L'industrie de la construction propose de nouvelles mesures pour faciliter l'intégration et la rétention de la main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la prépublication à la Gazette officielle du Québec des modifications réglementaires adoptées par le conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec (CCQ). Ces mesures visent à contrer la rareté de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Cette prépublication, pour une période de 45 jours, permettra de recueillir les commentaires des acteurs de l'industrie.

Ainsi, si elles sont adoptées, ces modifications permettraient de faciliter l'intégration d'une main-d'œuvre détenant une expérience de travail pertinente et d'accélérer le cheminement des apprentis vers le statut de compagnon, tout en assurant la qualification et la compétence des travailleurs. De plus, ces modifications permettraient d'offrir un apprentissage en alternance travail-études à de futurs travailleurs inscrits dans un programme de formation professionnelle.

Les modifications réglementaires proposées concernent deux règlements découlant de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Il s'agit du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence et du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction.

Les changements ont été élaborés par la CCQ, à la suite d'une étude et de sondages, et ont été entérinés par son conseil d'administration, avant d'être soumis au gouvernement en vue de leur adoption.

Citations :

« La rareté de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction est une problématique qui a été largement documentée. Plusieurs entreprises y sont confrontées, et ce, dans toutes les régions du Québec. Le gouvernement du Québec constate une effervescence accrue dans l'industrie depuis plusieurs années. De plus, avec l'ambitieux plan d'investissements dans les infrastructures de notre gouvernement, la demande de main-d'œuvre sera très forte dans les prochaines années. Afin de répondre aux attentes des Québécoises et des Québécois, il ne faut donc pas ménager d'efforts quant à l'intégration et à la rétention de main-d'œuvre dans l'industrie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Cette première publication des projets réglementaires lance une période de consultation de 45 jours.

Pour prendre connaissance des mesures : www.ccq.org/rareteMO.

En 2019, l'industrie de la construction a recensé 175 893 travailleurs actifs et 26 005 entreprises de construction.

L'industrie de la construction contribue de façon importante à l'économie du Québec. En 2019, elle représentait des investissements de plus de 53 milliards de dollars et contribuait à la hauteur de 6,4 % au PIB.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca