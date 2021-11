L'industrie touristique du Québec invite les voyageurs à dire - Bonjour à tout ce qu'il reste à voir cet hiver

La campagne sera déployée sur différentes plateformes québécoises et une autre sera également propulsée sur les marchés de l'Ontario et Nord-est des États-Unis. Les déclinaisons destinées aux marchés hors Québec sont parlantes et porteuses d'une bonne nouvelle; l'industrie touristique reprend son envol. Pour outiller la clientèle, le site web Bonjour Québec demeure une référence pour les voyageurs de partout afin de planifier leurs escapades.

Le Québec en hiver; une destination éblouissante

Dans une province où l'hiver est abondance et qu'il fait partie de notre identité, les Québécois sont fiers de découvrir et de faire découvrir aux visiteurs les atouts de chaque région.

Pour ses 1000 activités

En hiver, le Québec se transforme en immense terrain de jeu afin de faire profiter les Québécois d'une variété d'activités sportives et de loisirs; ski, raquette, balade dans les quartiers éblouissants des villes illuminées, patin, traineau à chien, motoneige… C'est à travers l'exploration de tous et chacun que l'on constate l'éventail infini d'expériences offertes. Découvrez le meilleur des activités classiques, des plaisirs urbains, des activités inusités et de la villégiature.

Grâce à ceux qui l'habitent

En plus de ses activités touristiques les plus connues et incontournables, notre territoire révèle cette saison ses secrets les mieux gardés, ceux des locaux et des habitants qui font la marque de chacune des régions. En voyageant au Québec, on participe à la vie communautaire et on continue à cultiver notre lien avec les gens d'ici, qui ont tant à offrir. On se plaît à redécouvrir les lieux qu'on croyait connaître sous un autre regard, celui des gens qui les habitent. En étant responsable et respectueux dans notre façon de voyager, on préserve l'intégrité des lieux pour les générations actuelles et futures. On devient ainsi un moteur de toute une économie, celle de notre province.

Par son accessibilité

Le programme Explore Québec permet de découvrir une variété de régions et d'activités à travers la province. En en profitant, on soutient l'industrie touristique tout en bénéficiant d'une tranquillité d'esprit grâce aux conditions de remboursement et d'annulation.

« Au Québec, nous avons l'immense chance d'être une destination quatre saisons, courue et prisée par les touristes d'ici et d'ailleurs. La saison hivernale offre une riche palette d'expériences touristiques, que la campagne saisonnière Bonjour Québec sait mettre en valeur de façon dynamique et engageante. Je suis certaine que celle-ci incitera les visiteurs du Québec et d'ailleurs à profiter pleinement de paysages hivernaux à couper le souffle, d'activités récréatives et culturelles pour toute la famille et de produits régionaux de grande qualité. Voyager au Québec, c'est encourager les entrepreneurs d'ici; et c'est aussi réaliser, encore et encore, à quel point notre accueil et notre offre touristique sont uniques au monde. Il en reste encore tant à voir ici, chez nous! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous avons la chance d'avoir des entrepreneurs et travailleurs passionnés et créatifs qui contribuent au caractère unique et varié de l'offre hivernale sur l'ensemble de notre territoire spectaculaire. Ils sont impatients d'accueillir chaleureusement, et en toute sécurité, les visiteurs et espèrent que les Québécoises et Québécois répondront encore en grand nombre cet hiver. Faire des escapades ici, c'est vivre hors du quotidien et de la routine facilement tout en appréciant les joies hivernales. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

