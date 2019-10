L'industrie canadienne des fertilisants est prête à collaborer avec le gouvernement libéral minoritaire nouvellement élu

OTTAWA, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Fertilisants Canada félicite le Premier ministre Justin Trudeau et le gouvernement libéral minoritaire nouvellement élu. L'industrie canadienne des fertilisants se dit prête à collaborer avec tous les partis politiques fédéraux pour s'assurer que notre industrie continue de jouer un rôle de premier plan dans les grandes priorités, comme l'environnement, l'agriculture et la croissance économique.

Le nouveau gouvernement libéral minoritaire devrait voir l'industrie agricole canadienne comme un chef de file dans le domaine de l'intendance environnementale et se doter d'un mandat fort pour assurer la réussite durable du secteur agricole.

"Compte tenu de l'absence de représentation de l'Alberta et la Saskatchewan au sein du caucus libéral, les politiques élaborées doivent tenir compte des besoins de nos députés de l'Ouest," déclare Garth Whyte, président et chef de la direction de Fertilisants Canada. "Notre industrie fait face à une concurrence énorme sur le plan des investissements, de sorte que le maintien de conditions économiques favorables occupe une place essentielle dans la poursuite de notre succès."

L'industrie des fertilisants au Canada embauche au-delà de 76 000 travailleurs et injecte chaque année près de 24 milliards de dollars dans l'économie canadienne. Pour préserver notre position de chef de file dans l'industrie des fertilisants, le gouvernement fédéral devrait s'assurer que l'industrie des fertilisants ne se retrouve pas aux prises avec des règlements ou des impôts excessifs.

En plus de procurer un environnement économiquement stable pour les affaires, Fertilisants Canada encourage le nouveau gouvernement minoritaire à miser sur l'excellent travail que réalise l'industrie agricole canadienne afin de lutter contre les changements climatiques.

"Nous encourageons tous les partis politiques à reconnaître officiellement le programme Gérance des nutriments 4B comme étant la norme en matière de gestion des nutriments au Canada," dit Whyte. "Des initiatives proactives et dirigées par l'industrie, tel le programme Gérance des nutriments 4B et la Stratégie 4B respectueuse du climat procurent à nos agriculteurs la capacité de réduire jusqu'à 35 pour cent les émissions d'oxyde nitreux."

Fertilisants Canada se réjouit à l'idée de collaborer avec le gouvernement libéral et tous les autres partis politiques pour chercher des solutions permanentes aux défis qui attendent l'industrie des fertilisants. On s'assurera ainsi que les agriculteurs au Canada et ailleurs autour du monde demeurent une source fiable et durable de produits fertilisants.

