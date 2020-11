OTTAWA, ON, le 16 nov. 2020 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est heureux d'annoncer la création du Conseil du président sur la diversité. « L'ICE est déterminé à offrir une atmosphère sans barrières afin de promouvoir l'équité et la diversité. Nous accueillons et nous célébrons la diversité de tous les membres, bénévoles, employés et intervenants », de dire le président de l'ICE, Jan Wicherek, AACI, P.App. « La politique de l'ICE vise à cultiver un environnement qui respecte la dignité, les idées et les croyances des gens, assurant ainsi l'équité et la diversité à l'échelle de l'organisation et dans l'ensemble de la profession. » Le chef de la direction de l'ICE, Keith Lancastle, renchérit : « Nous voulons démontrer notre engagement envers la diversité en favorisant un milieu propice et une culture d'entreprise qui accueille et encourage les chances égales pour tous les membres, intervenants et employés. »

Le Conseil du président sur la diversité aidera le Conseil de l'ICE dans ses responsabilités de surveillance en examinant et en faisant des recommandations au Conseil pour :





Identifier les obstacles à la participation et proposer des solutions pour augmenter la présence des groupes sous-représentés dans tous les types d'activités de bénévolat à l'ICE; et

Appuyer les efforts de l'ICE pour promouvoir l'adhésion et le bénévolat auprès des individus appartenant à tous les groupes démographiques, en ciblant particulièrement les groupes dont la sous-représentation pose un problème.

Les responsabilités du Conseil seront les suivantes :

Conseiller les dirigeants du bénévolat et le personnel de l'ICE sur les enjeux intéressant la diversité;

Promouvoir et se faire le champion de la transparence et de l'imputabilité dans les activités de recrutement et de développement des bénévoles de l'Institut;

Réviser, au besoin, l'information affichée aux membres et(ou) intervenants, incluant l'appel aux bénévoles; et

De temps à autre, assumer d'autres responsabilités assignées par le Conseil.

Le Conseil d'administration est présentement à la recherche de déclarations d'intérêt provenant de parties qualifiées et il annoncera la composition du Conseil au début de 2021.

À propos de l'Institut canadien des évaluateurs

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5 400 membres au Canada. Fondé en 1938, l'ICE travaille en collaboration avec ses 10 associations provinciales affiliées afin d'accorder les titres prestigieux d'Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI™) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et de Canadian Residential Appraiser (CRA™) (Évaluateur résidentiel canadien). Les membres désignés de l'ICE sont des professionnels hautement qualifiés et respectés qui suivent un programme d'études complet, acquièrent de l'expérience et passent des examens obligatoires. Nos membres offrent des services impartiaux d'évaluation, d'examen d'évaluations, de consultation, d'études de fonds de réserve et d'évaluation de machinerie et d'équipement. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur AICanada.ca ou Évaluexperts.ca.

