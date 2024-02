L'inscription à la 18e édition de la Fête du voisinage est officiellement lancée

BROSSARD, QC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Espace MUNI lance officiellement les inscriptions aux organisations pour la 18e édition de la Fête du voisinage qui se tiendra le 1er juin prochain aux quatre coins du Québec. Auparavant appelé la Fête des voisins, cet événement encourage les voisines et les voisins issus de tous les milieux à faire plus ample connaissance autour d'une activité festive.

Ce sont les citoyennes et les citoyens qui sont encouragés à initier l'organisation de fêtes dans leur propre voisinage. Que ce soit à l'échelle d'une rue, d'un immeuble d'habitations ou d'un quartier, il y a une façon d'adapter chaque fête à son milieu. Cette simple occasion de passer du temps ensemble ouvre la porte à de grandes possibilités comme renforcer le sentiment d'appartenance ou de sécurité, développer des milieux plus accueillants, augmenter la courtoisie et l'entraide dans une communauté.

« Prendre part à la Fête du voisinage, c'est une manière simple, efficace et conviviale de révéler plus de solidarité dans les communautés. Nous croyons que le nouveau nom reflète mieux les valeurs de la société québécoise et correspond aux principes de cohésion sociale, d'inclusion et de rapprochement intergénérationnel que promeut cet événement. C'est aussi une manière de distinguer nos festivités qui se déroulent au Québec! J'invite donc toutes les organisations qui prennent part à cet événement, année après année depuis plus de quinze ans maintenant, à emboiter le pas au changement en utilisant les nouveaux outils promotionnels 2024. Merci de contribuer à ce mouvement citoyen! » - Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente d'Espace MUNI.

Les bienfaits d'une fête du voisinage sont bien concrets pour les citoyennes et les citoyens, comme l'indique ce témoignage récolté l'an dernier : « Nous connaissons beaucoup plus le voisinage, les enfants savent qui sont les personnes de confiance dans leur entourage et le voisinage est beaucoup plus agréable. ». L'enregistrement des fêtes citoyennes débutera à la mi-mars et coïncidera avec le début de la campagne de promotion grand public qui sera ponctuée de quelques nouveautés. Restez à l'affût!

Pour soutenir le déploiement de la Fête du voisinage, Espace MUNI compte sur la participation des municipalités, des arrondissements, des MRC et des organismes communautaires afin de promouvoir l'événement et contribuer à l'organisation de fêtes dans les collectivités. L'inscription des organisations est gratuite et permet d'accéder à une trousse d'outils de communications renouvelée pour faire la promotion de votre fête! Les organisations sont invitées à s'inscrire dès maintenant sur le site Web d'Espace MUNI : www.espacemuni.org.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé et le Carrefour action municipale et famille. Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

