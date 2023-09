OTTAWA, ON, le 25 sept. 2023 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs est heureux d'annoncer la nomination de Donna Dewar au poste de chef de la direction (CD). Mme Dewar est entrée en fonction le 25 septembre 2023 et assumera officiellement le rôle de chef de la direction le 1er novembre 2023.

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) accueille sa nouvelle chef de la direction, Donna Dewar (Groupe CNW/Institut canadien des évaluateurs)

Comptant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur à but non lucratif et les associations à base de membres, Mme Dewar apporte à l'ICE un riche bagage d'expérience et de leadership. Pendant cette période, elle a été chargée de diriger l'élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques, d'établir des partenariats stratégiques, de développer de nouveaux programmes, de moderniser des applications d'entreprise, de diriger des exercices d'image de marque et de plaider en faveur d'un changement efficace.

En tant que CD, Mme Dewar sera chargée d'orienter l'ICE vers une croissance continue, l'innovation et le succès dans une conjoncture de l'évaluation en constante évolution.

« Je suis honorée de faire partie du regroupement des plus grands experts en évaluation immobilière du Canada, déclare Mme Dewar, chef de la direction de l'ICE (en fonction le 25 septembre 2023). J'ai hâte de collaborer avec notre talentueux Conseil d'administration, notre personnel, nos comités, nos bénévoles et nos membres pour bâtir sur les bases incroyables qui ont déjà été jetées à l'ICE. Ensemble, nous continuerons à atteindre de nouveaux sommets pour nos membres et pour le grand public. »

Mme Dewar est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en leadership en matière d'innovation de l'Université de Fredericton, ainsi que du titre de professionnelle en gestion de projet (PMP). Tout au long de sa carrière, elle a démontré sa passion pour la conduite de changements positifs et l'amélioration continue des processus afin de mieux servir les clients et les membres. Elle croit avant tout au pouvoir de l'innovation, à l'importance de la stratégie et à la valeur d'un soutien efficace et efficient aux membres.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Dewar dans la famille de l'ICE, a déclaré Claudio Polito,P.App., AACI, président de l'ICE. En cette période de transformation, le Conseil d'administration de l'ICE a identifié Donna comme la dirigeante idéale pour nous guider vers l'avenir, en veillant à ce que nous maintenions notre position d'experts de confiance dans le domaine de l'évaluation et que nous continuions à offrir un leadership exceptionnel aux membres à l'échelle du pays. »

La biographie complète de Mme Dewar se trouve ici : https://www.linkedin.com/in/donnadewar/

À propos de l'Institut canadien des évaluateurs

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5 600 membres avec la mission de « faire progresser la profession d'évaluateur de biens immobiliers au Canada dans l'intérêt du public par l'éducation, l'autoréglementation et le soutien des membres. » Fondé en 1938, l'ICE accorde la marque distinguée d'évaluateur professionnel (P.App.), accompagnée de l'une des désignations suivantes : Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI™) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et Canadian Residential Appraiser (CRA™) (Évaluateur résidentiel canadien). Nos membres adhèrent aux Normes uniformes de pratique professionnelle en matière d'évaluation au Canada (NUPPEC), reconnues à l'échelle nationale et internationale, et sont respectés dans le monde entier pour avoir satisfait au rigoureux programme de désignation de l'ICE et à ses exigences en matière de perfectionnement professionnel continu.

Pour en savoir plus, visitez le www.ICECanada.ca

