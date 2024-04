Neuf chercheurs et explorateurs reçoivent des bourses prestigieuses pour financer des projets de recherche et de narration qui contribuent à préserver les merveilles naturelles et culturelles du Canada.

OTTAWA, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - L'Initiative Trebek a le plaisir de dévoiler les lauréats de ses très attendus prix de recherche 2024, décernés à neuf personnes exceptionnelles sélectionnées pour leur dévouement exceptionnel à l'avancement des connaissances et des récits sur le patrimoine naturel et culturel du Canada.

Ces bourses, d'un montant total de 710 000 dollars, sont désormais reconnues comme les plus prestigieuses du pays en matière de recherche et de narration. Elles sont destinées aux Canadiens qui mènent des recherches exceptionnelles dans l'un des cinq domaines d'étude suivants : l'histoire et la culture humaines, l'innovation humaine, la terre, la faune et la flore sauvages et l'eau.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 50 candidatures.

Chaque année, l'Initiative Trebek accorde des subventions pour soutenir les explorateurs émergents qui se consacrent à la narration et à l'exploration. Les lauréats de cette année représentent un large éventail d'expériences et d'expertises, tous unis par leur passion pour la préservation et la célébration des riches paysages du Canada.

Les bénéficiaires de la cohorte d'automne 2024 sont les suivants :

Ellen Whitman, Edmonton, Alberta - Chercheuse forestière dévouée, Ellen se penchera sur les effets des incendies de forêt sur les communautés végétales, fournissant des informations cruciales pour aider à influencer la gestion des incendies et la politique d'utilisation des terres. Ses recherches portent sur l'écologie, la sylviculture, les incendies de forêt et la télédétection dans la forêt boréale nord-américaine.

Dalal Emily Lucia Hanna, Ottawa, Ontario - Dans le cadre d'un ambitieux projet pancanadien, la conservatrice de la biodiversité Dalal Emily Lucia Hanna dirigera StreamBlitz, un projet visant à évaluer la qualité de l'eau dans 100 cours d'eau, à comprendre l'impact de l'exploitation forestière passée et à formuler des recommandations pour minimiser ses effets futurs sur les eaux douces. Hanna est professeur adjoint à l'université de Carleton.

Scott Parent, Saugeen Bruce Peninsula, Ontario - Le cinéaste Scott Parent sensibilisera le public à l'impact négatif des déchets plastiques sur les oiseaux d'eau du lac Huron grâce à un court métrage qui suit une colonie de cormorans à aigrettes et offre une vision immersive de leur vie sur une île d'eau douce.

Nick Hawkins Fredricton, New Brunswick- Le cinéaste Nick Hawkins donnera vie à l'incroyable voyage du saumon de l'Atlantique dans le cadre de son projet, utilisant une cinématographie de pointe pour retracer la migration du saumon depuis les rivières du Canada jusqu'aux fjords glacés du Groenland.

Victoria Lean, Toronto, Ontario - La cinéaste Victoria Lean produira un court métrage documentaire décrivant l'impact de la pollution sonore sous-marine sur les bélugas. Son travail unique combine un mélange de techniques de narration, un engagement envers les questions sociales et environnementales et une volonté de repousser les limites de la forme.

Isabelle Groc, Vancouver, Colombie-Britannique - Le projet de narration visuelle d'Isabelle Groc, écrivaine environnementale, photographe de conservation et documentariste primée, documentera la migration des oiseaux de rivage le long des côtes de l'Atlantique et du Pacifique, et évaluera l'efficacité des zones protégées pour leur conservation.

Taylor Roades, Vancouver, Colombie-Britannique - Le photographe primé Taylor Roades documentera la découverte, par une communauté, d'anciens artefacts de chasse datant de 9300 ans qui émergent des plaques de glace en train de fondre au Yukon.

Melissa Renwick, Tofino, Colombie-Britannique - L'artiste portraitiste Melissa Renwick dressera le portrait des divers habitants de Tofino, tissant l'histoire unique de ce havre de paix de la côte ouest à travers des portraits intimes des personnes qui y vivent. Son travail a été présenté par le New York Times, TIME Magazine, The Globe and Mail et Maclean's Magazine.

Amy Romer, Vancouver, Colombie-Britannique - La série de mini-podcasts immersifs en six parties de la journaliste multimédia Amy Romer s'attaquera au deuil écologique, offrant aux auditeurs des solutions tangibles pour favoriser l'engagement et l'action en faveur de la préservation.

Ces personnes se lanceront dans des projets visant à résoudre des problèmes environnementaux urgents, à explorer le patrimoine culturel et à inciter les Canadiens à agir. Qu'il s'agisse d'étudier les effets des incendies de forêt sur les communautés végétales ou de documenter les schémas de migration des oiseaux de rivage, leurs projets promettent d'approfondir notre compréhension et notre appréciation du patrimoine naturel et culturel du Canada.

À propos de l'initiative Trebek

Créée en 2021, l'initiative Trebek est le fruit d'une collaboration historique entre la Société géographique royale du Canada et la National Geographic Society. L'initiative a été nommée en l'honneur du regretté Alex Trebek, célèbre animateur de l'émission Jeopardy ! et philanthrope passionné par la culture géographique, qui a été président honoraire de la Société géographique royale du Canada. L'Initiative Trebek s'engage à soutenir les explorateurs émergents qui utilisent le pouvoir de la narration pour inspirer et engager les communautés à travers le Canada. Pour plus d'informations sur l'Initiative Trebek et ses programmes, veuillez consulter le site www.trebekinitiative.com.

