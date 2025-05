L'Institut AdapT de l'ÉTS : l'expertise au service de l'adaptation climatique

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) souligne la croissance de son Institut AdapT, guichet unique de solutions d'adaptation aux changements climatiques pour le Québec, avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). Fort de ses deux premières années, l'institut bénéficie également du soutien des Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour le lancement d'appels à projets collaboratifs axés sur la recherche, l'innovation et des solutions au bénéfice de la population face aux enjeux environnementaux.

Devant les réalités du climat et l'intensification des phénomènes, cet institut constitue un pôle d'expertises unique. L'Institut AdapT regroupe des chercheurs et scientifiques de 29 universités québécoises, canadiennes et internationales. Cette collaboration multidisciplinaire en ingénierie, en gestion, en santé et en sciences humaines et sociales vise à développer des solutions concrètes et innovantes pour renforcer la résilience des infrastructures québécoises.

Les changements climatiques représentent un défi majeur, avec des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses. L'année 2024 a été marquée par un réchauffement climatique mondial sans précédent, incluant une augmentation de 3,9°C à Montréal. Les coûts financiers et humains associés à ces phénomènes sont considérables. Au Québec, l'ouragan Debbie a causé des dommages estimés à 2,5 milliards de dollars, c'est plus que la crise du verglas de 1998. À l'échelle canadienne, l'Institut climatique du Canada prévoit des pertes annuelles de 25 milliards de dollars en raison des dérèglements climatiques.

L'Institut AdapT se positionne comme un partenaire de l'écosystème, collaborant avec les industries, les OBNL, les organismes gouvernementaux et autres acteurs pour aider la société à s'adapter aux changements climatiques tout en réduisant l'empreinte environnementale.

Des outils concrets pour comprendre et agir

Le développement d'une carte interactive constitue un projet phare de l'Institut. Cet outil permettra aux utilisateurs de sélectionner un emplacement spécifique au Québec pour visualiser des indicateurs climatiques pertinents et découvrir des mesures de résilience adaptées. Cette carte vise à sensibiliser la population, à encourager l'adoption de solutions d'adaptation, à soutenir la planification des décideurs et à inciter à l'investissement dans des infrastructures résilientes.

Un site Internet dédié offrira aussi une plateforme centralisée d'information et d'outils essentiels à l'adaptation aux changements climatiques au Québec. Cette initiative représente une avancée significative en offrant aux milieux académiques, industriels, gouvernementaux et citoyens un accès simplifié à des ressources clés. La plateforme favorisera la sensibilisation, le partage de connaissances et la collaboration, stimulant ainsi l'innovation et la mise en œuvre de projets durables à l'échelle québécoise.

« L'ÉTS a créé l'Institut AdapT avec la conviction que la recherche appliquée et la collaboration intersectorielle sont essentielles pour répondre aux défis des changements climatiques. En deux ans à peine, AdapT est devenu un catalyseur d'initiatives concrètes à fort impact, mobilisant les forces vives du milieu universitaire et des partenaires de terrain. Nous sommes fiers de voir cet institut, ancré à l'ÉTS, contribuer activement à bâtir un Québec plus résilient et innovant. »

- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'École de technologie supérieure

« Cette subvention propulse l'Institut AdapT vers un avenir où nos infrastructures seront plus que de simples constructions : elles deviendront des remparts résilients face à la réalité implacable des changements climatiques. Ensemble, nous devons forger un avenir où nos communautés pourront non seulement mieux vivre, mais prospérer, en dépit de ces défis. »

- Éric Bosco, directeur général de l'Institut AdapT

Institut AdapT de l'ÉTS

L'Institut AdapT a pour mission de développer des solutions innovantes pour la conception, la construction, le maintien et l'opération d'infrastructures circulaires et résilientes aux changements climatiques. Il facilite la mise en œuvre de projets de recherche collaboratifs entre les universités, les gouvernements et les secteurs public et privé, accélérant le développement de solutions d'adaptation et de résilience.

