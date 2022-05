Les Canadiens et les Canadiennes peuvent soutenir le principal hôpital de santé mentale au pays en se levant au petit matin pendant cinq jours, soit du 30 mai au 3 juin

TORONTO, le 5 mai 2022 /CNW/ - Tandis que la Semaine de la santé mentale tire à sa fin, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) poursuit la discussion et invite le grand public à soutenir sa cause pendant tout le mois de mai en participant à la deuxième édition annuelle du Sunrise Challenge (Défi du petit matin). À l'occasion de ce premier événement virtuel de collecte de fonds, présenté par la Sun Life, nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à se rallier et à se lever ensemble à l'appui des activités vitales du principal hôpital de santé mentale au Canada, axées sur la recherche, les soins et la sensibilisation.

Du 30 mai au 3 juin, les Canadiens et les Canadiennes d'un bout à l'autre du pays se lèveront au petit matin et prendront alors le temps, chaque jour, de faire une activité favorable à leur santé mentale. Nous encourageons les participants à capter en photo leur moment du « petit matin » et de publier la photo sur les réseaux sociaux accompagnée du mot-clic #CAMHSunriseChallenge. Qu'il s'agisse de textos quotidiens d'affirmation ou de séances de yoga virtuelles, les participants auront l'embarras du choix pour ce qui est des activités et des expériences qui les aideront à prendre soin de leur cœur, de leur esprit, de leur corps et de leur âme. Tous ces outils pour commencer votre matinée du bon pied seront offerts sur demande à sunrisechallenge.ca.

« Le Sunrise Challenge inaugural a réuni plus de 4 000 participants, qui ont mobilisé au-delà de deux millions de dollars à l'appui de CAMH, affirme Deborah Gillis, présidente-directrice générale de la Fondation de CAMH. Nous sommes des plus reconnaissants aux personnes qui ont fait de la première édition un succès fulgurant. Nous espérons qu'encore plus de Canadiens et de Canadiennes se lèveront ensemble cette année pour soutenir la santé mentale et montrer à toutes les personnes qui vivent avec une maladie mentale qu'elles ne sont pas seules. »

En guise d'avant-goût de l'événement, nous invitons les participants à prendre part au Ralliement « Nous nous levons ensemble » (We Rise Together Rally), le 11 mai, pour courir la chance de gagner des prix et de profiter d'un aperçu exclusif de l'expérience du Sunrise Challenge.

« Le Sunrise Challenge est un moyen original d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à prendre en main leur bien-être mental. Nous participons tous à la création de communautés en bonne santé mentale, de déclarer Dave Jones, président de Sun Life Santé. La Sun Life est fière d'appuyer ce défi en tant que commanditaire phare pour la deuxième année d'affilée. De concert avec CAMH, nous faisons de la santé mentale une priorité et aidons les Canadiens et les Canadiennes à mener une vie plus saine. »

Au Canada, 11 personnes meurent par suicide tous les jours et, chaque année, le monde entier perd 800 000 personnes au suicide - triste statistique que CAMH est déterminé à changer. En tant que chef de file mondial en recherche sur la santé mentale, CAMH a créé le Sunrise Challenge afin de recueillir des fonds servant à stimuler les nouvelles découvertes et à aplanir les obstacles qui empêchent les gens d'obtenir de l'aide lorsqu'ils en ont le plus besoin. Bien que les participants au Sunrise Challenge choisissent de se lever pour toutes sortes de raisons, elles visent toutes le même objectif : améliorer la santé mentale pour tous.

« Je me lève pour susciter le changement. On remarque un changement d'attitude l'égard de la maladie mentale, et je veux tout faire pour y contribuer », explique Vanessa Poulin qui, lors de l'édition 2021 du défi, a recueilli 4 425 $, surpassant de loin sont objectif personnel de 2 000 $, en tant que membre de l'équipe Solar Power Rangers.

N'importe qui peut participer à cette activité de collecte de fonds soit individuellement, en créant une équipe ou en se joignant à une équipe. Il est aussi possible de faire un don à l'appui d'un participant ou d'une participante, d'une équipe ou du défi comme tel.

CAMH remettra des récompenses aux personnes qui atteignent un jalon important de collecte de fonds. La plateforme de collecte de fonds a été conçue de manière à garantir la réussite grâce à un processus de dons simple et sécurisé.

En outre, les participants qui recueillent plus de 500 $ pourront recevoir des récompenses spéciales, y compris une trousse d'inspiration, laquelle comprend un journal, des cartes de reconnaissance, des recettes et quelques autres surprises. Les personnes qui accumulent plus de 1 000 $ seront admissibles à la trousse de célébration offerte par les commanditaires de Sunrise Challenge.

Dates à retenir

Le mercredi 11 mai 2022 : Ralliement (en ligne) « Nous nous levons ensemble » pour tous les participants

Le lundi 30 mai 2022 : Début du Sunrise Challenge

Le vendredi 3 juin 2022 : Cérémonie de clôture du Sunrise Challenge

Le Sunrise Challenge est présenté par la Sun Life et appuyé par Peace Collective, Starbucks, Tangerine, Nutram et la Banque CIBC.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand hôpital d'enseignement au Canada et l'un des plus importants centres de recherche au monde en santé mentale. Affilié à part entière à l'Université de Toronto, CAMH est un Centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé.

