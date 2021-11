L'Initiative d'IA de la Banque Scotia couronnée par The Digital Banker

Les prix de l'innovation dans les services bancaires numériques récompensent la Banque Scotia pour ses efforts en matière d'analytique et de services numériques, particulièrement son innovation liée à l'intelligence artificielle et au numérique.

TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - The Digital Banker a décerné à la Banque Scotia les prix de la meilleure initiative d'intelligence artificielle (IA) et de la meilleure banque au chapitre des services numériques au Mexique dans le cadre des prix mondiaux de l'innovation dans les services bancaires numériques pour 2021. Ceux-ci récompensent les grandes banques pour particuliers de partout dans le monde qui se démarquent sur les plans de l'innovation, de la transformation de l'expérience client et de l'évolution des services bancaires numériques.

« Par son approche des données, de l'analytique et de l'IA, la Banque Scotia cherche à protéger ses clients et à leur offrir la meilleure expérience possible », soutient Grace Lee, première vice-présidente et chef, Données et Analytique à la Banque. « Ces technologies métamorphosent les services bancaires; elles nous permettent d'optimiser nos systèmes sans compromettre la valeur de nos interactions personnalisées et pertinentes avec TOUS nos clients sans exception. Nous sommes honorés de voir nos efforts en matière de données, d'analytique et d'intelligence artificielle reconnus par The Digital Banker. »

« Notre décision d'adopter une stratégie numérique uniforme dans tous les pays d'Amérique où nous faisons des affaires a joué un rôle primordial dans notre capacité à offrir rapidement des solutions numériques utiles pour nos clients pendant la pandémie, particulièrement en Amérique latine », souligne Shawn Rose, chef, Affaires numériques à la Banque Scotia. « Ce sont dans de telles situations que la Banque se démarque par ses efforts pour prodiguer à ses clients des services bancaires sans obstacle de premier ordre. »

« Les modèles d'IA que la Banque Scotia utilise sont un bel exemple de l'efficacité avec lesquelles les banques répondent aux besoins des clients et gèrent les interactions avec leur clientèle. En choisissant la technologie pertinente, la Banque Scotia a mis en place un modèle de prévision de la vulnérabilité pour joindre les clients vulnérables et leur offrir du soutien. Les capacités de la Banque à grande échelle sont évidentes, puisque la plateforme d'IA mondiale a été élargie afin d'opérationnaliser, de gérer et d'approfondir toute une gamme de modèles de clients et de relations,» affirme Nirav Patel, directeur général et rédacteur en chef du Digital Banker.

Voici quelques remarquables efforts de la Banque Scotia concernant l'analytique et les services numériques :

Elle a développé un modèle pour mieux comprendre la vulnérabilité financière des clients pendant la pandémie. Les équipes responsables des données et de l'analytique ont ensuite pu mettre sur pied un moteur de recherche qui a repéré 200 000 clients très vulnérables et ont communiqué de manière proactive avec eux pour les aider.

Elle a annoncé la mise en place d'une plateforme mondiale d'IA, une infrastructure lui permettant d'offrir à ses clients des conseils financiers avisés et personnalisés.

Elle a lancé C.MEE, qui fait appel à l'IA et aux mégadonnées pour améliorer l'expérience client. Cet outil analyse les données de tous les points de contact des clients afin d'établir le type de conseil le plus pertinent à chaque interaction.

Au cours de la pandémie, la clientèle et les opérations numériques des services mobiles de Scotiabank Mexico ont affiché une croissance de 100 % en glissement annuel, grâce aux solides investissements dans le numérique et la migration vers l'expérience client numérique dans les succursales.

Durant la pandémie, environ 80 % des demandes au titre du programme d'aide pour la clientèle de la Banque Scotia dans la région de l'Alliance-Pacifique ont été faites par voie numérique.

Elle a également lancé PLIN, un outil des services bancaires mobiles qui offre à ses clients des virements sans frais entre la Banque Scotia et d'autres institutions financières, ce qui réduit la dépendance aux transactions en espèces.

Les prix de la meilleure initiative d'intelligence artificielle (IA) et de la meilleure banque au chapitre des services numériques au Mexique décernés aujourd'hui par The Digital Banker célèbrent les investissements de la Banque Scotia dans l'analytique et les services numériques, ainsi que son engagement à proposer à ses clients une expérience sans accroc.

Leadership en innovation

Au cours de la pandémie de COVID-19, la Banque Scotia a délivré des prestations d'aide en ligne à quelque 360 000 Canadiens et à leur entreprise. C'est cette réponse numérique rapide qui lui a valu d'être sacrée championne 2021 de l'innovation en matière de données et meilleure banque en Amérique du Nord pour l'innovation dans les services bancaires numériques en 2020 par The Banker, une publication du Financial Times. La Banque est aussi arrivée en tête du classement de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction des clients quant aux services bancaires en ligne au Canada en 2020 et en 2021.

