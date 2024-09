WEST VANCOUVER, BC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le passage à un véhicule électrique (VE) est une solution gagnante pour les familles qui cherchent à économiser de l'argent tout en réduisant la pollution. Grâce à un ravitaillement et à des frais d'entretien moins élevés, la plupart des VE coûtent moins cher que les véhicules à essence pendant toute leur durée de vie. Les Canadiens profitent également d'investissements fédéraux à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement des VE. Ces investissements font du Canada un chef de file dans le marché mondial des VE, en pleine croissance, et créent de bons emplois partout au pays dans le secteur manufacturier.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui en compagnie du député, M. Patrick Weiler, des investissements fédéraux de 14,9 millions de dollars dans 20 projets qui permettront d'installer plus de 3 000 bornes de recharge pour VE au Canada. Certains de ces investissements financeront des mesures d'actualisation des codes, de sensibilisation ou de formation pour faire en sorte que plus de collectivités aient accès à de l'information à jour et puissent tirer parti du potentiel des VE.

Parmi les investissements fédéraux annoncés aujourd'hui, mentionnons l'octroi de 1,5 million de dollars à Plug 'N Drive pour sensibiliser davantage la population et relever les défis que posent les véhicules à émission zéro (VEZ) et les camions à faibles émissions de carbone sur les plans de la sensibilisation, des connaissances, de la confiance et de l'adoption. Les fonds, qui soutiendront des activités de mobilisation et d'éducation, proviennent de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

L'annonce d'aujourd'hui comporte également un investissement de plus de 3,1 millions de dollars provenant du volet « Infrastructures vertes » du programme d'infrastructure Investir dans le Canada de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada. Partie intégrante de ce programme, le fonds pour les collectivités de CleanBC (CleanBC Communities Fund) permet aux gouvernements fédéral et provincial de soutenir des projets d'infrastructures communautaires qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Cet investissement servira à financer deux projets qui multiplieront les options de recharge pour véhicules électriques.

Les investissements annoncés aujourd'hui soutiennent les engagements prévus dans la récente norme sur la disponibilité des véhicules électriques, qui vise à accélérer davantage l'adoption des VEZ au pays - l'objectif du Canada étant que tous les véhicules neufs vendus d'ici 2035 soient des VEZ.

Depuis 2020, les fabricants d'automobiles et de batteries ont annoncé des investissements de plus de 34 milliards de dollars au Canada pour opérer la transition vers la construction de véhicules électriques et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en batteries. De son côté, le gouvernement s'est employé à réunir des investissements cruciaux dans la fabrication de batteries au moyen d'accords de contribution et d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres. Ensemble, ces investissements créent des milliers d'emplois durables à tous les maillons de la chaîne de valeur des véhicules électriques.

De la fabrication de batteries à l'installation de stations de recharge publiques, le gouvernement du Canada aide la population canadienne à choisir des moyens de transport verts et abordables.

« Comme l'utilisation des véhicules électriques (vélos, autobus et voitures) et des bornes de recharge augmente dans la population canadienne, le gouvernement du Canada investit dans l'information et les infrastructures pour favoriser la transition de la population vers la mobilité zéro émission et pour aider les Canadiens à économiser sur l'essence. De plus, nous rendons les véhicules électriques plus abordables et multiplions les bornes de recharge là où vivent, travaillent, circulent et s'amusent les Canadiens. Investir dans plus de projets pour les véhicules électriques, comme ceux annoncés aujourd'hui, permettra aux Canadiens de prendre la route vers un avenir carboneutre, sûr et prospère. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Les véhicules électriques sont un outil précieux pour combattre les impacts des changements climatiques; nous travaillons sur le terrain et en coulisses à des projets qui mettent en place les infrastructures nécessaires à leur utilisation. En parallèle, nous collaborons avec des partenaires partout au pays pour faire connaître les avantages que procurent ces véhicules tout en bâtissant un réseau de transport durable dont pourront profiter tous les Canadiens. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités du Canada

« Nous opérons le virage vers les véhicules électriques - l'option la plus propre et la plus abordable pour les Britanno-Colombiens. Grâce à ces investissements, nous pourrons élargir notre réseau de bornes de recharge en pleine croissance, ce qui permettra à un plus grand nombre de personnes et de collectivités d'avoir accès à des solutions d'écomobilité qui contribuent à réduire la pollution à l'origine des changements climatiques et à abaisser les frais de carburant et d'entretien. »

L'honorable George Heyman

Ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro offre du financement pour l'installation de bornes de recharge pour VE le long des rues et des autoroutes ainsi que dans les lieux publics, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules électriques.

Le Programme d'innovation énergétique de RNCan favorise les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses cibles de lutte contre les changements climatiques, tout en soutenant la transition vers une économie sobre en carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que des activités scientifiques connexes.

Avant de prendre la route, les Canadiens peuvent planifier leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada. Le transport routier représente environ 18 % du total des émissions canadiennes de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars pour déployer des stations de recharge pour véhicules électriques d'un bout à l'autre du pays. En août 2024, les programmes d'infrastructures pour VE de RNCan avaient permis de financer jusque-là l'installation de 41 799 bornes de recharge.

Les Canadiens peuvent également profiter d'aides à l'achat ou à la location d'un VE par le biais des programmes d'incitatifs provinciaux.

Le CleanBC Communities Fund fournit des fonds fédéraux et provinciaux pour la réalisation de projets d'infrastructures communautaires qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la dépendance aux combustibles fossiles ainsi qu'en privilégiant les énergies renouvelables, l'accès aux transports à énergie propre, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et la production d'énergie propre.

Le volet « Infrastructures vertes » du programme d'infrastructure Investir dans le Canada de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada favorise la création de collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

