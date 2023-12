La Banque Scotia a accordé à plus de 25 000 femmes dans cinq pays un accès équitable à des occasions de croissance financière et professionnelle.

TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia souligne le cinquième anniversaire de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, qui a permis à des clientes de réussir à leur manière en leur donnant un accès équitable à des occasions de croissance financière et professionnelle.

Cette initiative canadienne lancée en 2018 était axée sur les entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Depuis, elle a été élargie pour devenir un programme complet qui aide les petites entreprises et les clients commerciaux au Canada, au Chili, au Costa Rica, en Jamaïque et au Pérou, ainsi que la clientèle institutionnelle, de grandes entreprises et les clients de Gestion de patrimoine Scotia au Canada.

Mise sur pied par des femmes influentes et leurs alliés à la Banque Scotia, l'initiative vise à mieux répondre aux besoins uniques des clients qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires. L'objectif est d'améliorer les possibilités économiques pour les clientes de la Banque Scotia en leur donnant un accès équitable aux solutions financières, à de la formation spécialisée, et des services de conseils inclusifs adaptés à leurs besoins.

Au moyen d'une approche inclusive axée sur les besoins des femmes, L'initiative Femmes de la Banque Scotia a appuyé la réussite des femmes par plusieurs réalisations notables au cours des cinq dernières années, dont les suivantes.

Accès équitable au financement et aux solutions financières.

Accès élargi au programme pour les clientes dans cinq pays : au Canada , au Chili, au Costa Rica , en Jamaïque et au Pérou

, au Chili, au , en Jamaïque et au Pérou Participation de plus de 25 000 entrepreneures depuis la création de l'initiative

Apport de plus de 8 milliards de dollars en capitaux à des entreprises détenues et dirigées par des femmes au Canada (ce qui s'approche de l'objectif de mobiliser 10 milliards de dollars d'ici 2025)

Offre de conseils complets et de formations spécialisées qui servent de tremplin aux femmes, à leur patrimoine, à leur carrière et à leurs entreprises.

Plus de 80 hautes dirigeantes ont obtenu des renseignements et du soutien pour se joindre à un conseil d'administration ou y accroître leur participation dans le cadre du programme de saine gouvernance d'entreprise; l'initiative, dans le même ordre d'idée, a aidé de grandes entreprises clientes à augmenter la diversité au sein de leur conseil d'administration.

Plus de 3 400 clients de la Gestion de patrimoine et leur famille ont profité de séances de formation en gestion de patrimoine et de conseils axés sur les besoins des femmes pour les aider à traverser les grands événements de la vie (retraite, planification successorale ou transition vers le rôle d'aidant).

patrimoine et leur famille ont profité de séances de formation en gestion de patrimoine et de conseils axés sur les besoins des femmes pour les aider à traverser les grands événements de la vie (retraite, planification successorale ou transition vers le rôle d'aidant). Plus de 1 300 professionnels de la gestion de patrimoine ont reçu de la formation personnalisée pour aider les clientes à relever des défis uniques et répondre à leurs besoins de gestion de patrimoine.

Des femmes engagées membres de la haute direction de la Banque Scotia s'expriment pour souligner les réalisations de L'initiative Femmes de la Banque Scotia.

Erin Griffiths, première vice-présidente, Solutions pour la clientèle et Gestion de patrimoine - Canada

« Je suis fière des progrès réalisés pour favoriser la réussite financière des clientes lors d'une transition de vie, tandis qu'elles font croître leur entreprise et progressent dans leur carrière. Dans le cadre de L'initiative Femmes de la Banque Scotia, nous aidons les femmes en prodiguant des conseils financiers impartiaux et en luttant contre les obstacles et les préjugés. Nos événements et webinaires ont suscité un grand enthousiasme et d'excellents commentaires. Les conseillers jouent un rôle important dans l'avenir financier de nos clientes au fil des grands événements de la vie (retraite, divorce, décès d'un proche ou transition vers le rôle d'aidant).

