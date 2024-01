Les lauréats seront officiellement nommés et célébrés lors du Congrès national des administrateurs et du Gala des fellows de l'IAS 2024 à Toronto le 5 juin prochain.

TORONTO, le 17 janv. 2024 /CNW/ - L'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) a annoncé que quatre hauts dirigeants de la gouvernance de sociétés seraient les lauréats des Prix des fellows de l'IAS de 2024. Établi en 1997, le prestigieux titre de fellow de l'IAS (F.ICD) récompense des personnes pour leurs contributions exceptionnelles et leur leadership au sein de conseils d'administration d'entreprises et d'organisations canadiennes.

Lauréats des Prix des fellows de l'IAS de 2024 :

J. Ian Giffen, Fellow CPA, FCPA, CF

Président du conseil, Kinaxis inc., administrateur principal, D2L inc., et administrateur, Groupe CSA et Festival de Stratford





Nancy E. Hopkins, c.r., (avec distinction) CPA, IAS.A

Présidente du conseil, Société de l'arthrite du Canada , et administratrice, Fondation Canada West





Isabelle Marcoux , C.M.

Présidente-directrice du conseil d'administration, Transconti nental inc., et administratrice, Power Corporation du Canada





, C.M. Poonam Puri , LSM, LL. M., IAS.A

Présidente du conseil, hôpital Holland Bloorview, et administratrice, Colliers, DRI Healthcare Trust, Propel Holdings, Solaris Resources, Banque de l'infrastructure du Canada

Les biographies sont accessibles ici.

« La bonne gouvernance mène au bon rendement d'une entreprise, et les candidats de cette année incarnent l'excellence, l'intégrité et le leadership nécessaires au sein des conseils d'administration canadiens, souligne Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction. Il n'a jamais été aussi difficile de faire partie d'un conseil, et les administrateurs doivent être prêts à faire face à diverses questions, qu'elles soient de nature récente ou plus ancienne. Bon nombre des risques et des possibilités d'aujourd'hui ne figuraient pas à l'ordre du jour des salles du conseil il y a deux ans, mais dominent désormais les discussions. »

Les candidats sont mis en candidature par leurs pairs et évalués par un comité de sélection comprenant des membres très respectés de la communauté des administrateurs de sociétés à l'échelle nationale. En plus du leadership montré au sein des conseils d'administration auxquels

ils siègent, d'autres contributions à l'excellence en gouvernance sont prises en compte, notamment le leadership éclairé, la formation et les activités de mentorat.



À ce jour, 105 administrateurs au Canada ont reçu le Prix des fellows de l'IAS, y compris les lauréats de cette année. Les prix seront remis lors du Gala des fellows à Toronto le 5 juin prochain, dans le cadre du Congrès national des administrateurs et du Gala des fellows de l'IAS 2024.

À propos de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS)

Établi en 1981, l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) est une organisation à but non lucratif composée de membres représentant les administrateurs et les conseils d'administration canadiens des secteurs à but lucratif et à but non lucratif, ainsi que des coopératives de crédit et des sociétés d'État.

En tant que plus grande communauté d'administrateurs au Canada, l'IAS organise des forums, organise des événements de réseautage et donne accès à des ressources de niveau international à plus de 17 300 membres dans un réseau de 11 sections régionales. Les membres qui réussissent le Programme de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman (PPA) et le processus d'examen dirigé par l'IAS méritent le très reconnu titre IAS.A.

Les membres de l'IAS supervisent les conseils d'administration dans tous les secteurs de l'économie, ainsi que des sociétés qui ont une incidence sur la vie de presque tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site Web ias.ca.

