OTTAWA, ON, le 16 avril 2025 /CNW/ - L'industrie canadienne des produits de santé naturels (PSN) est en état de siège. Le plan imprudent de recouvrement des coûts de Santé Canada force les produits canadiens sûrs et fiables à quitter les rayons des magasins - et ouvre la voie aux marques américaines pour qu'elles prennent le contrôle d'une industrie canadienne. Le message des entreprises canadiennes est clair : il faut mettre un terme à cette politique ou assister à l'effondrement de l'industrie canadienne des PSN.

"Santé Canada frappe les entreprises canadiennes avec des frais excessifs et de la paperasserie. Les petites et moyennes entreprises, qui constituent la majorité de l'industrie, sont poussées dans leurs derniers retranchements. Pendant ce temps, les marques américaines, qui ne sont pas soumises à la réglementation ou aux frais canadiens, inondent le marché en ligne et remplacent les produits canadiens de confiance par des produits qui ne respectent pas les mêmes normes." Déclare Aaron Skelton, président-directeur général de l'Association canadienne des aliments de santé (CHFA).

La réglementation canadienne est essentielle pour protéger les consommateurs, mais elle doit soutenir les entreprises canadiennes, et non les détruire. Santé Canada utilise la réglementation comme une arme, écrasant les entreprises canadiennes sous le poids de la conformité, tout en permettant aux produits étrangers de dominer. Le recouvrement des coûts empêche les petites et moyennes entreprises canadiennes de survivre, tout en donnant aux multinationales américaines un avantage injuste.

Contrairement aux entreprises canadiennes, les marques américaines peuvent contourner les règles du Canada et entrer sur le marché avec peu de contrôle. Pire encore, les récents changements intervenus au sein de la FDA américaine suscitent de vives inquiétudes quant à l'absence de surveillance post-commercialisation et à la sécurité des produits importés. En l'absence d'une industrie nationale forte et soutenue, les Canadiens se retrouveront avec des alternatives non réglementées et aucune option locale fiable.

"Nous avons besoin d'une réglementation intelligente et pro-canadienne qui soutienne l'innovation, garantisse la sécurité et permette aux entreprises canadiennes de rester compétitives", a déclaré M. Skelton. "Mais le système de recouvrement des coûts de Santé Canada fait le contraire - il punit les entreprises canadiennes, donne un laissez-passer aux entreprises américaines et met en péril des décennies de progrès au Canada".

La CHFA demande à tous les partis fédéraux de s'engager à protéger la santé et le bien-être des Canadiens en protégeant les PSN canadiens. Défendez les entreprises canadiennes - arrêtez le plan de recouvrement des coûts avant qu'il ne soit trop tard.

À propos de la CHFA : L'Association canadienne des aliments de santé (CHFA) est la plus grande association professionnelle du Canada dédiée aux produits naturels, biologiques et de bien-être. En tant qu'association nationale sans but lucratif, elle compte parmi ses membres des fabricants, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des importateurs qui s'engagent à mettre davantage de produits de vie saine entre les mains d'un plus grand nombre de Canadiens.Visitez chfa.ca pour plus d'informations.

