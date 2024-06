L'Indice ACVM des investisseurs 2024 révèle que l'univers de l'investissement est en mutation au Canada

L'accès à de l'information fiable sur les placements est essentielle, près du quart des investisseurs étant exposés à des escroqueries potentielles.

CALGARY AB, le 27 juin 2024 /CNW/ - Un sondage pancanadien commandé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) a révélé que 23 % des répondants ont signalé avoir été exposés à des placements susceptibles d'être frauduleux, une hausse de cinq points de pourcentage depuis 2020.

« La façon dont les Canadiens se renseignent sur leurs placements et gèrent ces derniers continue d'évoluer, les investisseurs se tournant davantage vers les médias sociaux et l'investissement autonome », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Sonder régulièrement le comportement des investisseurs permet aux ACVM et à leurs membres d'améliorer leurs outils de sensibilisation des investisseurs et de concevoir de nouveaux programmes ciblés pour aider les Canadiens à investir judicieusement et à éviter la fraude. »

L'Indice ACVM des investisseurs 2024 fournit de l'information précieuse sur les tendances et la fraude en matière de placement au Canada dans une conjoncture financière en constante évolution. Publié pour la première fois en 2006, ce sondage suit des indicateurs clés, y compris le comportement, les connaissances, la confiance et l'attitude à l'égard du risque des investisseurs ainsi que l'incidence de la fraude en matière de placement.

Voici d'autres constatations :

Plus de Canadiens utilisent les médias sociaux pour obtenir de l'information sur les placements : La proportion d'investisseurs utilisant les médias sociaux comme source d'information sur les placements a augmenté de 18 % depuis 2020 pour atteindre 53 %. Il convient de noter que 82 % des investisseurs âgés de18 à 24 ans se tournent vers les sites de médias sociaux, les plus populaires étant YouTube, Instagram et TikTok. En outre, 46 % des Canadiens indiquent avoir vu des occasions de placement sur les médias sociaux, soit une augmentation de 17 % depuis 2020. Cette situation est particulièrement courante chez les plus jeunes investisseurs.

Près de la moitié des investisseurs ont affirmé investir par eux-mêmes : Une proportion de 45 % des investisseurs affirment avoir un compte autogéré, et 30 % d'entre eux ont ouvert ce compte dans les deux dernières années.

Moins d'investisseurs ont indiqué faire appel à un conseiller financier en 2024 : Soixante-et-un pour cent des investisseurs ont affirmé faire affaire avec un conseiller financier, soit un recul de huit points de pourcentage par rapport à 2020. La diminution est plus importante chez les investisseurs âgés de moins de 45 ans et ceux dont la valeur du portefeuille est inférieure à 100 000 $.

Hausse des tendances en matière de fraude liée à l'investissement chez les jeunes investisseurs : Bien que ce type de fraude soit en baisse depuis 2006 chez les investisseurs plus âgés, les répondants de presque tous les autres groupes d'âge ont été deux fois plus nombreux à déclarer en avoir fait l'objet. Les plus jeunes investisseurs, à savoir les 18 à 24 ans, ont affiché l'augmentation la plus forte (5 % contre 0,4 % en 2006).

L'Indice ACVM des investisseurs 2024 est un sondage réalisé en mars 2024 par Innovative Research Group. Il a été mené auprès d'un échantillon représentatif de 7 215 adultes canadiens pondéré selon l'âge, le sexe, la province ou le territoire et la scolarité à l'aide des données du recensement de 2021 de Statistique Canada afin de refléter le profil démographique de la population. En outre, des cibles de pondération ont été établies selon la taille du portefeuille et le type de compte de placement au moyen de données provenant de l'Enquête sur la sécurité financière de Statistique Canada de manière à refléter fidèlement la population des investisseurs canadiens au sein de l'échantillon.

On peut consulter l'Indice ACVM des investisseurs 2024 sur le site Web des ACVM.

Le site Web des ACVM propose une gamme d'outils et de ressources pour aider les investisseurs canadiens à éviter la fraude et à vérifier l'inscription de toute personne physique, société ou plateforme avec laquelle ils prévoient de faire affaire. Les ACVM les invitent à visiter le site pour s'informer davantage sur la façon de prendre des décisions éclairées.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

