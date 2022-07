En l'honneur du regretté animateur de Jeopardy! La passion de l'animateur Alex Trebek pour la géographie canadienne, l'année inaugurale soutient 11 projets uniques

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui le premier anniversaire de l'Initiative Trebek, un fonds créé conjointement par la National Geographic Society (NGS) et la Société géographique royale du Canada (SGRC), qui a pour objectif de permettre à la prochaine génération de créateurs de changement d'illuminer et de protéger le territoire, la faune, l'eau, la culture et l'histoire des Canadiens et des Autochtones.

« Le jour où M. Trebek aurait célébré son 82e anniversaire, l'équipe de l'Initiative Trebek est incroyablement fière de dévoiler les 11 premiers bénéficiaires de subventions qui ont ensemble reçu près d'un demi-million de dollars en financement de projets uniques à l'échelle du Canada, affirme David Court, président de l'Initiative Trebek. Nos premiers bénéficiaires comptent des chercheurs, des éducateurs, des photographes, des défenseurs de l'environnement et d'autres intervenants mais, ce qui les rassemble, c'est leur passion innée pour la préservation de notre pays et de notre planète. »

L'Initiative Trebek rend hommage à l'amour d'Alex Trebek pour la géographie canadienne et vise à inspirer une passion semblable aux autres Canadiens. À sa première année, l'Initiative a récompensé les 11 bénéficiaires suivants :

Kehkashan Basu , fondatrice et présidente de Green Hope Foundation : Empowering Children And Youth As Environmental Stewards Through Education (fondation espoir vert : éduquer les enfants et les jeunes pour en faire des défenseurs de l'environnement)

Kehkashan a remarqué un manque d'éducation sur l'environnement dans son programme scolaire en Ontario . Elle travaillera à combler cette lacune au moyen d'ateliers et de visites sur le terrain pour expliquer les défis de la biodiversité et de l'environnement locaux, qui se concluent par une conférence où les jeunes participants présentent des solutions créatives basées sur leurs apprentissages. Le projet de Kehkashan se déroule en Ontario .

Dans ce projet, les jeunes inuits de l'île de Baffin exploreront les liens entre leur communauté, leur culture et la chasse à la baleine boréale par les Britanniques au 19 e siècle, qui révèlent les relations qui se sont développées avec les équipages et qui continuent d'influencer leurs vies aujourd'hui. Cette histoire et cet héritage se poursuivent par la danse, la nourriture, la musique et la terminologie qui sont devenues des piliers de l'identité inuite moderne de Baffin. Le projet de Shelly se déroule à Pond Inlet (île de Baffin), Qikiqtaaluk, Nunavut .

TJ a pour objectif de préserver les forêts anciennes de Colombie-Britannique, qu'il montre dans ses images tragiques et magnifiques. Sa mission consiste à explorer et à documenter les forêts menacées, à mettre en valeur leur incroyable splendeur, à souligner leur malheureuse destruction et à sensibiliser les gens de partout dans le monde pour assurer leur protection. Le projet de TJ se déroule sur l'île de Vancouver , en Colombie-Britannique.

Les plateformes de glace aident à modérer le passage des glaciers et, par conséquent, l'élévation du niveau de la mer. Cependant, les changements climatiques les menacent. L'équipe d'Anna visitera la plateforme de glace Milne à l'île d'Ellesmere ce mois-ci, où elle étudiera sa géométrie et les dommages subis, ce qui permettra de recueillir des données essentielles pour simuler la récente rupture avec un modèle 3D et quantifier l'impact de la perte de glace de mer sur la stabilité de la plateforme de glace. Anna établira aussi des liens essentiels pour que les démarches de modélisation du climat limitent les projections de l'élévation du niveau de la mer. Le projet d'Anna est réalisé sur l'île d'Ellesmere, au Nunavut .

Les projets sont en cours à différentes étapes. L'Initiative Trebek continue de financer les bénéficiaires deux fois par année. La prochaine date limite pour présenter sa candidature est le 12e octobre 2022. Les gagnants seront récompensés en février 2023.

Pour en savoir plus au sujet des 11 premiers bénéficiaires, leurs projets et les moyens de trouver du financement, consultez TrebekInitiative.com .

Au sujet de l'Initiative Trebek

Projet conjoint entre la National Geographic Society (NGS) et la Société géographique royale du Canada (SGRC), l'Initiative Trebek, nommée en l'honneur du regretté Alex Trebek, remet des subventions à des conteurs, des éducateurs, des défenseurs de l'environnement, des innovateurs et des chercheurs qui documentent le territoire, la faune, l'eau, la culture et l'histoire des Canadiens et des Autochtones.

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

Éditeur de Canadian Geographic, la Société géographique royale du Canada (SGRC) se consacre à mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde -- ses habitants et ses lieux, son patrimoine naturel et culturel et son environnement. La Société est l'une des plus grandes organisations éducatives sans but lucratif du Canada, comprenant plus de 25 000 membres de partout au pays. La SGRC est financée principalement par les cotisations des membres et les dons. Le conseil d'administration de la Société et ses comités de programme sont entièrement composés des bénévoles.

Au sujet de la National Geographic Society

La National Geographic Society est une organisation mondiale à but non lucratif qui utilise le pouvoir de la science, de l'exploration, de l'éducation et de la narration pour éclairer et protéger les merveilles de notre monde. Depuis 1888, National Geographic a repoussé les limites de l'exploration, investi dans des personnes audacieuses et des idées transformatrices, offrant plus de 15 000 subventions pour des travaux sur les sept continents, atteignant 3 millions d'étudiants chaque année grâce à des offres éducatives et engageant des publics du monde entier grâce à la signature expériences, histoires et contenu. Pour en savoir plus, visitez www.nationalgeographic.org ou suivez-vous sur Instagram, Twitter et Facebook.

