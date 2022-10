MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut de recherche Terry Fox (IRTF) a annoncé récemment l'établissement d'un bureau dans l'est du Canada alors qu'il élargit l'ampleur et la portée de ses travaux à l'échelle du pays pour faire progresser la médecine de précision. Le bureau est situé à l'Institut de recherches cliniques de Montréal, au centre-ville.

Ce bureau jouera un rôle important alors que l'IRTF augmente sa capacité de recherche et continue d'établir des liens et des partenariats solides partout au pays grâce au nouveau Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir.

« La création de ce nouveau réseau pancanadien de médecine de précision a permis une expansion rapide grâce à laquelle nous pouvons respecter nos engagements ainsi que notre stratégie de partage de données, de ressources et de connaissances entre les partenaires régionaux et nationaux dans le but d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Ce deuxième bureau renforcera ces efforts tout en rehaussant le niveau de collaboration dans la recherche sur le cancer au Canada », a déclaré Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'IRTF.

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, dirigé par l'IRTF et doté d'un budget du gouvernement du Canada allant jusqu'à 150 millions de dollars, vise à unir les centres de cancérologie et les hôpitaux d'un océan à l'autre dans le but d'accélérer la médecine de précision pour les patients atteints de cancer.

Le frère cadet de Terry, Darrell Fox, qui était avec le héros canadien lorsqu'il est arrivé à Montréal en juin 1980, croit que son frère apprécierait la nouvelle, 42 ans après sa visite. « Je sais que Terry serait heureux de voir l'ouverture d'un bureau de l'IRTF à Montréal et de voir qu'il se concentre principalement sur l'expansion du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir », a-t-il déclaré.

Visitez les sites www.marathonofhopecancercentres.ca et www.tfri.ca

SOURCE Terry Fox Research Institute

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour organiser un entretien, veuillez contacter : Kelly Curwin, chef des communications de l'IRTF, 778 237-8158