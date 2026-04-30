Les dernières données trimestrielles montrent que le secteur de la construction se stabilise, avec un rebond de la valeur des permis de construction et la persistance des pressions sur les coûts dans les segments de construction lourds en acier.

OTTAWA, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - L'Association canadienne de la construction (ACC) a publié aujourd'hui l'édition printanière de son rapport Perspectives économiques trimestrielles de la construction, qui met en lumière des perspectives mitigées, mais résilientes pour le secteur de la construction au Canada. Le PIB du secteur de la construction a reculé de 0,6 % au T4 2025, un premier recul après six trimestres consécutifs de hausse. La reprise des permis de construction et la stabilité de la demande intérieure constituent une base solide pour le début de l'année 2026.

« Les données montrent que les bases de notre secteur restent solides, même si les risques continuent de croître, affirme Rodrigue Gilbert, président de l'ACC. Les constructeurs s'adaptent à la hausse des coûts, au ralentissement de la croissance démographique et à l'incertitude géopolitique croissante. Mais avec un environnement politique adéquat, notre industrie est prête à bâtir les logements et les infrastructures dont les Canadiens ont grand besoin. »

Malgré la baisse trimestrielle du PIB, les permis de construction ont fortement rebondi, enregistrant une hausse de 9,8 %, la plus forte depuis 2021, sous l'effet d'augmentations générales au niveau provincial et d'un nombre élevé de permis de construction pour des logements collectifs. Il s'agit d'un point de départ plus stable pour les activités de construction alors que l'année 2026 prend son rythme de croisière.

Les pressions sur les coûts demeurent cependant élevées : L'Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) a augmenté de 4,1 % en glissement annuel au T4, avec l'augmentation la plus forte dans le secteur des fabrications métalliques, des charpentes métalliques, du béton et de la plomberie. Les coûts de construction d'usines sont restés en tête de tous les types de bâtiments, avec une hausse de 6,2 %.

Le rapport aborde également les pressions fiscales et politiques actuelles, notamment le resserrement des budgets provinciaux, le ralentissement de la croissance démographique et l'augmentation des risques engendrés par les approches commerciales et géopolitiques, qui influenceront le financement et la mise en œuvre des projets de logement et d'infrastructure.

« Les besoins du Canada en matière de construction ne disparaissent pas. Les défis à relever non plus, ajoute M. Gilbert. Mais notre secteur est optimiste. Nous voyons clairement la voie à suivre, pourvu que les gouvernements à tous les niveaux collaborent avec nous pour moderniser la passation des marchés, réduire les obstacles et simplifier la prestation. Ensemble, nous pouvons continuer à bâtir un Canada fort. »

Vous trouverez une copie du dernier rapport économique ici : https://www.cca-acc.com/fr/defense-des-interets/analyses-economiques/

Le prochain rapport Perspectives économiques trimestrielles de la construction sera publié en juillet 2026.

SOURCE Canadian Construction Association

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