TORONTO, le 8 juillet 2021 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé, a publié son Rapport sur le marché canadien des assurances 2021. Publié pour appuyer l'engagement continu d'Aon à favoriser le succès de ses clients du secteur de l'assurance au Canada, le rapport conclut que, même si le contexte au-delà de la COVID-19 est tout sauf certain, des signes indiquent que le marché se stabilise et que les assureurs commencent à se positionner en vue de la croissance et de la rentabilité.

Bon nombre des défis de l'an dernier se sont poursuivis en 2021, notamment le piètre rendement des souscriptions et les répercussions encore incertaines de la COVID-19 sur le secteur, tandis que les risques de troubles sociaux et d'inflation sociale pourraient être en hausse. Toutefois, le Rapport sur le marché canadien des assurances d'Aon met également en lumière plusieurs signes positifs qu'une transition du marché est en train de s'effectuer. Le déploiement des vaccins contre la COVID-19 devrait permettre de rétablir la stabilité économique relative. Une nouvelle capacité devrait faire son entrée sur le marché au deuxième semestre de 2021 grâce à l'arrivée de compagnies d'assurance en démarrage, à la capacité de réassurance et au changement de l'appétit des assureurs. De plus, le contexte de la COVID-19 a accentué une tendance qu'Aon observe depuis plusieurs années : les assureurs adoptent une approche plus rigoureuse en matière de sélection des risques, ce qui les a aidés à traverser une période d'incertitude sans précédent, tout en investissant dans l'innovation pour renforcer et, dans certains cas, réinventer leurs activités à long terme.

« Alors que le monde émerge des contrecoups de la pandémie, il est essentiel que les acteurs du secteur adoptent une position proactive pour saisir les occasions et relever les défis qui se présenteront au cours des prochaines années, a déclaré Russell Quilley, chef du courtage au Canada, Aon. S'y prendre tôt dans le processus de renouvellement, positionner les programmes en fonction du long terme et être prêt à apporter des changements stratégiques sont des mesures essentielles que les assureurs peuvent adopter tout de suite pour se préparer en vue de la reprise du marché. Grâce à notre gamme d'expertise du secteur, d'analyses de données et de solutions en financement des risques, Aon est là pour les aider à le faire. »

D'autres constatations importantes :

Le secteur canadien de l'assurance a fait preuve d'une résilience remarquable en 2020 et a continué d'afficher de la rentabilité, produisant un taux de sinistres net combiné de 94,6 % (comparativement à 97,6 % l'année précédente). Le Canada demeure un emplacement de choix pour investir en raison de la rentabilité et de la stabilité politique, et de nombreux réassureurs ont démarré 2021 dans une position de croissance.

demeure un emplacement de choix pour investir en raison de la rentabilité et de la stabilité politique, et de nombreux réassureurs ont démarré 2021 dans une position de croissance. Toutefois, de nombreux assureurs ont déclaré des pertes d'exploitation en 2020, et il pourrait s'écouler plusieurs cycles de renouvellement avant de pouvoir comprendre toutes les répercussions de la COVID-19. Les souscripteurs demeurent prudents et continuent de resserrer certaines modalités ou d'offrir moins de capacité. En raison du volume élevé d'activités de soumission à l'échelle du secteur, certains sont submergés.

À l'échelle mondiale, les sinistres assurés liés aux catastrophes ont atteint 86 milliards de dollars américains en 2020, représentant des niveaux moyens. À l'échelle régionale, toutefois, les sinistres ont été plus importants. Aux États-Unis, les sinistres assurés se sont chiffrés à 66 milliards de dollars américains, comparativement à une moyenne de 46 milliards de dollars américains pour les 10 dernières années, en raison d'un nombre record d'ouragans, de tempêtes et de feux de forêt.

Le marché de la réassurance a été positif tout au long de 2021. À l'échelle mondiale, les capitaux amassés de la réassurance s'élevaient à plus de 23 milliards de dollars américains en 2020 et le capital investi dans le marché traditionnel a atteint un nouveau sommet de 533 milliards de dollars américains au troisième trimestre de 2020. Par ailleurs, le placement non traditionnel est demeuré inférieur au niveau de 2019.

le capital investi dans le marché traditionnel a atteint un nouveau sommet de 533 milliards de dollars américains au troisième trimestre de 2020. Par ailleurs, le placement non traditionnel est demeuré inférieur au niveau de 2019. Alors qu'une nouvelle capacité fera probablement son entrée sur le marché de la réassurance en 2021, particulièrement au deuxième semestre, les stratégies de prise de risque évolueront à mesure que les répercussions de la COVID-19 deviendront plus claires et que le rendement potentiel de l'inflation sociale se manifestera.

En matière de souscription, le secteur continuera de mettre l'accent sur les contrôles et de favoriser l'efficacité tout au long de la chaîne de distribution. À l'avenir, Aon s'attend à ce que les données et les analyses traditionnelles soient intégrées à des données provenant d'autres sources et à l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer la souscription et le traitement des réclamations. Aux prises avec les fluctuations du marché causées par les sinistres et les faibles taux d'intérêt, certains assureurs réduisent les risques et modifient leurs gammes, et nombre d'entre eux cherchent à regrouper plus de risques dans plusieurs catégories d'assurance.

De plus en plus d'assureurs cherchent à se moderniser, à renforcer leurs principaux systèmes, à ajouter des capacités et à améliorer l'expérience client au moyen de l'intelligence artificielle, de la numérisation, de nouvelles plateformes de vente, du développement de produits de rechange et d'autres stratégies. Le rapport d'Aon fait état d'une tendance qui consiste à investir moins dans les « activités courantes » et à se tourner davantage vers le financement de l'innovation qui pourrait entraîner des changements plus fondamentaux du modèle d'affaires à l'avenir.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Nos 50 000 employés de 120 pays génèrent des résultats pour les clients grâce à des données et à des analyses exclusives produisant des points de vue permettant de réduire la volatilité et d'améliorer le rendement.

Relation avec les médias

Alexandre Daudelin

+1 514 982-4910

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689845/Aon_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Aon plc

Liens connexes

http://www.aon.com