WINNIPEG, MB, le 26 mai 2025 /CNW/ - Et si une innovation simple et sécuritaire pouvait briser les tabous, redonner de la dignité et mettre fin à la précarité menstruelle ? Voici la Bfree Cup, la première coupe menstruelle antibactérienne au monde qui ne nécessite pas de la faire bouillir. Elle a été conçue et développée par l'entreprise sociale canadienne Women's Global Health Innovations (WGHI). Cette petite, mais puissante innovation a un gros impact sur la santé mondiale, l'égalité des genres et la dignité.

L’innovation canadienne révolutionne l’hygiène menstruelle

Fabriquée fièrement au Canada, la Bfree Cup élimine l'obligation de faire bouillir de l'eau afin de stériliser les produits menstruels - un élément important dans les régions où l'eau est une denrée rare. La technologie antimicrobienne intégrée la rend sûre, réutilisable et abordable pour les personnes menstruées du monde entier. Elle ne change pas seulement les menstruations, elle change des vies.

Plus qu'un simple produit, la Bfree Cup est un symbole d'ingéniosité et de collaboration. Elle aide les filles à rester à l'école, réduit la stigmatisation et accroît la connaissance sur les menstruations. La WGHI démontre que de petites entreprises canadiennes peuvent jouer un rôle clé en santé mondiale, en collaborant avec des organisations et ONG en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est pour distribuer des coupes et fournir des enseignements.

Aidée par le Fonds pour l'innovation et la transformation (FIT), en partenariat avec Affaires mondiales Canada, WGHI a lancé Bfree Cup avec des partenaires de plusieurs pays. Le financement et le soutien technique de FIT ont aidé à transformer une idée canadienne audacieuse en une solution mondiale évolutive.

« C'est exactement ce que l'aide internationale canadienne peut accomplir et c'est un excellent exemple du genre de solution transformatrice, ancrée dans la communauté, dont le monde a besoin. », dit Janice Hamilton, directrice générale. « Bfree Cup ne s'attaque pas seulement à un important fossé en matière de santé, elle crée des relations entre des innovateur.trice.s canadien.n.e.s et des communautés à travers le monde. »

Crée par Leisa Hirtz, fondatrice et directrice de WGHI, la Bfree Cup a été façonnée par des années de recherche et de commentaires de la part des communautés. « L'accès aux soins menstruelles sécuritaires est un droit de la personne. » dit Hirtz. « La Bfree Cup élimine les barrières en ce qui a trait à la capacité de payer, la stigmatisation et l'hygiène. Elle change les règles du jeu. Particulièrement là où règne encore le silence et la honte. »

« L'incinérateur de l'école est un espace ouvert où les garçons se tiennent et rient des jeunes filles qui s'y rendent toujours pour disposer de leurs serviettes hygiéniques usées. » raconte une utilisatrice de 19 ans dans une région rurale de l'Ouganda et une participante dans les tests de Bfree Cup. « Mais, maintenant, avec Bfree Cup, les garçons ne savent jamais quand je suis menstruée. Cela me rend plus confortable à l'école et a aussi rehaussé ma confiance en classe. »

Avec une vision audacieuse et une collaboration approfondie, la Bfree Cup démontre ce qui arrive lorsque l'innovation canadienne répond aux besoins du monde. Cela nous rappelle que l'on n'a pas besoin d'un géant pour effectuer du changement - cela prend un village. Et ce village ne fait que commencer.

Regardez le message d'intérêt public « L'innovation canadienne révolutionne l'hygiène menstruelle » ici.

#innovation #SIC25 #PériodesAmicales

À propos du FIT

Une initiative de 7 ans d'une valeur de 20.5 millions de dollars, le Fonds pour l'Innovation et la transformation fait partie du Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale, financée par Affaires mondiales Canada et administrée par le Manitoba Council for International Cooperation. Le FIT est conçu pour soutenir les petites et moyennes organisations dans la mise à l'essai de solutions innovatrices faisant avancer l'égalité des genres dans les Pays du Sud. Le programme est ouvert aux organisations de la société civile, aux institutions d'enseignement post secondaire et au secteur privé.

À propos du RCC

Le Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale est une coalition des huit Conseils provinciaux et régionaux de coopération internationale. Ces Conseils indépendants et basés sur l'adhésion des membres, sont engagés en faveur de la justice sociale mondiale et du changement social et représentent plus de 350 organisations de la société civile diversifiées à travers le Canada.

À propos du MCIC

Une coalition d'organisations manitobaines impliquées dans le développement international, le Manitoba Council for International Cooperation a la mission de soutenir, de connecter et d'amplifier le travail de ses membres et de ses partenaires, tout en mobilisant et en collaborant directement avec les Manitobain.e.s pour un développement durable mondial. Le MCIC encourage le dialogue sur des enjeux mondiaux et aide à habiliter les Manitobain.e.s à devenir des citoyen.ne.s du monde engagé.e.s - des individus comprenant que leurs actions ici font une différence à travers le monde. Le MCIC est aussi responsable de distribuer les fonds désignés aux projets humanitaires et de développement international du Gouvernement du Manitoba et du Gouvernement du Canada.

À propos d'Affaires mondiales Canada

Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques du Canada, offre des services consulaires aux Canadiens, promeut le commerce international du pays et dirige le développement international et l'aide humanitaire du Canada. Le FIT est un programme réalisé grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada, octroyé par l'entremise d'Affaires mondiales Canada.

SOURCE Fonds pour l'innovation et la transformation (FIT)

Contact pour les media : Allison Langridge, Spécialiste principale des communications, Fonds pour l'innovation et la transformation, 204-987-7409, [email protected]