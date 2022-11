En partenariat avec la Fondation pour les communautés noires, Justice Fund, SETSI et le Bureau de l'écran des noirs, des sessions de projection du nouveau film Marvel seront organisées dans certains cinémas Scotiabank et Cineplex à travers le Canada

TORONTO, le 11 nov. 2022 /CNW/ - L'initiative BlackNorth (IBN) a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec la Fondation pour les communautés noires, le Justice Fund, SETSI et le Bureau de l'écran des noirs pour organiser des sessions de projection du film "Black Panther : Wakanda Forever", le 16 et 17 novembre, afin de d'accentuer l'excellence noire dans les communautés à travers le Canada. L'Initiative BlackNorth est une organisation nationale à but non lucratif qui s'efforce de renforcer, d'élever et de soutenir les communautés noires.

"Le pouvoir révolutionnaire de Black Panther est de créer et d'imaginer une communauté africaine qui n'a pas été touchée par la colonisation", déclare Dahabo Ahmed-Omer, directrice exécutive de l'Initiative BlackNorth, "une incroyable exposition de la libération des Noirs tout en mettant en valeur les héros noirs. C'est un pouvoir en soi. C'est un honneur pour nous de faire connaître cette histoire aux communautés noires du pays par le biais d'organisations communautaires influentes dirigées par des communautés Noirs et au service des communautés Noirs."

Depuis sa création en 2020, l'initiative BlackNorth a rapidement ouvert la voie à un travail de lutte contre le racisme noir à fort impact, y compris l'élaboration d'un manuel d'équité raciale pour guider et soutenir les mandats de diversité et d'inclusion des entreprises. L'organisation a contraint près de 500 signataires de divers secteurs à créer des lieux de travail plus diversifiés, équitables et inclusifs pour leurs employés.

Cette série d'événements permettra de poursuivre leur travail d'affirmation et d'élévation des communautés noires, tout en célébrant le sentiment palpable de joie des Noirs, tant à l'écran qu'en dehors. Ces expériences mettront en lumière le pouvoir de la communauté tout en honorant le message unificateur du film, qui indique que nous devons nous rassembler pour forger de nouvelles voies.

"Nous sommes ravis de faciliter cette sélection avec nos organisations partenaires, qui démontrent en permanence leur engagement envers le renforcement des capacités au sein de la communauté noire. Nous sommes fiers de fournir des ressources et des outils à un événement qui ne manquera pas d'inspirer un grand espoir à tous ceux qui y assisteront", a déclaré Djaka Blais-Amare, présidente du conseil d'administration de la Fondation pour les communautés noires. "La représentation est importante et ce film est tellement important parce qu'il dépeint un message de possibilités infinies et de résilience."

Avant la projection du film au Cineplex rue richmond le 16 novembre 2022, la chroniqueuse Garvia Bailey animera une conversation intime avec les directeurs Clement Virgo (Brother, The Book of Negros, Empire) and Sudz Sutherland (Home Again, Flash, BLK: An Origin Story) par rapport aux peines et joies de l'art de la direction cinématographique. Cette conversation soulignera la mission du Bureau de l'écran des noirs, qui est de permettre aux Canadiens noirs travaillant dans les industries de l'écran de s'épanouir et de partager leurs histoires.

"Nous sommes ravis de faire partie de la projection historique de Black Panther", a déclaré Joan Jenkinson, cofondatrice et directrice générale du Bureau de l'écran des noirs "La force et l'endurance de Black Panther représentent la force et l'endurance de nos communautés. Nous voulons plus d'histoires comme celle-ci où nous sommes dépeints de manière authentique et où toute notre complexité est valorisée."

Les sessions de projection nationales auront lieu aux endroits suivants. L'enregistrement est requis car il y a un nombre limité de billets sont disponibles dû à la capacité des salles de cinéma.

Cineplex Cinemas Mississauga

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466012334437

Cineplex Cinemas Scarborough

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466015523977

Cinéma Banque Scotia Montréal

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466017078627

Scotiabank Theatre Edmonton

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466019455737

Scotiabank Theatre Toronto

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/black-panther-wakanda-forever-national-private-screenings-tickets-465075482287

Scotiabank Theatre Vancouver

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466021341377

Scotiabank Theatre Winnipeg

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466021341377

Scotiabank Theatre Chinook

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466022404557

Scotiabank Theatre Halifax

Enregistrement: https://www.eventbrite.ca/e/copy-of-national-private-screenings-black-panther-wakanda-forever-tickets-466025513857

À propos de l'Initiative BlackNorth

L'Initiative BlackNorth a pour mission de mettre fin au racisme systémique anti-Noir dans tous les aspects de notre vie en adoptant un état d'esprit axé sur les affaires. Nous nous engageons à éliminer les barrières systémiques anti-Noirs qui affectent négativement la vie des Canadiens noirs. Pour plus d'informations, visitez le site : https://blacknorth.ca/ et suivez-nous sur les médias sociaux @blacknorthca.

À propos de la Foundation pour les communautés noires

La Foundation for Black Communities investit dans le changement, en travaillant aux côtés de la communauté canadienne et des organisations philanthropiques, politiques et commerciales pour s'assurer que les organismes sans but lucratif, caritatifs et communautaires dirigés par des Noirs, au service des Noirs et axés sur les Noirs disposent des ressources et des infrastructures durables dont ils ont besoin pour avoir un impact significatif.

À propos de Justice Fund

Justice Fund se consacre au bien-être social et économique des communautés du nord-ouest et du nord-est de la région du Grand Toronto.

À propos de SETSI

Le modèle d'économie sociale par l'inclusion sociale (SETSI) vise à raconter une histoire, à changer les esprits, à modifier les perspectives et à développer les communautés.

À propos du Bureau de l'écran des noirs

Les objectifs du Bureau de l'écran noirs sont de rendre les industries, les pratiques et les politiques de l'écran du Canada équitables et exemptes de racisme anti-Noir ; de travailler en collaboration avec les décideurs pour développer des outils et des stratégies qui permettent un engagement et une responsabilisation au niveau du système ; et de donner aux Canadiens noirs travaillant dans les industries de l'écran les moyens de prospérer et de partager leurs histoires.

