Bromont s'impose davantage sur la scène des grands joueurs en fabrication électronique en accueillant les leaders mondiaux de l'industrie

BROMONT, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Technum Québec, désignée zone d'innovation en 2022 par le gouvernement du Québec, et le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), le plus grand centre de recherche en microélectronique au Canada, sont les hôtes de la MEMS and Sensors Executive Congress (MSEC) organisée par SEMI, l'association industrielle mondiale qui regroupe les acteurs de la chaîne de conception et de fabrication de produits pour l'industrie électronique et des semi-conducteurs.

Ce congrès est un moment clé pour les acteurs internationaux de l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs (souvent appelés puces ou micropuces) de se réunir pour échanger et avoir un aperçu des dernières tendances et innovations dans le domaine. Des entreprises de calibre international comme Bosch Sensortec, Honeywell, Robert Bosch Semiconductor LLC, STMicroelectronics, IBM, Teledyne MEMS et Infineon Technologies AG prendront part à cette conférence.

« Nous sommes fiers que l'organisation du MSEC ait répondu positivement à la proposition du C2MI de tenir ce congrès à Bromont, événement qui aura lieu pour la première fois de son histoire hors des États-Unis. Il s'agit d'une véritable marque de reconnaissance de l'écosystème, de la communauté technologique florissante et de l'expertise que nous avons développée au Québec », souligne Normand Bourbonnais, PDG de Technum Québec.

« La conférence du MSEC à Bromont est une étape importante dans nos efforts conjoints pour renforcer l'industrie des semi-conducteurs en Amérique du Nord », a déclaré Marie-Josée Turgeon, présidente-directrice générale du C2MI. « Cet événement souligne l'importance de la collaboration entre les dirigeants de l'industrie, les chercheurs et les décideurs politiques pour stimuler l'innovation et favoriser la résilience de l'industrie des semi-conducteurs. Le C2MI est fier de jouer un rôle clé dans la venue de cet événement à Bromont, en favorisant des partenariats qui façonneront l'avenir de notre industrie. »

L'industrie de l'électronique : une actrice majeure de l'économie québécoise

L'industrie électronique québécoise génère 45 000 emplois et 5,5 milliards de dollars en retombées économiques annuellement. Ce secteur est transversal et touche de nombreux domaines, allant de l'aéronautique à l'automobile, en passant par l'intelligence artificielle, le quantique et le domaine médical.

L'écosystème de Bromont a déjà généré des retombées impressionnantes : plus de 1,5 milliard de dollars investis dans les technologies numériques, plus de 285 projets de collaboration industrie-université, et 1 933 nouveaux produits développés. De plus, la situation géographique de Bromont permet à la zone d'être favorablement positionnée pour soutenir la chaîne d'approvisionnement de l'Amérique du Nord dans la mise sur pied du corridor nord-est. Située près de la frontière avec les États-Unis, la ville est connectée aux grands centres urbains nord-américains.

