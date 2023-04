L'indice Turo révèle que les Canadiens et Canadiennes sont moins susceptibles de posséder un véhicule en raison des taux d'inflation élevés

L'Indice de possession de véhicules 2023 révèle que la voiture canadienne moyenne demeure immobile 96% (95% au Québec) de l'année et que plus d'une personne résidant au Canada interrogée sur 10 (14% au Québec) est prête à annoncer son véhicule sous-utilisé dans un marché d'autopartage.

TORONTO, le 4 avril 2023 /CNW/ - Selon le deuxième Indice de possession de véhicules de Turo , le plus important marché d'autopartage entre particuliers du Canada, préparé en partenariat avec Léger, les Canadiens et Canadiennes sont préoccupés par les pressions monétaires liées à la possession d'une voiture, causées en partie par les taux d'inflation élevés et l'augmentation du coût de la vie. Cet Indice est une étude menée auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens et Canadiennes, qui analyse l'état de l'utilisation et de la possession des véhicules au Canada.

Les motivations financières et les fluctuations économiques ont fortement influencé la façon dont les consommateurs voient la possession d'une voiture.

Les conclusions clés de l'Indice 2023 révèlent que :

Plus d'une personne interrogée sur trois (39%) est moins susceptible d'acheter ou de louer un véhicule cette année en raison des taux d'inflation récents (38% au Québec).

Parmi les personnes interrogées qui possèdent ou louent un véhicule, mais qui envisagent d'arrêter à l'avenir, 55% ont cité les coûts élevés comme principale raison de leur décision (47% au Québec) .

. Vingt-quatre pour cent des gens interrogés étaient particulièrement préoccupés par les paiements mensuels, les citant comme la principale motivation pour cesser de posséder un véhicule, ce qui représente le double de l'Indice de possession de véhicules Turo de 2021.

Bien que la possession d'une voiture soit une dépense importante au Canada, les voitures demeurent sous-utilisées. Les personnes interrogées paient en moyenne 4 810 $ par année pour leur véhicule, même si celui-ci reste inutilisé 96% de l'année (95% au Québec). Cependant, lorsqu'elles utilisent leur voiture :

Plus de la moitié (55%) des propriétaires de voitures canadiens interrogés qui travaillent affirment qu'ils devraient changer d'emploi s'ils n'avaient pas de voiture.

En plus des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail, les propriétaires de véhicules canadiens citent la commodité (31%) et le désir de liberté (20%) comme étant les principales raisons de posséder un véhicule.

« Comme les véhicules font partie intégrante de notre capacité à travailler, à explorer et à effectuer des tâches routinières, il est compréhensible que beaucoup pensent qu'il serait impossible de s'en passer malgré les pressions financières croissantes et les faibles taux d'utilisation, » affirme Cédric Mathieu, vice-président sénior et directeur de Turo au Canada. « Les conclusions soulignent que les Canadiens et Canadiennes pourraient profiter de solutions de compensation des coûts comme l'autopartage entre particuliers, qui transforment des actifs inutilisés en sources de revenus. L'autopartage entre particuliers permet également aux propriétaires de conserver leur véhicule essentiel à leurs déplacements tout en rendant la possession d'une voiture plus efficace et plus abordable. »

Adoption de l'autopartage

Depuis la parution du premier Indice de possession de véhicules de Turo, l'utilisation de services d'autopartage par les répondants a augmenté de 7 à 9 %, indiquant une tendance à la hausse de l'adoption de ces services. De plus, plus d'un propriétaire de voiture interrogé sur dix (11%) est ouvert à l'idée d'annoncer sa voiture sur un marché d'autopartage (14% au Québec). Parallèlement à la préoccupation des Canadiens et Canadiennes envers les pressions monétaires cette année, la majorité des répondants sont attirés par les avantages financiers de l'autopartage. Interrogés sur leurs principales motivations, 35% ont cité les revenus supplémentaires et 28%, la compensation des coûts de possession ou de location d'un véhicule.

« En partageant régulièrement leur véhicule sous-utilisé sur Turo, nos hôtes profitent de revenus supplémentaires qui cumulent en moyenne à plusieurs centaines de dollars par mois, ce qui rend la possession d'un véhicule bien plus abordable. Cela favorise également le développement d'un système plus efficace qui permet de réduire le nombre de voitures sur les routes et de les rendre accessibles à plus de gens, » affirme Mathieu.

Possession de véhicules électriques (VÉ)

Alors que 26 % des personnes intéressées par l'achat ou la location de VÉ sont motivées par le choix d'une voiture meilleure pour l'environnement, une plus grande proportion (38%) est motivée par le désir d'économiser de l'argent sur l'essence.

De même, les hésitations concernant l'achat d'un VÉ sont liées à des considérations monétaires, puisque 31 % des personnes interrogées au Canada ont cité les coûts comme leur principale appréhension vis-à-vis de l'achat ou de la location d'un VÉ.

Malgré ces préoccupations, l'intérêt des Canadiens et Canadiennes pour les substituts aux véhicules à moteur à combustion demeure élevé. Tout comme dans l'Indice de possession de véhicules Turo de 2021, plus de la moitié des personnes interrogées (54%) prévoient d'acheter un véhicule hybride ou électrique. Les Québécois et Québécoises sont les plus enthousiastes à l'idée de se procurer un VÉ à 64%.

Pour beaucoup, les essais prolongés constituent une occasion intéressante de passer de l'intérêt à l'adoption. La plupart des personnes interrogées (54%) seraient plus à l'aise d'acheter un VÉ s'ils avaient la possibilité d'en faire l'essai pendant quelques jours ou quelques semaines avant l'achat (59% au Québec).

« Bien que les coûts liés à la possession et à l'utilisation d'une voiture soient désormais la principale préoccupation des Canadiens et Canadiennes cette année, l'étude montre que plusieurs d'entre eux continuent de rechercher des options de VÉ et de véhicules hybrides » dit Christian Bourque, vice-président exécutif et associé, Léger.

« Le manque d'expérience des Canadiens et Canadiennes en matière de VÉ demeure un obstacle important à l'adoption de ces véhicules et, compte tenu de l'intérêt continu pour les essais prolongés depuis notre premier Indice jusqu'à cette année, nous estimons qu'une exposition accrue aux VÉ pourrait accélérer l'adoption de ces véhicules au Canada », affirme Mathieu.

À propos de l'étude :

Le sondage a été réalisé par Léger pour Turo au Canada, du 9 au 18 janvier 2023, auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens et Canadiennes francophones ou anglophones âgés de 25 ans ou plus.

