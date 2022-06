Le nouveau Groupe de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay permettra de faire avancer les connaissances scientifiques et de mieux comprendre les facteurs qui influencent les habitats, la flore et la faune marine

SAGUENAY, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut nordique de recherche sur l'environnement et la santé au travail (INREST) est très fier d'annoncer aujourd'hui la création du Groupe de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay (GREFS). Réunissant l'expertise de haut niveau des équipes de chercheurs et de professionnels de l'INREST, de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et de l'Université Laval (ULAVAL), les travaux du GREFS permettront de faire progresser les connaissances scientifiques et la compréhension des facteurs qui influencent l'écosystème du fjord du Saguenay.

Coordonnées par l'INREST, les travaux du GREFS s'inscrivent dans la lignée du projet pilote Enviro-Actions, développé par son Centre d'expertise industrialo-portuaire (CEIP). Ce projet pilote innovateur, combiné à la création de deux nouveaux laboratoires soit le Laboratoire de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay (Écofjord) de l'UQAC et le Laboratoire de recherche sur la biodiversité marine et aquatique (Biome) de ULAVAL, permettra au GREFS de réaliser des travaux d'envergure. Les données recueillies offriront aux gestionnaires maritimes un outil de gestion visant la préservation des écosystèmes, une meilleure compréhension des facteurs qui influencent le milieu biologique et faunique du fjord et comment ceux-ci interagissent entre eux, notamment par leur mise en relation et leur analyse dans un cadre scientifique global, indépendant et rigoureux. Ces recherches de pointe sont rendues possibles grâce à un investissement de 5,6 M$ provenant d'acteurs du milieu et du gouvernement du Québec.

Cette étude approfondie des divers facteurs composant l'écosystème du fjord du Saguenay viendra compléter et bonifier les travaux de recherche existants et favorisera l'amélioration en continu des meilleures pratiques au sein de l'industrie portuaire et du transport maritime, la prévention ainsi que l'innovation au sein de celles-ci. Par exemple, le GREFS étudiera dans un cadre multidisciplinaire différents facteurs qui influencent la biodiversité et le réseau alimentaire des espèces présentes dans le fjord du Saguenay, venant ainsi bonifier de façon importante les connaissances actuelles.

Dans ce contexte d'amélioration des connaissances scientifiques, les recherches du GREFS porteront sur trois axes principaux :

Le projet pilote Enviro-Actions-Saguenay visant à améliorer les connaissances scientifiques relatives aux milieux maritimes, à instrumentaliser et à outiller les zones portuaires et industrielles afin de leur permettre de gérer de manière préventive et proactive, leurs activités, dans une perspective de développement responsable avec leur milieu, notamment via l'émission d'Enviro-Alertes.

L'étude de la biodiversité et des relations trophiques, c'est-à-dire les facteurs relatifs à l'alimentation et au réseau alimentaire des espèces marines, combinée à l'étude de la reproduction, du recrutement et de la migration des espèces;

L'évaluation et l'identification des stresseurs environnementaux et leur influence sur la faune et la flore aquatiques.

Les travaux du GREFS, de même que le projet Enviro-Actions, sont soutenus et rendus possibles grâce à l'engagement du Port de Saguenay, de Rio Tinto, de Promotion Saguenay et du Gouvernement du Québec via le ministère des Transports dans le cadre de la stratégie Avantage Saint-Laurent.

Plus de détails concernant le projet Enviro-Actions sont disponibles au https://inrest.ca/enviroactions/

Citations :

« Selon l'UNESCO, la compréhension scientifique des réponses du milieu aquatique aux pressions anthropiques, combinée à des mesures de gestion, est fondamentale pour le développement durable. Les observations et la recherche océaniques sont également indispensables pour prédire les conséquences du changement climatique, concevoir l'atténuation et guider l'adaptation. La création du Groupe de recherche sur l'écosystème du Fjord du Saguenay (GREFS) positionne les partenaires scientifiques et financiers parmi les leaders mondiaux dans la préservation des milieux aquatiques et répond aux orientations d'Avantage Saint-Laurent du gouvernement du Québec, aux objectifs du programme sur le Saint-Laurent d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) mis en œuvre par le biais de l'Entente Canada-Québec ainsi qu'aux recommandations des Nations Unies dans une démarche responsable et durable. »

-Julie Carrière Ph. D.

Directrice générale INREST/CEIP

« Nos travaux de recherche s'intéresseront aux poissons du fjord du Saguenay, leur reproduction, leur alimentation, leur croissance et leur survie, avec une emphase sur les espèces de poissons fourragères telles que l'éperlan et le capelan qui sont en quelque sorte, le « garde-manger » des mammifères marins, des oiseaux et des poissons piscivores.»

-Pascal Sirois Ph. D.

Laboratoire ÉcoFjord, UQAC

« Malgré sa position stratégique et unique sur les plans environnemental, économique et social, nous connaissons très peu la biodiversité et les habitats du fjord du Saguenay ainsi que les effets des activités humaines sur la santé de cet écosystème d'exception. Les premières études sur les invertébrés du fjord ont été effectuées par Mgr Drainville en 1958 puis au début des années 70 et ont permis de répertorier 229 espèces vivant sur le fond marin du Saguenay. Mis à part quelques projets réalisés dans les années 90, notamment après le déluge de 96, la biodiversité des invertébrés demeure peu connue bien que ceux-ci représentent 99% de la biodiversité faunique marine. »

-Philippe Archambault Ph. D.

Laboratoire Biome, Université Laval

« L'avancée des connaissances scientifiques et la compréhension des facteurs qui influencent l'écosystème du fjord du Saguenay sont des éléments essentiels pour assurer une cohabitation harmonieuse et un développement responsable et durable de notre milieu. Le Port de Saguenay est fier d'assumer, en collaboration étroite avec des partenaires crédibles et d'envergure, un leadership concret et tourné vers l'avenir qui va permettre de bonifier et d'améliorer en continu nos pratiques et d'être proactifs en matière de gestion de nos activités. »

-Carl Laberge

Président-directeur général

Port de Saguenay

« Après plusieurs années de discussions, nous sommes très fiers d'avoir réuni des partenaires de confiance pour créer le Groupe de recherche sur l'écosystème du Fjord du Saguenay, dont les travaux permettront de mieux documenter et comprendre notre environnement unique et précieux. Ces connaissances contribueront aussi à la poursuite des activités de transport maritime de Rio Tinto dans le respect de l'écosystème du Saguenay. Nous sommes toujours soucieux de protéger l'environnement dans les communautés où nous sommes présents et sommes heureux d'investir 2,67 millions de dollars pour soutenir la recherche scientifique. »

-Catherine Munger, Ph. D.

Directrice générale Environnement et Durabilité

Rio Tinto Aluminium

« Le fjord du Saguenay figure au cœur du développement économique et touristique de notre ville. Cette voie navigable est gravée dans notre ADN et représente une fenêtre incomparable sur le monde. Promotion Saguenay est fière de contribuer concrètement, grâce à son engagement dans le Groupe de recherche sur l'écosystème du fjord du Saguenay, à l'avancement des connaissances scientifiques et à la compréhension des habitats qui composent notre fjord, et ce en compagnie de partenaires et de chercheurs d'envergure. Ces connaissances représentent les clés permettant d'assurer une croissance innovante, durable et responsable de Saguenay et de notre région et de jeter des bases solides pour l'avenir. »

-Priscilla Nemey

Directrice générale

Promotion Saguenay

SOURCE Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Renseignements: Julie Carrière, Directrice générale, Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), [email protected]