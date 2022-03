L'inscription à la Fête des voisins 2022 est officiellement lancée

BROSSARD, QC, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Espace MUNI lance officiellement la promotion et les inscriptions pour la 16e Fête des voisins qui aura lieu aux quatre coins du Québec le 4 juin prochain. L'objectif de cette fête est notamment de créer des liens de solidarité entre voisines et voisins pour construire des villes plus humaines. C'est aux municipalités, citoyennes et citoyens et organismes locaux de prendre le relai pour faire la promotion de cet événement haut en couleur !

« La participation à la Fête des voisins permet non seulement de créer un sentiment d'appartenance envers sa communauté, mais également de favoriser le partage et l'échange entre voisines et voisins. Cet événement est une occasion en or pour se rassembler dans son quartier et faire connaissance ou reprendre contact avec les individus de sa rue. Espace MUNI est fière de promouvoir la Fête des voisins à travers les municipalités du Québec afin d'inciter les citoyennes et citoyens à s'y inscrire pour favoriser une communauté saine et inclusive ! », confirme Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

Les citoyennes et citoyens sont invités à inscrire leur fête sur le site d'Espace MUNI à l'adresse suivante : espacemuni.org. Elles et ils obtiendront alors gratuitement des outils numériques permettant de promouvoir et de les aider à organiser leur activité. En créant ces liens entre voisines et voisins, la Fête des voisins favorise le partage, l'entraide et un milieu dans lequel ils se sentent en sécurité, tout en rapprochant les générations et les diverses communautés.

Voici quelques faits saillants sur la Fête des voisins :

Près de 7 participantes et participants sur 10 ont constaté des changements positifs dans leur voisinage à la suite de la célébration de la Fête des voisins ;

3 personnes sur 4 célèbrent la Fête des voisins pour resserrer les liens entre citoyennes et citoyens ou pour encourager la participation citoyenne.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé et le Carrefour action municipale et famille. Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

SOURCE Espace MUNI