Lesly Tayles, première vice-présidente régionale, Ontario

« La passion, l'audace et le leadership de nos clientes nous inspirent au quotidien. L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un excellent exemple de mise en pratique de la mission de la Banque : pour l'avenir de tous. En misant sur le développement et la progression des femmes et des personnes non binaires, la Banque Scotia cherche à encourager tout le monde à réussir et à croître. Grâce à notre volonté de favoriser l'inclusion et d'instaurer un climat de confiance dans la collectivité, nous créons un espace sûr et solidaire pour donner aux membres de l'équipe les moyens de réaliser leur plein potentiel. »

Anya Schnoor, vice-présidente à la direction, Antilles et Amérique centrale

« Il y a cinq ans, nous avons lancé L'initiative Femmes de la Banque Scotia avec un objectif ambitieux en tête : permettre aux Canadiennes de voir grand et les outiller pour réaliser leurs ambitions. Nous souhaitions combattre les préjugés inconscients concernant l'octroi de prêts de capital aux femmes. À ce jour, nous avons réussi à élargir le programme en Jamaïque, au Costa Rica, au Chili et au Pérou. C'est un véritable privilège de participer à l'élimination des obstacles à la croissance économique et au perfectionnement professionnel et d'outiller les clientes pour qu'elles réussissent à leur manière. »

Loretta Marcoccia, Vice-présidente à la direction, Exploitation globale

« Nous savions que L'initiative Femmes de la Banque Scotia allait tout changer pour les entreprises dirigées ou détenues par des femmes et souhaitions donc donner la même occasion aux clients commerciaux et institutionnels aux prises avec d'autres défis professionnels uniques. Nous avons collaboré avec eux pour créer un programme complet et adapté pour aider les femmes (ainsi que les leaders et les entreprises qui soutiennent un programme d'inclusion) à faire progresser leur carrière et leurs entreprises. Qu'il soit question de leaders émergentes ou de hautes dirigeantes, nous sommes fiers d'aider nos clientes à assurer leur avenir professionnel et de veiller à ce que les femmes ne soient plus sous-représentées au sein des hautes directions et des conseils d'administration. »

Gillian Riley, vice-présidente à la direction de Tangerine et fondatrice de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

« Je trouve réjouissant d'imaginer les portes que L'initiative Femmes de la Banque Scotia permettra d'ouvrir d'ici cinq ans tout en continuant à libérer le plein potentiel économique des femmes dans le monde. La promesse initiale de l'initiative, c'était de réellement changer les choses pour les femmes du milieu des affaires au Canada; de faciliter leur accès à des ressources, à du financement et à de l'aide. Cinq ans plus tard, notre programme est offert dans cinq pays, a versé 8 milliards de dollars à des entreprises dirigées ou détenues par des femmes et a mobilisé plus de 25 000 entrepreneures. Ce programme nous tient à cœur et nous avons hâte de changer les choses pour les femmes dans les cinq prochaines années! »

La Banque Scotia, une alliée des femmes à longueur d'année

La Banque Scotia entend prôner l'équité pour les femmes d'origines diverses 365 jours par année. Pour en savoir plus sur l'attachement de la Banque à l'égalité des sexes, à l'égalité économique, à la rémunération équitable, au soutien parental et à l'inclusion des femmes au sein des collectivités diversifiées qu'elle sert, consultez la page de l'Alliance inclusive pour l'avenir de tous.

L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme de la Banque conçu pour accroître les perspectives économiques et professionnelles de nos clients et leur permettre de réussir à leur manière. Elle accorde un accès équitable aux solutions financières, à de la formation spécialisée, à des services de conseils inclusifs adaptés aux besoins des femmes ainsi qu'à du mentorat pour aider les personnes qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires à s'assurer un avenir professionnel et financier rayonnant. Pour en savoir plus, visitez le site Web scotiabankwomeninitiative.com.

