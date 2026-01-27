WINNIPEG, MB, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Et si le renforcement de la voix des femmes pouvait transformer l'accès d'une communauté entière à de l'eau potable, des installations sanitaires et à la dignité ? Une initiative canadienne est en train de faire exactement cela à Cabo de Santo Agostinho, à Pernambuco et dans le nord du Brésil.

L’innovation canadienne et les femmes dans la gouvernance de l’eau Speed Speed

Água Delas, qui signifie « leur eau », est une initiative communautaire créée par Waterlution, un organisme canadien à but non lucratif qui fait la promotion de l'éducation innovante dans le domaine de l'eau, du développement du leadership et des modèles de gouvernance collaborative. Waterlution s'associe à des femmes dans des communautés du monde entier afin d'améliorer les conditions WASH (eau, assainissement et hygiène) dans lesquelles elles vivent. Grâce au Fonds pour l'innovation et la transformation (FIT), Waterlution a reçu un soutien pour mettre à l'essai un modèle innovant de leadership et de renforcement des capacités WASH, afin d'évaluer son potentiel d'expansion.

La phase d'essai appuyée par FIT, en partenariat avec le Centro das Mulheres do Cabo, une organisation féministe brésilienne, a offert aux femmes de la communauté de la formation sur le leadership, des habiletés pratiques WASH et un appui dans leur participation directe dans la gouvernance locale de l'eau. Des femmes qui, jusqu'à maintenant, hésitaient à s'exprimer publiquement, revendiquent maintenant dans l'espace municipal, aident leurs voisines à tester la qualité de l'eau et sont parmi les chefs de file de l'amélioration de leur communauté.

Pour les participantes, la transformation est à la fois personnelle et d'une portée considérable. Claudiane, une leader WASH dit : « J'ai appris beaucoup de choses que je vais conserver pour le reste de ma vie. Notre communauté peut s'exprimer et se battre pour nos droits. » Sa collègue et leader WASH, Amanda, confirme : « Le savoir est le pouvoir. Sans savoir, nous ne sommes rien. Nous allons transmettre tout ce que nous avons appris. »

Ces expériences individuelles reflètent l'impact de l'innovation à travers la communauté.

« C'est exactement ce que l'aide internationale canadienne peut accomplir. » dit Janice Hamilton, Directrice générale du FIT. « En appuyant les essais et le raffinement d'innovations locales, comme Água Delas, nous aidons à renforcer le leadership des femmes, à bâtir la confiance des communautés et nous ouvrons la voie à des solutions à la fois innovantes et durables. »

Karen Kun, la fondatrice et présidente de Waterlution, souligne que la phase d'essai a approfondi et validé ce dont l'organisation a été témoin pendant des années. « Lorsque nous nous concentrons sur les expériences vécues et les approches aux essais conçues avec les femmes, le leadership se développe d'une manière qui peut remodeler des systèmes entiers. Cette phase d'essai a démontré qu'Água Delas peut exercer une influence en faveur de politiques publiques plus fortes, peut également renforcir la prise de décision par la communauté et avoir un impact positif sur des générations de familles. C'est sans précédent, profondément émancipateur et hautement évolutif. »

Depuis la phase d'essai, les femmes ont présenté leurs recommandations de politiques aux autorités locales et continuent de se battre pour des améliorations, comme des toilettes publiques plus sécuritaires, une meilleure supervision de l'assainissement et des pratiques sur l'eau plus cohérentes. Leur leadership grandissant suscite déjà les attentes dans leur quartier et inspire d'autres à chercher des conditions WASH meilleures et plus dignes pour leur famille. »

Moisés Xavier, secrétaire exécutif pour la participation budgétaire de Cabo de Santo Agostino dit : « J'ai été très heureux de collaborer avec le projet Água Delas. Les leaders féminins de Charneca nous ont donné une liste de leurs recommandations et, à l'aide d'audiences publiques sur la participation budgétaire, nous avons été en mesure d'accréditer les propositions qui composeront les actions qui seront incluses dans le budget 2026 à 2029. Nous allons faire notre possible pour poser des gestes qui améliorent non seulement la vie des femmes, mais la communauté entière de Charneca. »

À propos du FIT

Le Fonds pour l'innovation et la transformation est une initiative de 7 ans d'une valeur de 20.5 millions de dollars lancée par le RCC, financée par Affaires mondiales Canada et administrée par le MCIC. Le FIT soutient les petites et moyennes organisations canadiennes qui testent des solutions innovatrices faisant avancer l'égalité des genres dans les Pays du Sud. Le programme soutient les organisations de la société civile, les entreprises sociales, les établissements d'enseignement supérieur et le secteur privé.

À propos du RCC

Le Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux pour la coopération internationale est une coalition des huit Conseils provinciaux et régionaux de coopération internationale. Ces Conseils indépendants et basés sur l'adhésion des membres sont engagés en faveur de la justice sociale mondiale et du changement social et représentent plus de 350 organisations de la société civile diversifiées à travers le Canada.

À propos du MCIC

Le Manitoba Council for International Cooperation est une coalition d'organisations basées au Manitoba qui œuvrent dans le domaine du développement international. Sa mission consiste à soutenir, relier et amplifier le travail de ses membres et partenaires, tout en mobilisant et en collaborant avec les Manitobain.e.s en faveur de la durabilité mondiale.

À propos d'Affaires mondiales Canada

Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques du Canada, offre des services consulaires aux Canadiens.n.e.s, promeut le commerce international du pays et dirige les activités du Canada en matière de développement international et d'aide humanitaire.

À propos de Waterlution

Waterlution est une PMO canadienne et une pionnière mondiale depuis 2003 dans la création de techniques d'apprentissage expérientiel de l'eau, d'ateliers diversifiés de renforcement des capacités et des compétences, et de programmes conçus pour répondre aux défis de l'eau et du climat. Waterlution a livré deux projets FIT - au Mozambique (2021) et au Brésil (2025).

À propos de Centro das Mulheres do Cabo (CMC)

Au cours de ses quarante années de défense et d'actions prises pour le droit des femmes au niveau local, CMC est une organisation féministe établie qui dialogue activement avec les entités municipales et régionales. Les projets qui tiennent compte des genres du CMC incluent: les questions concernant l'arbovirus, la dignité menstruelle pour les adolescentes, le racisme environnemental et le combat contre le décrochage des adolescentes.

