L'Initiative Femmes de la Banque Scotia s'engage à investir trois milliards de dollars dans ses trois premières années pour aider les entreprises dirigées par des femmes

« Nous sommes déterminés à renforcer l'égalité pour les entreprises dirigées par des femmes, notamment en leur assurant un accès égal au capital et à notre gamme complète de solutions de financement », déclarait Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et cadre responsable de L'Initiative Femmes de la Banque Scotia MC . « Nous privilégions une approche globale et de proximité, qui offre des avantages concrets aux femmes pour les aider à faire croître et prospérer leur entreprise. En plus de l'accès au capital, notre programme prévoit du mentorat donné par de hauts dirigeants de la Banque Scotia membres du comité consultatif et de la formation adaptée aux besoins des femmes en affaires - deux possibilités offertes à partir du centre de ressources autogéré en ligne et sous forme de rencontres en personne. »

Composante essentielle du pilier « formation » du programme, la série d'Ateliers Un-MentorshipMC d'une demi-journée a pour objectif d'aider les femmes à accroître leurs compétences en affaires en leur donnant la chance de réseauter et d'aborder ensemble les défis rencontrés par les chefs d'entreprise. Depuis le tout premier atelier en mai, plus de 600 dirigeantes d'entreprise ont participé à des ateliers et mini-ateliers partout au Canada, et leurs commentaires sont extrêmement positifs. Trois ateliers ont eu lieu plus tôt cette année à Montréal, Vancouver et Waterloo, et le dernier de 2019 se déroulait aujourd'hui à Toronto.

« Nos ateliers visent à tordre le cou aux idées reçues sur la recette du succès pour les femmes en affaires, précisait Mme Riley. Il s'agit d'occasions pour les entrepreneures d'examiner les enjeux du monde des affaires, de découvrir les vrais défis que doivent relever les dirigeantes d'entreprise, de réseauter et d'améliorer leurs compétences pour faire avancer leur entreprise. »

« À la Banque Scotia, nous nous soucions de la réussite future de nos clients, et nous aspirons à devenir le prêteur de prédilection des entreprises dirigées par des femmes d'ici 2021 », ajoutait-elle.

Lancée en décembre 2018, L'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMC vise à aider les femmes entrepreneures à faire croître leur entreprise en leur donnant accès à du capital, au soutien de chefs d'entreprise chevronnés et à des formations adaptées à leurs besoins.

Pour en savoir plus sur L'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMC, consultez le site www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Demandes d'information des médias: Hazel Mistry, Téléphone : 416‑866‑6744, Courriel : hazel.mistry@scotiabank.com

Related Links

www.scotiabank.ca