L'Institut AdapT sonne l'alarme : il est urgent d'adapter les infrastructures municipales aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - Les crues torrentielles soudaines ont mis en évidence la vulnérabilité de nos bâtiments et de nos réseaux. Les événements météorologiques extrêmes se multiplient et s'intensifient, mettant en péril nos infrastructures et nos communautés. L'Institut AdapT de l'École de technologie supérieure (ÉTS) en collaboration avec l'Union des municipalités du Québec (UMQ) annoncent la tenue d'un événement mobilisateur consacré à l'adaptation des infrastructures municipales aux changements climatiques, qui aura lieu le 3 octobre prochain à Montréal.

Pour faire face aux défis climatiques complexes, il est impératif d'adopter une approche ascendante et multidisciplinaire qui met les communautés au cœur des discussions et qui intègre tous les secteurs : l'hydrologie, le génie civil, l'urbanisme, l'architecture, le droit, la sociologie et la modélisation climatique.

Cet événement permettra de transformer des défis concrets vécus par certaines municipalités en solutions innovantes et applicables à un plus grand nombre. Au terme de cette journée, des priorités de recherche auront été établies à partir du partage des meilleures pratiques et des dernières innovations, et surtout, de nouveaux projets concrets seront mis en œuvre.

Pour découvrir la programmation : Municipalités en action : recherche et innovation pour des infrastructures résiliente.

« L'UMQ est fière de collaborer avec l'Institut AdapT, un regroupement de chercheurs et chercheuses renommés dans divers secteurs clés de l'adaptation aux changements climatiques. Les municipalités sont déjà à l'œuvre et il est d'autant plus crucial de renforcer les liens entre celles-ci et le milieu de la recherche, afin de développer des solutions adaptées au milieu municipal qui pourront être rapidement mises en œuvre sur le terrain. », a déclaré Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Les coûts de l'inaction sont exorbitants

D'ici 2025, les changements climatiques pourraient entraîner des pertes annuelles de 25 milliards de dollars, soit l'équivalent de 50 % de la croissance projetée du PIB. Le Bureau de l'assurance du Canada estime que plus de 1,5 million de résidences au Canada sont à haut risque d'inondation. D'ici 2030, les catastrophes naturelles pourraient entraîner des pertes annuelles de 15,4 milliards de dollars.

« En misant sur l'expertise collective, l'innovation et la collaboration, nous façonnons des villes plus résilientes et durables prêtes à affronter les défis climatiques. Nous lançons un appel à tous les acteurs afin qu'ils se joignent à cette dynamique. Ce rassemblement sera une occasion unique de construire un avenir plus sûr et plus prospère pour les générations futures. », a ajouté Éric Bosco, directeur général de l'Institut AdapT.

Les municipalités ainsi que les chercheurs du milieu académique sont cordialement invités à se joindre à nous.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international. Elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle de l'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

À propos de l'Institut AdapT

l'Institut AdapT s'est donné le mandat de regrouper les forces vives académiques, scientifiques et industrielles afin de favoriser et d'accélérer l'étude, le développement et la mise en œuvre de technologies et pratiques innovantes pour la conception, la construction et l'opération d'infrastructures adaptées à la réalité des changements climatiques, tout en réduisant l'empreinte environnementale par la transition vers une économie plus circulaire. Cette plateforme de collaboration facilite l'échange d'expertises à travers les universités du Québec et du Canada. Elle regroupe les domaines de l'ingénierie, de l'urbanisme, de l'architecture, de la gestion, de la santé et des sciences humaines et sociales. Elle permet la co-création de solutions et l'incubation de projets jusqu'à leur réalisation.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

