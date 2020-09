L'industrie des technologies emploie 1 720 000 personnes, réparties dans plus de 73 000 entreprises de haute technologie partout au pays

TORONTO, le 9 septembre 2020 /CNW/ - L'industrie canadienne des technologies a enregistré une autre année de croissance régulière en 2019, selon CyberprovincesMC , le rapport annuel sur la taille et la portée de l'industrie des technologies et de ses travailleurs au Canada publié par CompTIA , l'association sans but lucratif qui fait la promotion de l'industrie mondiale des technologies.

Le nombre net d'emplois dans l'industrie des technologies a augmenté de près de 60 000 postes en 2019, ce qui représente un taux de croissance de 3,6 % par rapport à l'année précédente. L'industrie emploie maintenant environ 1,72 million de travailleurs. Depuis 2011, le nombre net d'emplois au sein du secteur des technologies au Canada a connu une croissance d'environ 282 000 nouveaux emplois nets. Les statistiques comprennent les professionnels des technologies qui occupent des postes techniques et les professionnels des affaires employés par les entreprises de l'industrie des technologies.

« En dépit des défis que présente la COVID-19, le secteur canadien des technologies continue d'afficher une forte croissance de l'emploi, comme en témoignent les quelque 135 000 offres d'emploi publiées en 2019, a déclaré Gordon Pelosse, chef du soutien mondial, au centre des États-Unis et au Canada, pour Hewlett Packard Enterprise, et vice-président du conseil d'administration de CompTIA.

Les employeurs de partout au pays sont à la recherche de talents dans les secteurs des mégadonnées, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la robotique, et d'autres domaines émergents. Ils cherchent également à pourvoir des postes en technologie traditionnels, comme des analystes de systèmes, analystes de bases de données, programmeurs et techniciens de soutien. » « En plus de la diversité des emplois et des cheminements de carrière dans le domaine des technologies, les salaires y demeurent élevés, surpassant d'environ 52 % le salaire canadien moyen », a ajouté M. Pelosse.

L'industrie canadienne des technologies représentait 4,7 % de l'ensemble de l'économie canadienne en 2019, une légère hausse par rapport à 2018. Environ 73 154 établissements d'entreprises de haute technologie ayant une masse salariale ont pignon sur rue au Canada.

En 2019, huit provinces ont enregistré une progression de l'emploi dans l'industrie des technologies, dont l'Ontario (+31 735), le Québec (+15 937) et la Colombie-Britannique (+12 323).

Au Canada, le salaire annuel moyen d'un travailleur de l'industrie des technologies est de 76 471 $ CA, comparativement à 54 483 $ CA en moyenne pour toutes les autres professions.

Le rapport Cyberprovinces de CompTIA est fondé sur les données disponibles jusqu'à la fin de 2019. Nous ne connaîtrons pas toutes les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie des technologies et sa main-d'œuvre au Canada avant d'avoir accès à l'ensemble des données sur le marché du travail en 2020.

« L'industrie canadienne des technologies demeure solide, malgré l'incertitude qui plane autour de la pandémie, a déclaré Al Nasturzio, responsable du développement stratégique de l'association pour le Canada. Nous sommes encouragés par le besoin immédiat de travailleurs de l'industrie des technologies dans un certain nombre de secteurs, y compris les services professionnels, les services financiers, la fabrication et la vente au détail, et par les projections à long terme relatives à la croissance de l'emploi au cours des prochaines années. »

On prévoit un taux de croissance à deux chiffres pour la période de 2019 à 2027 au sein de plusieurs professions, y compris les analystes et les administrateurs de bases de données (22 %), les analystes et conseillers en systèmes (17 %), les ingénieurs en logiciel (16 %) et les techniciens en soutien aux utilisateurs (15 %).

Le nombre d'offres d'emploi dans le domaine des technologies au cours du premier semestre de 2020 a connu un recul par rapport à la même période en 2019. Mais, ce nombre dépasse tout de même les 54 700 offres d'emploi.

Le rapport indique que les besoins des employeurs qui recherchent des compétences dans des domaines comme l'apprentissage machine, la robotique, la réalité amplifiée et la réalité virtuelle, la chaîne de blocs, l'Internet des objets et d'autres technologies émergentes ont augmenté de 36 % en 2019. Bien qu'il s'agisse toujours d'un sous-ensemble relativement petit des offres d'emploi globales, il s'agit d'un indicateur de la direction que pourraient prendre les entreprises en ce qui concerne leurs investissements dans les technologies.

Le rapport détaillé Cyberprovinces 2020, qui présente des données exhaustives à l'échelle nationale et à l'échelle des provinces sur les salaires moyens, les établissements commerciaux, les offres d'emploi, les indicateurs de l'industrie des technologies, et bien plus, est disponible à l'adresse : https://www.comptia.org/content/cyberprovinces-2020 (en anglais).

