VANCOUVER, BC, le 27 janv. 2021 /CNW/ - En collaboration avec le Forum for Women Entrepreneurs, L'initiative Femmes de la Banque Scotia est heureuse d'annoncer la troisième saison de la série de balados « Le Go-To : pour les entrepreneurs au courant », comprenant 8 épisodes offerts gratuitement aux entrepreneures de tout le Canada.

La saison Les bâtisseuses présente des entrevues avec des femmes qui voient grand pour leur entreprise. On découvre ainsi, de l'intérieur, comment traverser les étapes critiques de croissance et on obtient des conseils pratiques pour toute femme entrepreneure.

Voici les sujets qui seront abordés durant cette troisième saison :

La recherche de financement

L'établissement de partenariats

Les meilleures pratiques de marketing numérique

Savoir demander de l'aide

La protection de la santé mentale

Se fixer des objectifs et planifier la croissance

Conseils d'experts sur les stratégies d'exportation et de distribution

Comment surmonter le syndrome de l'imposteur

« L'initiative Femmes de la Banque Scotia vise à donner de la formation aux femmes entrepreneures, sous différentes formes, explique Sloane Muldoon, première vice-présidente, Rendement des activités de détail et membre du conseil consultatif de L'initiative Femmes de la Banque Scotia. Il s'agit pour elles de découvrir des façons de faire éprouvées et de partager leur expérience pour apprendre les unes des autres. Cette troisième saison offre du contenu pertinent qui aidera les entrepreneures à élargir leurs horizons et à connaître le point de vue de femmes d'affaires très débrouillardes. »

La nouvelle saison de balados se penche sur des entrepreneures qui relancent leur entreprise et visent la croissance. Cela tombe à point nommé, alors que les entreprises dirigées par des femmes sont particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie.

« Nous sommes ravis de collaborer avec L'initiative Femmes de la Banque Scotia encore une fois, pour produire la troisième saison de la série de balados « Le Go-To », souligne Paulina Cameron, chef de la direction, Forum for Women Entrepreneurs et animatrice de la série « Le Go-To ». Cette saison, nous discutons en profondeur avec des bâtisseuses, des entrepreneures canadiennes qui voient grand pour leur entreprise, qui offrent des produits et services que nous admirons tous et qui bâtissent un monde meilleur. »

La série de balados « Le Go-To » propose des épisodes deux fois par mois dans Spotify, Apple Podcast, Google Play et d'autres, ainsi que sur les sites Web www.fwe.ca/thegoto et https://www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html.

Pour en savoir plus sur L'initiative Femmes de la Banque Scotia et y participer, allez au https://www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html.

L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme complet visant à épauler les femmes propriétaires ou dirigeantes d'entreprise en trois grands volets : accès au capital, mentorat et formation. Depuis son lancement en décembre 2018, l'initiative compte plusieurs réalisations à son actif. La Banque Scotia s'est engagée, en septembre 2019, à investir trois milliards de dollars de capital dans des entreprises dirigées par des femmes au cours de ses trois premières années d'existence. À l'échelle du pays, ce sont plus de 2 000 femmes qui ont participé aux ateliers et aux séances de mentorat du programme. Par ailleurs, un comité consultatif composé de certains membres de la direction a vu le jour. Ces derniers transmettent aux femmes entrepreneures leur expertise lors de séances de mentorat en petits groupes pour les aider à faire croître leur entreprise. Enfin, nous avons lancé un centre de ressources en ligne pour les autodidactes. Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez le site initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site https:///www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews.

À propos du Forum for Women Entrepreneurs?

Forum for Women Entrepreneurs (FWE) est un organisme de bienfaisance canadien qui offre des programmes de formation, de mentorat et de réseautage afin que les entrepreneures réussissent de façon spectaculaire. Déterminé à ne négliger aucune entrepreneure, FWE a joint plus de 5000 femmes durant les 10 mois de la pandémie et continue de développer son réseau d'entrepreneures et d'alliés pour assurer non pas leur survie, mais leur prospérité.

Par ses programmes, FWE soutient les femmes qui saisissent une nouvelle occasion d'affaires ou qui se préparent à prendre de l'expansion. Depuis ses débuts il y a 19 ans, FWE a organisé plus de 2 300 jumelages de mentorat, compte plus de 750 anciennes du programme de formation E-Series, a épaulé plus de 940 femmes avec le programme Pitch for the Purse et aidé 79 femmes à avoir accès à du capital par l'entremise de Money Moves.

Mais le plus important, c'est qu'une entrepreneure soutenue par FWE créera à son tour 10 emplois et verra son chiffre d'affaires augmenter de plus de 30 % par année. Même si la moitié des nouvelles entreprises ne survivent pas au-delà de 5 ans, les femmes qui ont bénéficié de la formation et du mentorat de FWE font mentir les statistiques : elles sont trois fois plus nombreuses que la moyenne canadienne à être toujours en affaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.fwe.ca.

SOURCE The Bank of Nova Scotia

Renseignements: Relations avec les médias : Stephanie Cangelosi, Banque Scotia, [email protected], 416-816-5453 ; Anne McLean, Forum for Women Entrepreneurs, [email protected], 604-368-0283

Liens connexes

www.scotiabank.ca