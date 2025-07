Leurs projets portent sur les grands fonds marins, les répercussions climatiques dans la baie de Fundy, la santé du saumon exposé au stress thermique, la cohabitation avec les loups en territoire nuu-chah-nulth, les menaces routières pour les tortues d'eau douce, et les changements d'habitat des ours polaires observés par les communautés cries dans la baie James.

« C'est exactement le type de projets que l'Initiative Trebek a été créée pour appuyer », souligne David Court, président du Conseil Trebek, un groupe de donateurs qui soutient l'Initiative. « Chaque projet aborde un enjeu critique tout en mobilisant le public grâce à une narration puissante qui vise à mieux comprendre et à inspirer l'action. »

L'Initiative Trebek est rendue possible grâce au soutien généreux des membres du Conseil Trebek et de notre partenaire corporatif, Kensington. Depuis son lancement en 2021, elle a financé 45 projets partout au Canada.

Projets financés en 2025

Robert Masaki Hechler

Étudier la santé du saumon sauvage face au stress thermique lié à l'exploitation forestière

L'écologiste et explorateur de National Geographic Robert Masaki Hechler collabore avec le Musgamagw Dzawada'enuxw Fisheries Group et le Salmon Coast Field Station pour évaluer la santé des saumons sauvages face au stress thermique, tout en développant une méthode génomique non invasive. Il cherche à déterminer si l'ARN environnemental (eARN), une molécule naturellement libérée par les saumons dans l'eau, peut révéler leurs réponses au stress thermique. Cette approche pourrait représenter une alternative aux prélèvements de tissus plus invasifs. Ses recherches expérimentales ont déjà montré que l'eARN permet de détecter les réactions au stress en laboratoire. Cette nouvelle étude vise à tester son efficacité en milieu naturel. Le projet permettra de mieux comprendre les effets du stress thermique lié à l'exploitation forestière et aux changements climatiques, et d'évaluer si l'eARN peut servir d'outil de suivi non invasif de la santé des poissons à l'état sauvage. S'il est concluant, ce travail pourrait ouvrir la voie à des évaluations similaires pour d'autres espèces, puisque tous les animaux rejettent de l'eARN dans leur environnement.

Sam Rose Phillips

QʷAYAĆIIK

Sur l'île de Vancouver, des centaines de loups sont tués chaque année par des tirs aériens, la chasse sportive et le piégeage. D'autres, devenus trop familiers des humains, sont euthanasiés. Ces pertes perturbent profondément les meutes et ont des répercussions écologiques majeures. Réalisé en partenariat avec l'Office national du film du Canada, le documentaire QʷAYAĆIIK suit Skookum et Marcie, qui retournent sur le territoire ancestral de Skookum dans la région Nuu-chah-nulth. Là, ils réalisent qu'un groupe de loups côtiers vivant à proximité doit être protégé de l'habituation. Sam Rose Phillips explore une question ancienne mais urgente: comment vivre en harmonie avec les autres espèces ? Ce projet cinématographique s'accompagne d'une campagne de sensibilisation pour encourager une approche ancrée dans les savoirs autochtones et la protection des loups côtiers.

Nicole Holman

Gardiens des grands fonds: Protéger les dernières frontières de notre planète

Les écosystèmes en grands fonds au large de la côte pacifique du Canada sont parmi les plus riches en biodiversité au monde, mais aussi parmi les moins explorés. Ces zones reculées jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat et inspirent des percées médicales, tout en étant de plus en plus menacées par l'exploitation minière en haute mer. En collaboration avec des représentants de quatre Premières Nations et des scientifiques de Pêches et Océans Canada, la cinéaste et exploratrice de National Geographic Nicole Holman a pris part à la plus grande expédition canadienne en haute mer à bord du navire de recherche J.P. Tully. Elle y développe un documentaire qui révèle la vie étonnante qui prospère dans les profondeurs et les menaces posées par les industries extractives. Son travail met en lumière la réponse du Canada et les solutions qui pourraient aussi soutenir la protection des océans à l'échelle mondiale.

Liam Brennan

Marées en mutation: Modélisation écologique et photographie pour étudier les effets du climat sur la baie de Fundy

Le photographe Liam Brennan mène un projet qui combine modélisation écologique et photographie pour mieux comprendre les impacts des changements climatiques et soutenir une gestion durable de la baie de Fundy. Avec les plus grandes marées au monde, cette région crée des habitats estivaux et automnaux pour de nombreuses espèces marines en péril, dont des mammifères, des poissons et des oiseaux migrateurs. Ces espèces comptent sur l'abondance de nourriture dans la région pour soutenir leurs longs déplacements. Mais la baie de Fundy se réchauffe rapidement et subit diverses pressions humaines, comme la pêche commerciale et le transport maritime. Ce projet vise à sensibiliser le public aux effets du climat sur les écosystèmes côtiers et à appuyer l'objectif du Canada de protéger 30 % de ses océans d'ici 2030.

Samantha Stephens

Route vers la relance : Protéger les tortues d'eau douce de l'Ontario des collisions routières

Les histoires sur l'impact des routes sur la faune mettent souvent l'accent sur les grands mammifères, comme les cerfs ou les ours. Pourtant, les tortues, plus petites et souvent négligées, subissent une pression disproportionnée : leur espérance de vie élevée et leur lente reproduction signifient que la perte d'une seule femelle reproductrice peut menacer toute une population. Aujourd'hui, les huit espèces de tortues indigènes de l'Ontario sont en déclin. La photographe Samantha Stephens documente les solutions mises en œuvre par les biologistes, les communautés et les organismes de conservation pour réduire la mortalité routière, ainsi que les gestes que chacun peut poser pour aider. Son travail vise à sensibiliser et à inspirer l'action individuelle afin que, collectivement, nous puissions protéger ces espèces qui jouent un rôle crucial dans la santé de nos écosystèmes d'eau douce.

Mitch Bowmile

Les ours du Sud

Dans l'Eeyou Istchee, sur la côte est de Wiinipaakw (la baie James), la population d'ours polaires la plus au sud de la planète vient de traverser la saison sans glace la plus longue jamais enregistrée. La réduction de la couverture de glace rapproche de plus en plus les ours polaires des communautés cries côtières. Dans les cas les plus critiques, certains ours ont été abattus pour des raisons de sécurité. Avec la Cree Trappers' Association, le Eeyou Marine Region Wildlife Board, le Northern Wildlife Knowledges Lab et Coexistence Films, Mitch Bowmile développe un documentaire qui approfondit notre compréhension de l'avenir des ours polaires et des communautés dans un climat qui évolue rapidement. Le film montrera des images rares d'ours polaires à la limite sud de leur aire de répartition, donnera la parole à ceux qui vivent dans leur territoire, et mettra en lumière une recherche menée par la communauté, qui tisse ensemble savoirs autochtones et scientifiques. Ce projet explore la complexité des décisions à prendre face aux changements climatiques, et montre comment ce que nous apprenons des ours du Sud peut éclairer notre compréhension de l'avenir de cette espèce emblématique dans l'Arctique.

