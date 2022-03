QUÉBEC, le 7 mars 2022 /CNW/ - L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD est fière de lancer l'Accélérateur Femmes en automobile, un programme d'accélération unique en son genre et comportant du mentorat et du réseautage pour aider les femmes à bâtir et consolider leur carrière dans l'industrie automobile québécoise. Offert gratuitement aux participantes, ce programme permet à de jeunes professionnelles de recevoir du mentorat et un encadrement direct de la part de leaders expérimentées de l'industrie et du coaching, tout en favorisant les échanges entre pairs et la création de liens entre les professionnelles de toute la province.

« L'initiative Femmes de la Banque Scotia vise l'accroissement de l'autonomie des femmes entrepreneures et de leurs opportunités économiques et professionnelles », a déclaré Sloane Muldoon, vice-présidente principale, Performance du commerce de détail et coprésidente de L'initiative Femmes de la Banque Scotia. « Pour aider à combler l'écart de représentation des genres dans la main-d'œuvre de l'industrie automobile, le nouveau programme Accélérateur Femmes en automobile soutiendra les femmes en leur offrant des opportunités exclusives de réseautage et de mentorat. »

Conférence virtuelle et lancement de l'Accélérateur Femmes en automobile

Le programme d'accélération Femmes en automobile sera lancé le 15 mars à 10 h 30 HE lors d'une conférence virtuelle co-animée par Isabelle Maréchal, présidente d'Iprod et rédactrice en chef de Premières en affaires, et Ana Marinescu, directrice principale de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Des experts de différentes disciplines se réuniront pour discuter des enjeux de l'industrie, notamment la diversité de la main-d'œuvre et de l'accès des femmes dans les postes de direction. Les conférenciers invités incluent Sarah Houde, PDG de Propulsion Québec, ainsi que Robert Poëti, ancien ministre des Transports et actuel PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), un partenaire de la Banque Scotia.

La conférence est gratuite pour tous. Pour vous inscrire, veuillez réserver votre place ici.

« L'Accélérateur Femmes en automobile est l'occasion pour la Banque de créer un réseau de femmes dans l'automobile, de mettre en lumière celles qui connaissent déjà du succès dans l'industrie, en plus d'inspirer et d'accompagner la relève », a déclaré Sylvie Gagnon, directrice des ventes et chef de marché au Québec pour le Centre de financement aux concessionnaires de la Banque Scotia. « Le programme nous permettra de créer plus de liens entre les professionnelles de l'industrie et d'encourager la diversité. »

Soutenir les femmes et accroître leur représentation dans l'industrie

Les femmes au Québec ne représentent que 18 % de la main-d'œuvre dans les services automobiles et seulement 6,4 % des métiers spécialisés1. Selon une étude de Deloitte, près de la moitié des femmes du secteur automobile en Amérique du Nord ont déclaré qu'elles choisiraient un autre métier en raison du manque de diversité et d'inclusion dans l'industrie2.

Banque Scotia, la CCAQ et Corporation Mobilis

La Banque Scotia travaille en étroite collaboration avec les concessionnaires automobiles depuis plus de 65 ans, offrant des services complets et sur mesure pour répondre à une variété de besoins distincts. S'appuyant sur cette expertise, la Banque Scotia est fière de renouveler son association avec la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) ainsi que la Corporation Mobilis pour l'année 2022. L'industrie automobile emploie près de 500 000 professionnels, ce qui en fait l'un des plus grands secteurs manufacturiers du pays. La Banque Scotia est fière de jouer un rôle actif dans le Mois du Salon de l'auto de Québec tout en soulignant les contributions des femmes dans cette industrie.

À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme phare conçu pour accroître les perspectives économiques de nos clientes qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires, afin qu'elles réussissent aujourd'hui et demain. Cette offre globale et unique, en constante expansion, aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et à bâtir leur avenir financier en leur assurant l'accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. Que ce soit en aidant les femmes à mener plus loin leur carrière ou leur entreprise, en favorisant la collaboration avec des leaders et des entreprises valorisant l'inclusion, en assurant aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes l'accès impartial au financement ou en aidant les femmes à prendre les rênes de leurs finances, l'initiative supprime les barrières et aide les femmes à réussir à leur manière. Pour en savoir plus, visitez le www.initiativefemmesbanquescotia.com .

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.





1 Selon des données de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec : https://www.ccaq.com/les-femmes-dans-lindustrie-automobile/#:~:text=Pr%C3%A9sentes%20dans%20l'industrie%20depuis,des%20communications%20et%20du%20marketing. 2 DELOITTE (2020). Women at the wheel - Key findings from the 2020 Diversity, Equity, and Inclusion in Automotive Study. Repéré au https://www2.deloitte.com/us/en/pages/manufacturing/articles/diversity-women-in-the-automotive-industry.html www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/communiques/?y=2018&mth=9.

