L'industrie touristique québécoise accueille favorablement le plan de déconfinement

Grâce à un plan prévisible et graduel, les régions du Québec et les entreprises touristiques se réjouissent d'accueillir les visiteurs de façon chaleureuse et sécuritaire.

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme et satisfaction que l'industrie touristique québécoise accueille un plan de déconfinement prévisible et graduel qui offre aux régions québécoises et aux milliers d'entreprises du secteur la perspective d'un retour à la normale longtemps attendu.

« En plus de ce calendrier qui permet à nos entrepreneurs de planifier le retour des visiteurs et la saison estivale, nous sommes particulièrement heureux des assouplissements qui s'annoncent pour les salles, les stades, les festivals et les événements. Le retour des festivals, en particulier, véritable vitrine de notre créativité contribuera à animer la vitalité du territoire partout au Québec », a indiqué Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. « Pour les Québécois.es qui rêvent de vacances, l'annonce d'hier est un encouragement à poursuivre les efforts actuels : les effets de la vaccination et des mesures de santé publique des dernières semaines se font sentir et c'est ce qui nous permettra de passer un bel été, partout au Québec ».

Pour l'industrie touristique, l'autorisation des déplacements entre les régions confirme que les Québécois.es pourront aller profiter de la belle saison pour continuer à découvrir les attractions, activités et lieux qui font du Québec une destination si prisée. Au cours d'une dernière année particulière, l'industrie touristique a bien démontré sa capacité à assurer un accueil aussi sécuritaire que chaleureux, dans le respect des mesures sanitaires, et ces efforts vont se poursuivre au moment où les possibilités de déplacements et d'activités s'apprêtent à se multiplier.

« L'Alliance et le réseau associatif saluent la collaboration et le travail de la ministre du Tourisme et de son ministère qui ont été à l'écoute des réalités de chacun des secteurs touristiques sur le terrain, en plus d'assurer un suivi constant entre la santé publique et les partenaires de l'industrie », a ajouté Martin Soucy.

Au nom de l'industrie touristique québécoise, l'Alliance continuera à suivre de près l'évolution de la situation et les détails du plan de déconfinement. Elle offre sa collaboration, comme toujours, pour continuer de travailler de concert avec le gouvernement du Québec et les autorités publiques dans ce contexte.

Une attention particulière sera apportée à la prochaine étape potentielle de ce déconfinement progressif en ce qui a trait à la réouverture éventuelle des frontières interprovinciales et internationales. L'Alliance demeure solidaire de la volonté gouvernementale de limiter les déplacements interprovinciaux et internationaux à ce stade de la vaccination. « Nous serons prêts à participer à la reconquête des marchés hors Québec dès que les analyses qui sont en cours permettront de déterminer la bonne façon de procéder une fois que la situation le permettra », conclut le président-directeur-général de l'Alliance.

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international de la destination ainsi qu'à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

