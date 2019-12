L'inscription au tirage au sort pour participer à la course ascensionnelle Empire State Building Run-Up 2020 présentée par Turkish Airlines et soutenue par la Challenged Athletes Foundation commence le 7 janvier 2020

Le 43e événement annuel aura lieu le 12 mai 2020

NEW YORK, 19 décembre 2019 /CNW/ - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) a annoncé aujourd'hui que l'inscription au tirage au sort pour participer à la course ascensionnelle Empire State Building Run-Up (ESBRU) 2020 présentée par Turkish Airlines et soutenue par la Challenged Athletes Foundation, commencera le mardi 7 janvier 2020 à 12 h (heure normale de l'Est [HNE]) et prendra fin le dimanche 9 février 2020 à 23 h 59 (HNE). La 43e course ascensionnelle ESBRU annuelle aura lieu le mardi 12 mai 2020 à 20 h (HNE).

Les coureurs qui s'inscrivent pour gravir les 1 576 marches et les 86 étages du « plus célèbre édifice au monde » sauront le 12 février 2020 s'ils peuvent participer à la course. Les coureurs intéressés peuvent s'inscrire en ligne en visitant le http://www.nycruns.com/esb. Parmi les milliers de coureurs du monde entier qui prennent part au tirage au sort de l'ESBRU, seuls quelques heureux élus auront la chance de participer à la course. Pour ce faire, chaque candidat doit s'acquitter de frais de 125 dollars américains, lesquels ne sont facturés que lorsque le candidat est sélectionné au hasard pour participer à la course.

« L'Empire State Building Run-Up est la course ascensionnelle la plus iconique au monde et la seule compétition sportive qui se déroule dans l'édifice le plus célèbre au monde », a déclaré Anthony E. Malkin, président et chef de la direction d'ESRT. « Nous invitons les athlètes du monde entier à prendre part à cette compétition à laquelle il faut participer au moins une fois dans sa vie. »

Turkish Airlines, le transporteur aérien national de Turquie et la compagnie aérienne qui dessert plus de pays et de destinations internationales que toute autre compagnie aérienne, retourne pour sa troisième année en tant que commanditaire principal de la course ascensionnelle. Turkish Airlines offrira également plusieurs billets d'avion à des athlètes de courses d'escaliers du monde entier dans le but d'inspirer de nouveaux coureurs à relever le défi de l'ESBRU.

« Nous sommes ravis de participer à un événement aussi incroyable pour la troisième année consécutive », a déclaré Cenk Ocal, directeur général, Turkish Airlines New York. « Nous sommes enthousiasmés de pouvoir utiliser notre réseau, qui dessert plus de pays que n'importe quelle autre compagnie aérienne pour permettre à de merveilleux talents de participer à cet événement ici à New York ».

La Challenged Athletes FoundationMD (CAF) est la partenaire de bienfaisance officielle de l'ESBRU qui comprend une manche désignée dans la course pour les athlètes handicapés et les personnes qui soutiennent la CAF en courant pour lever des fonds dans le but d'aider les personnes atteintes d'un handicap physique à accéder aux sports. Si vous recherchez une façon unique de participer à cet évènement, inscrivez‑vous pour courir avec l'équipe de la CAF.

« La Challenged Athletes Foundation est honorée de revenir à l'emblématique Empire State Building Run-Up pour la sixième année consécutive en tant que partenaire caritative officielle de l'événement », a déclaré la directrice générale, Virginia Tinley. « Nous sommes fiers de soutenir tant d'athlètes handicapés et de donateurs de la CAF lors de leur participation à cet événement prestigieux pour la nouvelle année. »

