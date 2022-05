L'innovation sociale dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est ce matin au Quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, qu'a été lancée la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Remplie d'ambitions pour le Québec, cette SQRI2 donne les moyens de ses ambitions aux artisans de l'innovation, y compris à l'innovation sociale.

L'un des points marquants de cette Stratégie est le processus intensément collaboratif qui a précédé sa rédaction. Ses créateurs ont été en mode écoute et mobilisation tout au long du processus, et ont fait confiance aux acteurs et actrices impliqué.es.

Selon Marie-Claude Lagacé, présidente du conseil d'administration du Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) : '' La précédente stratégie a sensibilisé à l'innovation sociale, et avec la SQRI2 2022-2027, on passe de l'intention à l'action, en lui dédiant une section et des moyens. Le RQIS, qui a collaboré activement au processus de consultation vers la SQRI2, veut saluer la cohérence de la Stratégie qui reconnaît et soutient l'innovation sous toutes ses formes, y compris l'innovation sociale.''

Si une première lecture laisse des questionnements sur ses mécanismes de mise en œuvre, on comprend qu'il s'agissait justement d'une volonté de laisser la flexibilité nécessaire pour donner aux acteurs et actrices de l'écosystème les moyens de coconstruire des solutions plus durables, plus adaptées à nos enjeux complexes.

Le RQIS, comme ses membres et ses collaborateurs, constate que les moyens sont à disposition pour relever les grands défis de société comme la transition socioécologique, la maltraitance, le vieillissement sain, l'inclusion de toutes les diversités dans nos sphères sociales et économiques ou l'éducation des plus vulnérables.

'' Dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027, l'innovation sociale y est incluse comme un pilier, comme une facette d'un même objet complexe que l'on appelle innovation. Le RQIS s'impliquera activement pour favoriser les maillages et les collaborations pour la réalisation de projets transformateurs, à la hauteur des ambitions proposées,'' ajoute, avec beaucoup d'enthousiasme, Marie Claude Lagacé.

À propos du RQIS

Le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) est un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l'innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec. www.rqis.org

À propos de l'innovation sociale

Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d'une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l'existant. http://www.rqis.org/innovation-sociale/

