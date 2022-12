VANCOUVER, BC, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Que ce soit en raison de la récente pénurie de Tylenol pour enfants ou des retards importants dans les livraisons de nouvelles voitures, les Canadiens sont de plus en plus conscients des perturbations que subit la chaîne d'approvisionnement.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont sensibilisé les Canadiens au transport maritime. Tweet this Le tiers (34 %) des Canadiens reconnaissent désormais que la plupart des articles qu’ils utilisent quotidiennement empruntent la voie des mers, ce qui représente une augmentation de 55 % du niveau de sensibilisation au transport maritime comparativement à 2020. (Groupe CNW/Clear Seas Centre for Responsible Marine Shipping)

Le quatrième sondage d'opinion publique pancanadien réalisé par l'Institut Angus Reid en collaboration avec le Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas (Clear Seas) révèle qu'une proportion croissante de Canadiens sont attentifs au rôle crucial que joue le transport maritime dans leur capacité à accéder aux biens de consommation. Tous les faits saillants de l'enquête sont disponibles ici.

Une des répercussions de l'ère pandémique a été la pression exercée sur la chaîne d'approvisionnement, affectant les mouvements de marchandises et les consommateurs à l'échelle mondiale. Les Canadiens sont beaucoup plus conscients du fait que 70 à 80 % des biens de consommation courants sont transportés par navire qu'ils ne l'étaient il y a quelques années.

Le tiers (34 %) des Canadiens reconnaissent désormais que la plupart des articles qu'ils utilisent quotidiennement empruntent la voie des mers, ce qui représente une augmentation de 55 % du niveau de sensibilisation au transport maritime comparativement à 2020. Les enjeux telles l'inflation, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la pandémie de COVID-19 ont contribué à faire augmenter la conscience collective par rapport au fonctionnement du système mondial d'approvisionnement.

Les risques de déversements et la pollution provenant des navires préoccupent toujours les Canadiens

Alors que 91 % des Canadiens accordent une bonne note au transport maritime sur le plan de la sécurité, des préoccupations quant à ses impacts sur l'environnement persistent, notamment pour ce qui a trait à la pollution marine. La plupart des Canadiens expriment toujours des inquiétudes en lien avec le risque de déversement de pétrole et de dommage à la vie marine. Les rejets de matières résiduelles par les navires constituent également une préoccupation croissante.

Malgré ces préoccupations, moins de Canadiens tombent aujourd'hui dans le groupe des opposants prudents de l'Indice de confiance sur le transport maritime qu'en 2020, lorsque l'indice avait été développé.

Gaz à effet de serre : la plupart des Canadiens prêts à payer plus pour réduire les émissions

Une majorité (59 %) de Canadiens jugent qu'il est aussi important de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie maritime que dans les autres industries. Malgré l'augmentation du coût de la vie, près du deux tiers (62%) des Canadiens se disent prêts à payer plus pour leurs marchandises provenant d'outre-mer pour aider à contrebalancer les émissions.

À propos de l'Institut Angus Reid

L'Institut Angus Reid (ARI) est une fondation de recherche nationale sur l'opinion publique, non partisane et sans but lucratif. ARI fait progresser l'éducation par la commission, la réalisation et la diffusion de données statistiques impartiales sur un éventail de sujets d'intérêt.

À propos de Clear Seas

Clear Seas est un centre de recherche canadien indépendant, à but non lucratif, qui fournit de l'information objective sur le transport maritime aux décideurs politiques et au public. Par l'entremise de recherches, de communications et d'engagements avec les communautés autochtones, Clear Seas aide à combler les lacunes dans les connaissances et à renforcer les capacités dans ce secteur important de l'économie canadienne et mondiale. Tous les travaux de Clear Seas sont disponibles sur clearseas.org

