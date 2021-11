Le récent rapport sur l'impact économique de l'association démontre la résilience de l'industrie sur l'économie du Canada

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - L'industrie canadienne du jeu vidéo a connu une croissance de 23 % depuis 2019, contribuant maintenant à une hauteur de 5,5 milliards de dollars au PIB du Canada, ce qui démontre que ce secteur clé est résistant aux pandémies, selon une étude bisannuelle sur l'impact économique menée par le Groupe Nordicity pour.

Le rapport, intitulé L'industrie canadienne du jeu vidéo : 2021, révèle qu'au cours de l'année dont le premier semestre a été défini par un ralentissement économique, l'industrie du jeu vidéo a connu une croissance significative, les consommateurs du monde entier se tournant vers les jeux vidéo pour se divertir et rester connectés tout en maintenant une distanciation sociale.

« Les jeux vidéo canadiens constituent un secteur d'exportation innovant et essentiel -- nous faisons connaître les talents canadiens et les histoires canadiennes sur la scène mondiale », déclare Jayson Hilchie, président et PDG de l'Association canadienne du logiciel de divertissement. « Et avec 84 % de nos ventes sur les marchés étrangers, générant des milliards de dollars de revenus et soutenant des dizaines de milliers de bons emplois, on peut dire que notre industrie a un impact économique mondial. »

L'environnement commercial du Canada combine des coûts de main-d'œuvre compétitifs et une main-d'œuvre hautement qualifiée. C'est la formule secrète qui a permis à l'industrie canadienne du jeu vidéo de se démarquer tout au long de la pandémie, en créant des emplois, en générant de l'activité économique et en contribuant à la reprise économique tant attendue alors que le confinement est terminé et que le taux de vaccination augmente.

Un secteur résistant à la pandémie

L'innovation numérique a été à l'origine de la façon dont le secteur canadien du jeu vidéo a relevé les défis de la pandémie, entraînant une croissance entrepreneuriale importante. En 2021, 937 entreprises de jeux vidéo actives ont été recensées au Canada -- une augmentation de 35 % depuis 2019. Ensemble, ces entreprises emploient environ 32 300 employés directs, ce qui représente une augmentation de 17 % depuis 2019. En outre, l'industrie soutient 23 000 autres emplois indirects dans l'ensemble de l'économie canadienne. Au total, l'industrie soutient 55 300 emplois canadiens d'un océan à l'autre.

Des emplois qui en valent la peine

Les emplois créés par l'industrie du jeu vidéo sont recherchés, exigent des compétences élevées et sont bien rémunérés, ce qui contribue à soutenir les dépenses de consommation nécessaires à la reprise économique.

Le salaire moyen dans une entreprise de jeux vidéo est de 78 600 $, répartis entre les différents niveaux et les différentes catégories démographiques, les employés débutants gagnant en moyenne 60 400 $ en 2021, et les employés expérimentés gagnant en moyenne 98 100 $.

Les employés débutants et intermédiaires représentent ensemble près des trois quarts de la main-d'œuvre des jeux vidéo au Canada.

« Depuis notre création en 2007, nous sommes fiers d'être une entreprise québécoise », déclare David Anfossi, chef de studio chez EIDOS-Montréal. « Et alors que nous lançons notre tout nouveau jeu développé au Québec, les Gardiens de la galaxie de Marvel, nous voulons reconnaître l'incroyable talent de cette province qui nous a permis de repousser les limites de l'innovation et de l'expérience des joueurs. Que ce soit par la signature d'un partenariat stratégique avec Marvel Entertainment ou l'ouverture d'un nouveau studio à Sherbrooke, notre entreprise -- et notre industrie -- continue de croître, de créer des emplois et de contribuer au maintien du leadership du Québec dans l'industrie mondiale du jeu vidéo. »

Le Canada dans le monde

Mais outre l'impact économique et la création d'emplois, l'un des plus grands atouts de l'industrie du jeu vidéo est sa réputation et sa portée mondiales.

L'industrie canadienne du jeu vidéo est connue dans le monde entier comme un chef de file mondial dans le développement de certains des titres les plus connus et les plus populaires. Des franchises bien-aimées continuent d'être créées au Canada et la réputation de succès de l'industrie a incité de nombreux autres pays à adopter des stratégies économiques pour tenter d'imiter son modèle. Récemment, les gouvernements australien et irlandais ont annoncé des plans visant à soutenir la croissance de leurs propres industries du jeu vidéo.

« Le secteur des jeux vidéo est en train de devenir une priorité de développement économique pour de nombreux gouvernements dans le monde. Le Canada est indéniablement un modèle à imiter, mais nous devons être prudents et comprendre que la croissance continue de cette industrie nécessite un soutien ciblé tels que des incitations ciblées, des programmes d'immigration accélérés et un financement pour les petits et moyens studios. Le Canada doit continuer à faire beaucoup pour assurer son attractivité et sa compétitivité par rapport aux autres marchés mondiaux », a déclaré Jayson Hilchie, PDG de l'ALD.

Dans l'ensemble, le constat est clair : l'industrie canadienne du jeu vidéo est compétitive et rivalise avec les acteurs majeurs et mondiaux tels que les États-Unis et le Japon. Mais l'industrie canadienne du jeu vidéo ne se résume pas aux jeux réalisés ici. Pour les Canadiens, c'est une histoire de résilience, de croissance et d'innovation numérique, qui souligne notre passion sur la scène mondiale. L'industrie du jeu vidéo fait connaître les histoires du Canada au monde entier. Et avec le soutien d'une politique publique intelligente de tous les niveaux de gouvernement, elle continuera à le faire, favorisant une reprise économique meilleure -- et plus amusante -- pour tout le monde au Canada.

