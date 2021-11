OTTAWA, ON, le 29 nov. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne du gaz (ACG) a lancé aujourd'hui un carrefour numérique destiné à publiciser le travail constant réalisé par l'industrie de la distribution du gaz pour atteindre la cible de zéro émission de carbone d'ici 2050 établie par le gouvernement du Canada.

On peut trouver des précisions sur le rôle de l'industrie en accédant au Net-Zero Hub (Carrefour de la carboneutralité) sur le site Web de l'ACG. Cette nouvelle plateforme donne un aperçu des occasions et des enjeux qui se présenteront à l'industrie dans sa démarche consistant à positionner le Canada comme un leader mondial dans la distribution d'énergie gazeuse abordable, fiable et peu polluante.

Pour guider l'approche de l'industrie, l'ACG a demandé à ICF de lui présenter trois voies distinctes pour amener à la carboneutralité les consommateurs de gaz naturel commerciaux et résidentiels canadiens. L'étude, Potential Gas Pathways to Support Net-Zero Buildings in Canada (Avenues potentielles pour l'industrie du gaz dans l'établissement d'immeubles carboneutres au Canada), constitue la première évaluation du genre pour les services de distribution de gaz naturel au Canada. Elle servira de ressource fondamentale dans les discussions sur la carboneutralité tenues entre les décideurs du secteur énergétique, les consommateurs et les organismes de réglementation.

« Pour assurer le bien-être à long terme du Canada, nous devons absolument mettre à profit les fantastiques ressources gazières du pays ainsi que son réseau d'infrastructures souterraines de calibre mondial », signale Timothy M. Egan, président-directeur général de l'Association canadienne du gaz et de CGA Enterprises Inc., et président du fonds d'investissement GNFI. « Les membres de l'ACG offrent une panoplie d'options énergétiques propres qui vont des systèmes techniques de gestion des émissions à l'efficacité énergétique, en passant par les gaz renouvelables. Ces options serviront de fondement à l'établissement d'un système énergétique à plus faibles émissions, tout en maintenant un approvisionnement en énergie fiable et accessible pour les Canadiens. »

Atteindre la carboneutralité demandera des efforts nombreux et importants. La principale préoccupation de tous les Canadiens, autant à la maison que dans les commerces et dans l'industrie, sera de préserver l'accessibilité et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique. Dans cette optique, il faudra réformer et moderniser les lois et règlements qui s'appliquent aux services publics du pays si on veut passer à l'action.

« Les responsables des services d'approvisionnement en gaz naturel du Canada s'engagent à maximiser les avantages qu'on peut tirer de l'énergie gazeuse et de son infrastructure de distribution. Cependant, pour jouer un rôle dans cette importante mutation énergétique, nous aurons besoin de partenaires », mentionne Cynthia Hansen, vice-présidente directrice et présidente de la distribution et de l'entreposage du gaz à Enbridge, ainsi que présidente du conseil d'administration de l'Association canadienne du gaz. « En collaboration avec les instances politiques et réglementaires dirigeantes, notre industrie peut nous rapprocher de notre but : un avenir plus vert. »

L'industrie canadienne du gaz naturel, tout en tentant de respecter les engagements que font les gouvernements, se préoccupe d'abord des intérêts des consommateurs. Pour à la fois protéger ces intérêts et poursuivre la démarche vers les cibles fixées, l'industrie demande les choses suivantes aux gouvernements :

Créer un groupe d'intervention national pour moderniser la législation encadrant les services d'approvisionnement en énergie. Ce groupe fédéral-provincial-territorial serait chargé de réformer les lois sur les services publics qui entravent l'investissement dans des projets et des technologies visant à réduire les émissions. Co-financer les options qui faciliteront l'utilisation optimale du gaz dans les immeubles résidentiels et commerciaux, y compris les thermopompes, le chauffage hybride et la haute efficacité énergétique. Promouvoir des programmes et des politiques qui appuient le travail d'innovation en cours dans l'industrie du gaz naturel, et augmenter la proportion de gaz naturel renouvelable (GNR) et d'hydrogène dans les mélanges qui circulent au sein de l'infrastructure canadienne de distribution du gaz. Pour accélérer l'innovation, on a besoin d'aide ciblée dans les domaines suivants : codes et normes, essais d'utilisation finale des appareils, consolidation de l'intégrité des gazoducs, et production de gaz renouvelable pour tout le pays. Ces mesures permettraient de maintenir la compétitivité du Canada tout en respectant nos obligations environnementales et autres.

Atteindre la carboneutralité d'ici 2050 représente une tâche titanesque. L'industrie du gaz s'est toujours démarquée par son degré d'initiative dans la réduction des émissions; elle continuera dans ce sens, mais en se concentrant sur le bien-être et la prospérité des Canadiens. Nous vous invitons à visiter le Net-Zero Hub de l'ACG et à parcourir le rapport sur les avenues potentielles pour l'industrie du gaz : vous en apprendrez plus sur les ambitions de l'industrie de la distribution du gaz à l'égard d'un meilleur avenir et sur la façon dont elle entend, à cette fin, tirer profit de l'énergie gazière et de son infrastructure au Canada.

L'Association canadienne du gaz (ACG) est le porte-parole du secteur canadien de l'approvisionnement en gaz, ce qui comprend le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable (GNR) et l'hydrogène. Elle compte parmi ses membres des entreprises de distribution et de transmission d'énergie, des fabricants d'équipement ainsi que des fournisseurs de biens et services auprès du secteur. Les services publics membres de l'ACG sont de propriété canadienne et sont actifs dans huit provinces et un territoire. Les membres de l'ACG répondent à 38 % des besoins énergétiques du Canada grâce à un réseau de plus de 573 000 kilomètres d'infrastructures souterraines. La polyvalence et la résilience de cette infrastructure lui permettent de fournir un approvisionnement en gaz diversifié et en constante évolution à plus de 7,3 millions d'abonnés représentant environ les deux tiers de la population canadienne. Les membres de l'ACG veillent à ce que les Canadiens et Canadiennes obtiennent l'énergie gazeuse abordable, fiable et propre qu'ils veulent et dont ils ont besoin. L'ACG s'efforce également d'améliorer constamment cette offre d'énergie gazeuse en favorisant l'innovation par l'entremise du fonds Gaz naturel financement innovation (GNFI).

