L'industrie propose une voie à suivre au Canada pour les produits de CBD dérivés du chanvre

La proposition de Santé Canada maintient le statu quo - l'industrie propose une réglementation qui protégerait mieux les consommateurs, améliorerait la santé des Canadiens, créerait des emplois et favoriserait la croissance économique dans tout le Canada.

OTTAWA, le 30 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association canadienne des aliments de santé (CHFA) a publié sa présentation en réponse à la consultation lancée par Santé Canada sur Le marché potentiel des produits de santé contenant du cannabis (PSC) qui n'exigeraient pas de supervision d'un praticien. La réglementation actuelle du cannabis au Canada interdit la vente de CBD ailleurs que chez les détaillants autorisés de cannabis à usage récréatif de chaque province, ou sur présentation d'une note du médecin.

« Bien que la CHFA soit heureuse de voir Santé Canada amorcer la discussion relativement à cette importante lacune du régime réglementaire du cannabis, nous sommes déçus par une très grande proportion des principaux paramètres énoncés dans le document de consultation de Santé Canada, et sommes en désaccord avec un bon nombre d'entre eux », a indiqué Helen Long, présidente de la CHFA.

« Santé Canada a proposé une voie réglementaire qui maintient le statu quo, continuant d'assujettir la production et la vente de tous les « produits de santé contenant du cannabis » à la Loi sur le cannabis et à son règlement d'exécution. Le CBD étant une substance naturellement présente, il devrait être réglementé comme un produit de santé naturel. Nous doutons que le cadre proposé permette aux entreprises de répondre à la forte demande des produits de santé contenant du CBD de la part des consommateurs, et qu'il supplante le marché illicite croissant des produits de santé contenant du CBD. »

La CHFA propose une voie différente. Celle-ci nécessiterait des modifications ciblées au Règlement sur le chanvre industriel (RCI), au Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN) et à la Liste des drogues sur ordonnance (LDO) de façon à autoriser l'extraction, la production et la vente d'ingrédients provenant du chanvre industriel en dehors du champ d'application du Règlement sur le cannabis. Ces ingrédients pourraient ensuite être utilisés dans des produits de santé naturels (PSN) en vertu du RPSN. « Plutôt que de calquer le système canadien de réglementation des PSN de classe mondiale, il serait préférable, pour les consommateurs canadiens et pour l'industrie canadienne, d'autoriser la présence de CBD dérivé du chanvre dans les PSN », a expliqué Mme Long.

« Les Canadiens utilisent déjà le CBD à diverses fins liées à la santé, que ce soit pour soulager la douleur, pour mieux dormir ou pour calmer leur stress, a précisé Mme Long. Le problème est que l'accès aux produits de santé légaux contenant du CBD est limité. Il n'est pas logique que les Canadiens doivent se procurer du CBD pour leur santé en passant par les circuits de vente à des fins récréatives; ils devraient pouvoir se rendre chez leur marchand local de produits de santé naturels pour acheter un PSN qui contient du CBD. »

La solution de rechange proposée par la CHFA appuiera également l'innovation et la croissance rapides dans les industries canadiennes des produits de santé naturels et du chanvre agricole en éliminant les obstacles à la production, à la transformation et à la mise en marché du CBD dérivé du chanvre. « Le secteur du chanvre prévoit une croissance importante d'ici 2023, représentant plus d'un milliard de dollars en retombées économiques, a ajouté Mme Long. Toutefois, une partie de cette croissance économique dépend d'une amélioration de la voie à suivre pour la mise en marché des produits de santé contenant du CBD - ce dont tient compte la solution de la CHFA. »

En plus de la réponse à la consultation de Santé Canada, la CHFA a récemment lancé une campagne nationale intitulée « Le CBD est naturel », dans le cadre de laquelle elle invite les participants de l'industrie et les consommateurs canadiens à mobiliser leurs candidats locaux à l'égard de cette importante question.

« Nous avons lancé Le CBD est naturel afin d'inciter les Canadiens à prendre la parole pendant la campagne électorale et à demander à tous les partis de mettre à jour la réglementation canadienne en vue de permettre la vente de CBD dans des PSN - clairement, notre message a été entendu, a déclaré Mme Long. Nous félicitons Elizabeth May ainsi que le Parti vert du Canada qui a été le premier parti à reconnaître officiellement l'importance de cette question et à s'engager dans son programme officiel à résoudre le problème en autorisant l'utilisation du CBD dérivé du chanvre dans les PSN. Nous attendons maintenant des autres partis qu'ils en fassent autant. »

« Le problème ne s'effacera pas par lui-même. L'industrie canadienne des PSN veut saisir l'occasion d'innover afin de devenir un chef de file mondial comme fournisseur de PSN contenant du CBD, mais on nous empêche de le faire. Cette situation doit être corrigée, et nous encourageons tous les Canadiens à continuer de soulever la question auprès de leurs candidats et à agir en accédant au site leCBDestNaturel.ca. »

La présentation complète de la CHFA à Santé Canada est accessible ici.

L'Association canadienne des aliments de santé (CHFA) est la plus grande association professionnelle vouée à l'essor des produits de santé naturels et des produits biologiques. Elle représente plus d'un millier d'entreprises membres de partout au Canada, comprenant des fabricants, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des importateurs qui se consacrent à aider les Canadiens à vivre plus en santé et plus heureux, naturellement.

