TORONTO, le 2 sept. 2021 /CNW/ - L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC a annoncé aujourd'hui qu'elle a atteint son objectif visant à investir 3 milliards de dollars pour aider les entreprises détenues et dirigées par des femmes au Canada.

L'initiative a en fait surpassé cet objectif au cours du mois - plus tôt que l'échéance projetée - ayant jusqu'ici consacré 3,2 milliards de dollars pour aider des milliers de femmes à progresser vers l'atteinte de leur idéal professionnel et financier.

« Quand nous avons lancé L'initiative Femmes de la Banque Scotia en décembre 2018, nous avions comme principale mission de soutenir les entreprises canadiennes dirigées ou détenues par des femmes, explique Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et cadre responsable de l'initiative. Presque trois ans plus tard, non seulement nous sommes en bonne voie d'accomplir cette mission, mais nous avons étendu le rayon d'action de l'initiative en l'intégrant à plusieurs de nos grands secteurs d'activité. Les entreprises détenues par des femmes sont essentielles à la santé de l'économie canadienne et je suis très fière du rôle qu'a joué L'initiative Femmes de la Banque Scotia pour guider plusieurs d'entre elles sur la voie du succès. »

En plus d'avoir dépassé son objectif de déploiement de capitaux, l'initiative compte les réalisations suivantes :

Mobilisation de plus de 6 000 femmes entrepreneures partout au pays dans le cadre d'ateliers Un-Mentorship MD et de séances de mentorat, qui visent à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis que doivent relever les chefs d'entreprise.

partout au pays dans le cadre d'ateliers Un-Mentorship et de séances de mentorat, qui visent à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis que doivent relever les chefs d'entreprise. Collaboration avec plus de 15 organismes , notamment Disruption Ventures, The Forum, Réseau des Femmes d'affaires du Québec et MNP.

, notamment Disruption Ventures, The Forum, Réseau des Femmes d'affaires du Québec et MNP. Lancement du portail numérique de L'initiative Femmes de la Banque Scotia en collaboration avec Shopify, Google Canada, Pinterest, LinkedIn, Facebook et HubSpot, qui offre de précieuses ressources pour aider les femmes entrepreneures à affronter les périodes d'incertitude économique.

Expansion du programme englobant les Services bancaires et marchés mondiaux, la Gestion de patrimoine mondiale

Plusieurs de ces réalisations ont eu lieu pendant le contexte économique incertain imposé par la pandémie. Alors que le monde tente de s'adapter à une nouvelle réalité virtuelle et que des difficultés économiques sans précédent touchent particulièrement les femmes, l'initiative permet aux entrepreneures et aux entreprises dirigées par des femmes à l'échelle du Canada de continuer à progresser.

Dans le cadre de son mandat élargi, L'initiative Femmes de la Banque Scotia continuera d'aider les femmes à réaliser leur avenir professionnel et financier en leur assurant l'accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets.

Pour en savoir davantage, consulter le site L'initiative Femmes de la Banque Scotia.

À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme de premier plan visant à offrir à la clientèle de la Banque qui s'identifie comme femmes ou personnes non binaires davantage d'occasions de réussir, aujourd'hui et demain. De portée mondiale, ce programme unique aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et financières en leur assurant l'accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. Qu'il s'agisse d'aider les femmes à propulser leur carrière et leur entreprise, de permettre la collaboration avec des leaders et des entreprises qui ont l'inclusion à cœur, d'offrir aux entreprises détenues et dirigées par des femmes un accès équitable à du financement, ou de les aider à prendre en main leurs finances, l'initiative élimine les obstacles pour donner aux femmes les moyens de réussir à leur manière. Pour en savoir davantage, consulter le site L'initiative Femmes de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Stephanie Cangelosi, Communications mondiales, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca