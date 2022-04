MONTRÉAL , le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ce qui suit est une déclaration de Jim Keon, président de l'Association canadienne du médicament générique (ACMG), en réponse à l'engagement pris par le gouvernement fédéral dans son budget de 2022 à poursuivre ses travaux en cours pour la mise en place d'un régime universel d'assurance-médicaments :



« L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) et ses compagnies membres soutiennent les efforts visant à améliorer le régime d'assurance-médicaments pour les Canadiens. Rendre les médicaments d'ordonnance plus abordables et plus accessibles est la principale proposition de valeur de l'industrie canadienne du médicament générique.



La pérennité de notre système de soins de santé et de nos régimes d'assurance-médicaments dépend fortement de l'utilisation accrue des médicaments d'ordonnance génériques. Les médicaments génériques sont utilisés pour remplir près des trois quarts de toutes les ordonnances au Canada, mais ne représentent que moins de 21 % des 35 milliards de dollars que les Canadiens dépensent annuellement en médicaments d'ordonnance. Grâce aux initiatives de l'ACMG et de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), les médicaments génériques canadiens offrent plus de valeur que jamais et il convient d'en faire davantage afin d'accroître leur utilisation et les économies qui en résultent pour le système de santé canadien. On estime qu'une augmentation de 1 % de l'utilisation des médicaments génériques au Canada aurait généré des économies additionnelles de 704 millions de dollars l'an dernier seulement.



Bien que l'ACMG soutienne les efforts visant à améliorer le régime d'assurance-médicaments, les gouvernements doivent également veiller à ce que les Canadiens disposent d'un approvisionnement plus sécuritaire en médicaments d'ordonnance en soutenant une capacité de production nationale accrue et une chaîne d'approvisionnement plus robuste.



Une récente étude de la firme EY Canada à la demande de l'ACMG, indique qu'au cours des trois dernières années, le nombre total de médicaments génériques fabriqués au Canada a diminué de 34 %, passant de 1 061 en 2019 à 700 en 2021. De plus, la quasi-totalité des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) utilisés pour fabriquer des médicaments génériques au Canada sont importés de 45 pays du monde entier, dont plus de 60 % provenant d'Inde et de Chine.

Le rapport révèle que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont devenues de plus en plus complexes, ce qui entraîne des risques, des perturbations et des pénuries de médicaments d'ordonnance. Le marché des médicaments génériques au Canada est confronté à une pression à la baisse sur ses prix, mais en parallèle il fait face à une augmentation des coûts de la main-d'œuvre, des terrains, du transport, du carburant, et à un régime réglementaire complexe. Ensemble, ces éléments augmentent la fragilité de l'industrie nationale.



Tout au long de la pandémie de la COVID-19, les fabricants canadiens de médicaments génériques ont relevé des défis importants pour réussir à éviter des pénuries catastrophiques de médicaments d'ordonnance. Les gouvernements et les parties prenantes doivent maintenant adopter des mesures pour renforcer l'industrie nationale et optimiser la façon dont les médicaments génériques d'ordonnance sont fournis aux Canadiens.



Nous devons tirer des leçons des pressions exercées par la pandémie sur notre approvisionnement en médicaments d'ordonnance, et veiller à ce qu'un régime national d'assurance-médicaments améliore la couverture des médicaments d'ordonnance pour les Canadiens, tout en protégeant leur approvisionnement. »

À propos de l'Association canadienne du médicament générique (ACMG)

L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) représente l'industrie canadienne du médicament générique. Les compagnies membres de l'ACMG se spécialisent dans la fabrication de médicaments génériques et ingrédients pharmaceutiques actifs de qualité et à prix abordable. L'ACMG et les 11 000 professionnels qu'elle emploie au Canada jouent un rôle crucial dans le réseau de la santé en lui fournissant des médicaments d'ordonnance sûrs, efficaces et abordables.