L'événement est organisé par NYCRUNS et est l'un des nombreux événements d'endurance emblématiques de la ville de New York et du New Jersey comptant dans le portefeuille dynamique de l'organisme.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus du cœur de Manhattan (de sa base à l'extrémité de son antenne), l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust Inc., est « l'édifice le plus célèbre au monde ». Grâce à de nouveaux investissements réalisés dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les aires publiques et les services, l'Empire State Building attire des locataires de premier plan issus de divers secteurs et provenant de partout sur la planète. L'Empire State Building a été nommé destination touristique la plus populaire du monde dans une étude menée par Uber et a été désigné comme l'édifice préféré en Amérique dans le cadre d'un sondage mené par l'American Institute of Architects (institut des architectes des États-Unis). Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l'Empire State Building, veuillez visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) est une importante société de placement immobilier qui détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et des établissements de vente au détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'édifice le plus célèbre au monde. La société, dont le siège social se trouve à New York, dans l'État de New York, était forte, en date du 30 septembre 2019, d'un portefeuille d'installations commerciales couvrant une superficie de 938 000 mètres carrés louables, soit 873 000 mètres carrés louables répartis dans 14 immeubles de bureaux, dont 9 à Manhattan, 3 dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et 2 dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi qu'environ 65 000 autres mètres carrés offerts en location.

À propos de NYCRUNS

En 2020, NYCRUNS organisera environ deux douzaines de courses à pied pour plus de 50 000 athlètes, y compris ses célèbres marathon et demi-marathon de Brooklyn. Notre objectif est de fournir à tous les athlètes la meilleure expérience possible, du moment où ils s'inscrivent jusqu'au moment où ils voient leurs photos gratuites les montrant au fil d'arrivée. Les courses NYCRUNS sont mesurées avec précision, chronométrées électroniquement, appuyées par un groupe médical de classe mondiale, et gérées par une équipe hautement qualifiée. Nos festivités d'après‑course proposent des bagels frais de New York (avec un « schmear » naturellement - c'est New York après tout), des fruits frais et un excellent DJ. C'est bien simple, semaine après semaine, notre mission est d'organiser les meilleures courses dans la ville de New York.

À propos de la Challenged Athletes Foundation

La Challenged Athletes FoundationMD (CAF) est un chef de file mondial dans le soutien aux personnes handicapées physiques, les aidant à mener une vie active et saine. La CAF estime que la participation à une activité physique, quel qu'en soit le niveau, renforce l'estime de soi, favorise l'indépendance et améliore la qualité de vie. Depuis 1994, plus de 112 millions de dollars américains ont été amassés et plus de 26 000 subventions individuelles ont été accordées à des personnes atteintes d'un handicap physique dans les 50 États américains et dans 70 pays. En outre, les initiatives de sensibilisation de la CAF touchent 60 000 personnes chaque année. Qu'il s'agisse d'octroyer 2 500 dollars pour l'achat d'un vélo à main, d'aider à la prise en charge d'une prothèse de course en fibre de carbone non couverte par l'assurance ou de trouver un mentor enthousiaste qui a relevé un défi similaire, la CAF a une mission claire : offrir des possibilités et un soutien à ceux et celles qui veulent mener une vie active et sportive. Pour en savoir plus, rendez‑vous à www.challengedathletes.org et suivez @cafoundation.

À propos de Turkish Airlines

Fondée en 1933 avec une flotte de cinq appareils, Turkish Airlines, membre de la Star Alliance, compte aujourd'hui 348 aéronefs (pour voyageurs et marchandise) desservant 317 destinations à travers le monde, dont 267 vols à l'étranger et 50 vols intérieurs dans 126 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Turkish Airlines, veuillez consulter le site Web officiel www.turkishairlines.com ou les comptes de médias sociaux de la compagnie sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, et Instagram.

À propos de la Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens à offrir aux voyageurs internationaux considération, service uniforme et réseau de portée mondiale. Signe de son acceptation par le marché, la compagnie a reçu de nombreux prix, dont le « Prix du leadership dans le marché mondial des transports aériens » et celui de « Meilleure Alliance Aérienne », octroyés par le Business Traveller Magazine et Skytrax. Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines, et United. Dans l'ensemble, le réseau Star Alliance propose actuellement plus de 19 000 vols quotidiens dans plus de 1 250 aéroports répartis dans 195 pays. Des vols de correspondance sont offerts par le partenaire de correspondance Star Alliance, Juneyao Airlines.

