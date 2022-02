TORONTO, le 23 févr. 2022 /CNW/ - En collaboration avec Le Forum, un organisme de bienfaisance qui outille les entrepreneures de tout le Canada, L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD est heureuse d'annoncer le lancement d'un programme de mentorat complet de 12 mois pour les entrepreneures.

Le programme de mentorat de L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD, propulsé par Le Forum, jumelle des entrepreneures, qu'elles soient débutantes ou chevronnées, à des chefs d'entreprise et entrepreneurs chevronnés dans le cadre d'un programme de mentorat individuel. Les mentors fournissent des explications concrètes sur les pratiques entrepreneuriales, sans oublier leur soutien et l'accès à une communauté, ce qui aide les entrepreneures à développer leur entreprise.

Le programme de mentorat de L'initiative Femmes de la Banque Scotia offre plusieurs avantages :

Soutien et conseils personnalisés : jumelage stratégique des mentors et mentorées afin que les étapes et les conseils soient pertinents et concrets.

: jumelage stratégique des mentors et mentorées afin que les étapes et les conseils soient pertinents et concrets. Planification et ressources virtuelles complètes : la plateforme du programme de mentorat contient des guides complets, des vidéos, des suggestions de calendriers, des formulaires de rétroaction et des fiches à remplir pour faciliter la réussite du mentorat dans un contexte virtuel.

: la plateforme du programme de mentorat contient des guides complets, des vidéos, des suggestions de calendriers, des formulaires de rétroaction et des fiches à remplir pour faciliter la réussite du mentorat dans un contexte virtuel. Responsabilisation et motivation : gestion rigoureuse du temps, du suivi des progrès et de la planification des objectifs.

« L'un des objectifs de L'initiative Femmes de la Banque Scotia, c'est d'outiller les entrepreneures en leur donnant accès au mentorat, rappelle Sloane Muldoon, première vice-présidente, Rendement des activités de détail et coprésidente de L'initiative Femmes de la Banque Scotia. En nous associant de façon stratégique avec Le Forum, nous permettons aux entrepreneures de discuter avec des personnes chevronnées pour bien comprendre les pratiques entrepreneuriales éprouvées. Cet échange d'information aidera les entrepreneures à acquérir la confiance et les conseils dont elles ont besoin pour lancer leur entreprise et voir à son développement. »

Le Forum, un organisme de bienfaisance canadien et partenaire de L'initiative Femmes de la Banque Scotia, jumelle avec soin depuis 20 ans des mentors et des entrepreneures débutantes ou chevronnées. Il connaît donc les conditions gagnantes d'un bon jumelage. Grâce à ce partenariat, L'initiative Femmes de la Banque Scotia rejoint et sert encore plus de femmes entrepreneures, de façon plus ciblée.

« Depuis 20 ans, Le Forum met tout en œuvre pour que les femmes entrepreneures du Canada puissent prospérer. Notre partenariat avec L'initiative Femmes de la Banque Scotia aidera encore plus de femmes à avoir accès au mentorat, aux ressources et à la communauté dont elles ont besoin pour réussir, explique Paulina Cameron, chef de la direction, Le Forum. Nous sommes fiers de cette collaboration qui élargit le programme de mentorat et offre encore plus d'occasions aux femmes entrepreneures. »

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme complet conçu pour accroître les perspectives économiques de toutes les femmes et personnes non binaires, afin qu'elles connaissent la réussite financière à long terme.

Si vous souhaitez participer au programme de mentorat de L'initiative Femmes de la Banque Scotia, contactez un expert du programme de votre région.

Pour en savoir plus sur l'Initiative Femmes de la Banque Scotia, allez au www.initiativefemmesbanquescotia.com

À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme phare conçu pour accroître les perspectives économiques de nos clientes qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires, afin qu'elles réussissent aujourd'hui et demain. Cette offre globale et unique, en constante expansion, aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et à bâtir leur avenir financier en leur assurant l'accès impartial à du capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. Que ce soit en aidant les femmes à mener plus loin leur carrière ou leur entreprise, en favorisant la collaboration avec des leaders et des entreprises valorisant l'inclusion, en assurant aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes l'accès impartial à du financement ou en aidant les femmes à prendre les rênes de leurs finances, l'initiative supprime les barrières et aide les femmes à réussir à leur manière. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à www.initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos du Forum

Le Forum est un organisme de bienfaisance canadien qui offre des occasions stimulantes de formation, de mentorat et de réseautage à des entrepreneures qui s'identifient en tant que femmes afin qu'elles connaissent un succès retentissant, favorisant ainsi une économie rigoureuse et des communautés prospères. Nos programmes et événements sont conçus pour outiller les entrepreneures afin qu'elles surmontent les obstacles et difficultés qui se dressent devant elles dans le contexte économique actuel. Nous aidons les entrepreneures à diriger leur entreprise, peu importe le stade, la taille, le secteur d'activité ou l'emplacement au Canada, en leur offrant de la formation et en les outillant pour trouver du capital, présenter des argumentaires de vente, développer leurs ressources humaines, réaliser des ventes et développer leur leadership entre autres.

