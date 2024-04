OTTAWA, ON, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'Institut du vinyle du Canada (VIC) annonce que son programme révolutionnaire de recyclage des dispositifs médicaux en PVC continue de connaître une forte croissance dans les hôpitaux de la région du Grand Toronto et des environs. Le projet pilote initial pour le PVC-123 a débuté en février 2020 dans le cadre d'un partenariat entre Environnement et Changement climatique Canada, l'Institut du vinyle du Canada, Norwich Plastics et le Dr Ali Abbass, anesthésiologiste de Toronto.

Premier du genre au Canada et peut-être en Amérique du Nord, le programme de recyclage des dispositifs médicaux en PVC a trouvé sa place grâce à la passion et à la persévérance du Dr Ali Abbass du St. Joseph's Health Centre, un site d'Unity Health Toronto.

En 2016, le Dr Abbass a contacté Norwich Plastics pour proposer un programme de recyclage du PVC médical, qui est aujourd'hui prêt à être élargi à l'échelle de la province de l'Ontario. Avec dix-sept hôpitaux, y compris des services de soins ambulatoires, pleinement opérationnels dans le cadre du programme, et quinze hôpitaux actuellement en intégration, le programme PVC-123 a atteint la phase d'expansion à l'échelle de la province.

Le partenariat PVC-123 remercie le Dr Abbass pour son innovation et sa passion visant à faire progresser les efforts de recyclage et de durabilité dans les hôpitaux. C'est avec plaisir que le VIC reconnaît le Dr Abbass en tant que premier récipiendaire du Prix de durabilité de l'Association pour l'excellence en soins de santé. Grâce à ses efforts continus dans le cadre du programme, le Dr Abbass a joué un rôle important en attirant davantage d'hôpitaux, ce qui a contribué à l'expansion à l'échelle de la province. Le VIC remettra le prix au Dr Abbass le 23 avril 2024, à Ottawa, au Canada, lors de la 4e session du Traité mondial sur la pollution plastique dirigée par le PNUE, à laquelle le VIC participe tant que ONG accréditée par l'ONU.

Le VIC remercie tous les membres de l'équipe PVC 123, y compris les membres du VIC, le Dr Abbass, Environnement et Changement climatique Canada, et Norwich Plastics pour leur travail acharné et leur dévouement collectif à lutter contre la pollution plastique. Le partenariat PVC-123 accepte désormais les candidatures des hôpitaux de toute la province.

