GRAND RENDEZ-VOUS DE L'INNOVATION SOCIALE - CÉLÉBRER 20 ANS D'UN ÉCOSYSTÈME AU SERVICE DU QUÉBEC DE DEMAIN

L'ASSOMPTION, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - C'est à L'Assomption que près de 200 acteurs et actrices de l'innovation sociale se réunissent aujourd'hui dans le cadre du Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2025, pour une journée entière de conférences et d'ateliers, ponctuée d'animations spéciales.

Cet événement d'envergure vise chaque année à mobiliser cet écosystème composé de professionnel•les et de représentant•es des milieux privé, public, académique et communautaire, qui œuvrent à bâtir une société durable et saine.

L'édition 2025 revêt un rôle tout spécial, car c'est aussi l'occasion de célébrer les 20 ans du Réseau québécois de l'innovation sociale (RQIS), organisateur du Grand Rendez-vous de l'innovation sociale, et carrefour des savoirs et des parcours en innovation sociale à l'échelle de la province.

Dans un contexte d'incertitude politique et de transformations majeures sur la scène internationale, le Québec se distingue par sa culture d'innovation et de créativité, mise au service du bien commun et des collectivités. Face aux défis sociaux, environnementaux et économiques, l'innovation sociale offre un terrain d'expérimentation et d'action puissant pour bâtir des communautés résilientes, aidantes et solidaires.

«Plus que jamais, il est essentiel que nos politiques publiques s'alignent avec cette dynamique transversale qu'est l'innovation sociale», affirme la directrice générale du RQIS, Marie-Chantal Paquette. Elle transcende les secteurs, relie les territoires et active le potentiel collectif à travers des approches ancrées dans la collaboration, la proximité et l'intelligence des milieux. Le Québec a tout pour être un chef de file mondial dans cette vision renouvelée du développement, à condition de reconnaître pleinement l'apport des écosystèmes régionaux et de leur offrir des leviers à la hauteur de leur créativité.

La journée voit la participation d'invité•es de renom comme Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec. Elle est articulée autour d'ateliers sur des thèmes structurant l'innovation sociale au Québec et inspirés de la notion d'éco-leadership, afin de créer un engagement collectif fort et en action pour la santé durable de notre province.

«L'innovation sociale génère des retombées majeures. C'est pourquoi nous croyons en l'importance de renforcer notre appui à ce domaine unique. Notre gouvernement est donc très fier de s'associer au Grand Rendez-vous de l'innovation sociale. C'est en mettant en lumière les initiatives novatrices et le savoir-faire des acteurs engagés que notre société se développera de façon plus équitable, inclusive et durable», souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

«Tous les efforts mis en œuvre pour créer et alimenter cet espace unique de partage, de collaboration et de prise d'action au sein de notre écosystème sont essentiels pour le développement continu de l'innovation sociale au Québec. Vingt ans d'existence -- c'est un plaisir de célébrer cet accomplissement ainsi que les promesses d'avenir du RQIS», affirme Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec.

«Des participant•es de partout dans la province se réunissent aujourd'hui au Cégep de Lanaudière de L'Assomption dans le cadre de ce Grand Rendez-vous, qui offre annuellement un espace de mise en commun des connaissances et des pratiques des acteurs de l'innovation sociale. Ils ont la chance de découvrir des initiatives porteuses pour les communautés», affirme Carine Perron, vice-présidente du RQIS et directrice du CERESO, partenaire de l'événement.

«Le RQIS est porté par une culture profondément enracinée de mobilisation, de co-construction des savoirs et de confiance, à l'image de la richesse et de la diversité des écosystèmes d'innovation sociale qui animent toutes les régions du Québec. Depuis 20 ans, c'est avec une fierté immense que nous reconnaissons le travail collectif réalisé par un réseau solidaire, engagé et tissé serré, qui fait rayonner l'innovation sociale aux quatre coins du territoire», affirme Luc Dancause, président du conseil d'administration du RQIS. Ainsi, «le Grand Rendez-vous en est une démonstration vibrante : une journée où se rencontrent les piliers du développement d'un Québec en mouvement vers une société plus juste, durable et inclusive», conclut Marie-Chantal Paquette, directrice générale.

