L'initiative Femmes de la Banque Scotia célèbre son deuxième anniversaire en lançant un portail numérique et en ajoutant à son programme les services du groupe Gestion de patrimoine Scotia

TORONTO, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Pour souligner son deuxième anniversaire, l'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD s'est associée à Shopify, Google Canada, LinkedIn, Facebook et HubSpot pour lancer un portail numérique* offrant de précieuses ressources pour aider les femmes entrepreneures à affronter les périodes d'incertitude économique.

De plus, l'initiative Femmes de la Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait le programme au groupe Gestion de patrimoine Scotia.

L'initiative Femmes de la Banque Scotia offre maintenant des services financiers aux clientes de Gestion de patrimoine Scotia

Reconnaissant que les femmes sont depuis longtemps mal servies par le secteur de la gestion de patrimoine, l'initiative Femmes de la Banque Scotia étend son action pour donner aux femmes les moyens de prendre en charge leur avenir financier en proposant une nouvelle approche globale en matière de conseils financiers.

« Nous sommes conscients que les femmes ont des besoins particuliers en matière de gestion de patrimoine, » souligne Erin Griffiths, première vice-présidente, Solutions pour la clientèle et Placement direct à Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia. « La grande majorité des femmes investisseuses veulent en savoir plus sur les placements et considèrent que les conseils d'un professionnel peuvent leur être utiles lors des grands événements de vie, et pourtant, seulement 22 % d'entre elles ont un plan financier formel préparé par un professionnel**. Avec l'aide de notre comité consultatif et de consultants experts, nous bâtissons l'offre globale de Gestion de patrimoine Scotia pour transformer la façon dont nous servons nos clientes et les aider à prendre en charge leur avenir financier. »

Réalisations

Lancée le 5 décembre 2018, l'initiative Femmes de la Banque Scotia offre un programme complet pour soutenir les entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes. Depuis, le programme a réalisé les avancées suivantes :

Déploiement des deux tiers des trois milliards de dollars qu'elle s'était engagée à investir dans ses trois premières années d'existence pour aider les entreprises détenues et dirigées par des femmes.

Mobilisation de plus de 2 000 femmes entrepreneures partout au pays dans le cadre d'une centaine d'ateliers Un-Mentorship MD et de séances de mentorat, qui visent à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis rencontrés par les chefs d'entreprise.

et de séances de mentorat, qui visent à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis rencontrés par les chefs d'entreprise. Collaboration avec plus de 15 organismes, dont Disruption Ventures, Forum for Women Entrepreneurs, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec et MNP.

En 2019, l'initiative Femmes de la Banque Scotia a étendu son offre de services aux clientes des Services bancaires et marchés mondiaux. Ce programme a été conçu à partir des commentaires de nos clientes -- tant des leaders émergentes que des cadres supérieures -- et est taillé sur mesure pour aider les femmes à réaliser leur plein potentiel professionnel et à faire progresser leur carrière et leur entreprise en leur offrant des solutions exclusives en matière d'innovation, de conseil et d'éducation. Au cours de sa première année d'existence, le programme a notamment lancé une série d'ateliers de formation pour favoriser le partage des ressources et l'acquisition d'une expertise, un programme de saine gouvernance personnalisé et des mesures pour soutenir les clientes dans leur démarche de diversité et d'inclusion.

« Lors de sa création, l'initiative Femmes de la Banque Scotia s'est donné pour mission de soutenir les entreprises canadiennes dirigées ou détenues par des femmes, » a indiqué Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine, et responsable de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. « Dans le cadre de cette mission, nous nous sommes entretenues avec des femmes entrepreneures, nous avons mené des recherches et nous avons recueilli des données afin de répondre plus précisément aux besoins des dirigeantes et des propriétaires d'entreprise. Lorsque la pandémie a frappé, nous savions que nous devions nous adapter et nous avons créé un portail numérique* pour les aider à se transformer et à prospérer durant cette période difficile. »

**Source: PMG Intelligence, Women & Investing, décembre 2019

Le portail numérique de l'initiative Femmes de la Banque Scotia

Le portail numérique de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, maintenant accessible à l'adresse https://www.scotiabank.com/women-initiative/ca/en/digital-hub.html* contient des articles, des témoignages, des modèles et des formations pour favoriser la croissance et le réseautage en ligne des femmes entrepreneures. En collaboration avec Shopify, Google Canada, Facebook, HubSpot et LinkedIn, le portail numérique offre des ressources pour aider les entreprises à évoluer et à croître dans un nouvel écosystème numérique.

L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme complet visant à épauler les femmes propriétaires ou dirigeantes d'entreprise en trois grands volets : accès au capital, mentorat et formation. Depuis son lancement en décembre 2018, l'initiative compte plusieurs réalisations à son actif. La Banque Scotia s'est engagée, en septembre 2019, à investir trois milliards de dollars de capital dans des entreprises dirigées par des femmes au cours de ses trois premières années d'existence. À l'échelle du pays, ce sont plus de 2 000 femmes qui ont participé aux ateliers et aux séances de mentorat du programme. Par ailleurs, un comité consultatif composé de certains membres de la direction a vu le jour. Ces derniers transmettent aux femmes entrepreneures leur expertise lors de séances de mentorat en petits groupes pour les aider à faire croître leur entreprise. Enfin, nous avons lancé un centre de ressources en ligne pour les autodidactes. Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez le site initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site https:///www.banquescotia.comet suivre le fil @ScotiabankViews.

* La version française du portail numérique de l'initiative Femmes de la Banque Scotia sera disponible plus tard cette année.

