MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - L'Association de l'aluminium du Canada soutient l'interdiction totale annoncée par le gouvernement du Canada et entrant en vigueur dès aujourd'hui concernant les produits d'aluminium en provenance de Russie. « Cette interdiction par le gouvernement canadien vient fermer la porte aux importations en provenance de la Russie », déclare Jean Simard, président et chef de la direction de l'AAC.

« Notre industrie se joint au reste du monde libre pour condamner dans les termes les plus fermes l'invasion russe de l'Ukraine », d'ajouter Jean Simard. « Nous appuyons l'utilisation de sanctions économiques et d'autres mesures comme outil diplomatique pour lutter contre l'agression russe, et saluons la détermination du gouvernement du Canada et de la vice-première ministre et ministre des Finances à collaborer avec les alliés pour y arriver. »

Les importations canadiennes en provenance de la Russie ont cessé à toutes fins utiles depuis septembre 2022, à la suite de la mise en place par le Canada le 3 mars 2022 de mesures tarifaires conséquentes avec le retrait du statut de la Nation la Plus Favorisée à l'égard de la Russie. Le tarif de 35 % en application depuis lors a eu l'effet escompté sur les importations de métal russe vers le Canada.

L'AAC au nom de ses membres poursuivra sa collaboration avec le gouvernement canadien afin de fournir des données pertinentes sur l'industrie et une évaluation éclairée de ce que les sanctions et mesures similaires pourraient signifier pour les producteurs, les utilisateurs et les consommateurs finaux d'aluminium.

