L'iNSOLiTE, le nouvel espace gourmand du Parc olympique

L'iNSOLiTE-espace gourmand propose aux visiteurs de la nourriture locale, variée et à bon prix, comprenant café, sandwich et viennoiseries, ainsi qu'un menu changeant, inspiré des dernières tendances culinaires, des saisons et des événements à venir au Parc olympique. Les produits frais et santé seront à l'honneur, grâce à plusieurs fournisseurs d'ici qui ont répondu à l'appel pour garnir la cuisine et les comptoirs. L'iNSOLiTE offrira aussi éventuellement des plats à emporter et des spéciaux sur réservation, en plus d'un service de traiteur, selon les besoins de sa clientèle.

Une collaboration avec l'ITHQ

Le Parc s'est associé à l'ITHQ dans la création de cette nouvelle offre alimentaire, afin d'être au fait des meilleures pratiques en matière de gestion, de mise en valeur des fournisseurs et produits locaux ainsi que des conditions de travail de son personnel. Épaulé par le directeur de la restauration commerciale de l'ITHQ, Jonathan Lapierre-Rehayem, et le chef et professeur de cuisine, Pasquale Vari, L'iNSOLiTE est entièrement exploité et géré à l'interne, une nouveauté au Parc olympique. L'iNSOLiTE aspire à proposer une nouvelle offre alimentaire à quiconque fréquentant le Parc, tout en offrant une vitrine aux produits et aux artisans locaux, dans un environnement qui tient compte des réalités du marché du travail.

« L'idée de s'investir dans une offre alimentaire est une première au Parc olympique, affirme Alain Larochelle, vice-président Exploitation et développement commercial. L'iNSOLiTE nous permet d'offrir à une vaste clientèle un service taillé sur mesure en fonction des habitudes de consommation. Qu'ils soient des visiteurs d'une journée, des résidents du quartier ou des employés travaillant au Parc ou dans le secteur, ceux-ci trouveront une offre qui répondra à leurs besoins, tout en restant locale, délicieuse et abordable », poursuit-il.

« En sa qualité de leader dans l'industrie, ITHQ et son centre d'expertise sont très heureux d'accompagner l'équipe du Parc olympique dans le développement et la gestion de sa nouvelle adresse gourmande. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir participé à l'embauche de Vanessa Trahan, responsable de secteur - offre alimentaire à L'iNSOLiTE et diplômée de l'ITHQ. Nous avons travaillé avec elle en favorisant un approvisionnement local et en visant une gestion écologiquement et socialement responsable. Vanessa est la personne tout indiquée pour relever ce beau défi, en abordant de front les enjeux modernes de la restauration. » - Jonathan Lapierre-Réhayem, directeur de la restauration commerciale de l'ITHQ et expert consultant pour L'iNSOLiTE.

L'iNSOLiTE- espace gourmand est situé au 4545 avenue Pierre-De Coubertin. L'établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Les heures d'ouverture sont sujettes à changement selon la demande. Visitez le linsolitemtl.ca; le facebook.com/linsolitemtl et le instagram.com/linsolitemtl/.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020 à la suite de l'adoption de la loi 15, le Parc olympique (la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020).

Le Parc olympique a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-cinq ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

