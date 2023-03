L'inscription à la Fête des voisins 2023 est officiellement lancée

BROSSARD, QC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Espace MUNI lance officiellement les inscriptions pour la 17e édition de la Fête des voisins qui se tiendra le 3 juin prochain aux quatre coins du Québec. Cet événement encourage les voisines et les voisins issus de tous les milieux à faire plus amples connaissances autour d'une activité festive!

Dans le cadre de cet événement, ce sont les citoyennes, les citoyens ou les organismes locaux qui initient l'organisation des fêtes dans leur propre voisinage. Pour soutenir le déploiement de la Fête des voisins, Espace MUNI compte sur la participation des municipalités et des MRC pour agir à titre d'ambassadrices ou d'organisatrices de l'événement et les invite à s'inscrire dès maintenant sur le site web : espacemuni.org.

« Participer à la Fête des voisins, c'est une manière simple, conviviale et festive de susciter la création de liens entre les voisines et les voisins. Il est possible d'y rassembler le voisinage à l'échelle d'une rue, d'un immeuble d'habitations, d'un quartier ou même d'une municipalité! Peu importe le format choisi, nous croyons que valoriser et nourrir les connexions sociales contribuent non seulement à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyennes et des citoyens, mais également à développer des milieux plus accueillants, plus sécuritaires et plus résilients au bénéfice de la santé des individus et des communautés. C'est donc avec fierté qu'Espace MUNI vous invite à participer à la Fête des voisins et prendre part à ce mouvement de solidarité! » - Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

La Fête des voisins 2022 en quelques chiffres :

Plus de 200 municipalités participantes, que ce soit à titre d'organisatrice ou d'ambassadrice ;

385 fêtes de voisins répertoriées ;

Environ 11 000 citoyennes et citoyens qui ont festoyés!

Par cet événement, Espace MUNI vise le rapprochement des générations et souhaite véhiculer un message d'entraide, de solidarité et d'inclusion dans tous les milieux. Les effets bénéfiques sont multiples, comme en témoigne cette citoyenne l'an dernier : « Les gens se saluent davantage dans la rue. Nous avons créé un réseau de contact de voisines et voisins afin de permettre à toutes et tous de partager ou de faire appel aux autres en cas de besoin.». Pour contribuer au rayonnement de la Fête des voisins, les citoyennes et citoyens sont également invités à inscrire leur fête sur le site Web d'Espace MUNI (www.espacemuni.org). L'inscription leur permettra d'accéder à une panoplie d'outils permettant de promouvoir l'événement et d'obtenir des conseils pour l'organisation des activités.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé et le Carrefour action municipale et famille. Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

Andréa Ouellette-Lapointe, coordonnatrice aux communications et aux relations publiques, 450-466-9777, poste 205, espacemuni.org