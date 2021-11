LONDON, ON, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Une enquête sans précédent sur la santé mentale et le bien-être des journalistes canadiens est prolongée en raison des inondations en Colombie-Britannique. La date limite pour répondre au sondage Prendre soin de vous - l'étude la plus approfondie du genre jamais menée au Canada - est repoussée d'au moins deux semaines, afin de permettre aux journalistes qui couvrent ces événements dévastateurs d'y participer.

Plus d'un millier de personnes ont déjà répondu à ce sondage de façon volontaire. L'identité des participants et leurs réponses demeureront anonymes. Vous pouvez accéder au sondage ici: https://www.journalismforum.ca/prendre-soin-de-vous

La date limite pour répondre au sondage était le 30 novembre, mais elle est maintenant reportée au 14 décembre. Ce premier projet de recherche en son genre est dirigé par Matthew Pearson, professeur adjoint à l'École de journalisme de l'Université Carleton, et Dave Seglins, journaliste chevronné et formateur à CBC News, en partenariat avec le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme.

« Les inondations dévastatrices et l'état d'urgence en Colombie-Britannique - et le travail acharné des journalistes qui couvrent ces événements- ne font que souligner l'importance de l'enquête. », a déclaré Matthew Pearson. « L'année 2021 a été particulièrement éprouvante pour les journalistes et les professionnels des médias en Colombie-Britannique, qui ont déjà couvert deux épisodes d'état d'urgence ainsi que la crise des opioïdes contaminés, qui a déjà fait plus de 1500 morts. »

« Plusieurs journalistes - dont beaucoup d'indépendants - se sont également rendus sur le terrain, dans les territoires traditionnels de la nation Wet'suwet'en, dont les membres continuent de s'opposer au développement d'un oléoduc près de Houston, a-t-il ajouté. »

Jonny Morris, PDG de la division de la Colombie-Britannique de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) a déclaré: « Les journalistes jouent un rôle essentiel dans les communications et la sécurité publique dans des moments comme ceux-ci, et certains en paieront le prix émotionnel. Submergés par le travail essentiel qu'ils réalisent en ce moment, plusieurs journalistes n'ont pas été en mesure de s'intéresser au sondage, et nous souhaitons vraiment entendre ce qu'ils ont à dire sur le sujet. J'applaudis donc la décision de repousser la date limite pour remplir le sondage, ce qui permettra de recueillir autant de réponses que possible. » L'ACSM commandite deux nouveaux prix En-Tête et Mindset, offerts pour la première fois cette année par le Forum, pour souligner l'excellence en reportage sur la santé mentale des jeunes.

L'importance du sondage Prendre soin de vous a été soulignée par plusieurs intervenants du milieu du journalisme au pays.

Le journaliste et animateur à la retraite Kevin Newman a déclaré aux chercheurs : « Je crois qu'il est temps que les salles de rédaction développent de meilleurs systèmes de prise en charge de leur personnel. On doit davantage se soucier de la santé mentale et du bien-être des journalistes. Je remercie les responsables de ce sondage d'avoir soulevé cet enjeu. »

« La santé mentale des journalistes a été mise à rude épreuve ces dernières années, que ce soit par la COVID-19, ou encore l'ère Trump par exemple », estime André Picard, chroniqueur spécialisé en santé pour le Globe and Mail.« Nous devons trouver comment agir face à cela. »

Nadine Yousif, journaliste spécialisé en santé mentale au Toronto Star ajoute que « plusieurs d'entre nous ont déjà eu des affectations traumatisantes qui ont eu des impacts importants sur notre santé mentale. Nous n'avions pas les outils en main pour pouvoir y faire face, ni même pour pouvoir en parler. Ce sondage est un outil qui risque de changer les choses. »

« Si nous voulons améliorer les ressources d'aide dans les salles de nouvelles et mieux aider les journalistes de demain, nous devons connaître l'étendue des problèmes des problèmes de santé mentale » croit Justin Ling, un journaliste d'enquête indépendant reconnu et auteur de Missing from the village. « Cela passe d'abord et avant tout par une grande participation au sondage. »

Michaël Nguyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) encourage les journalistes francophones à participer au sondage. « En tant que journalistes, nous sommes parfois amenés à couvrir des événements traumatisants, à la fois pour les victimes et pour les premiers répondants, mais aussi pour nous. Ces événements nous affectent » soutient-il.

Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégies et collaboration, chez Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie, ajoute « Les résultats de l'enquête pourront nous aider à découvrir les domaines dans lesquels les journalistes sont confrontés à des problèmes de santé mentale, puis à développer des moyens de prévenir les dommages psychologiques et promouvoir des pratiques de travail plus sûres. Plus il y aura de participants, plus il y aura de découvertes et de solutions à ces problèmes. »

Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale parraine les prix annuels En-Tête et Mindset sur le reportage en santé mentale au travail.

Le sondage Prendre soin de vous est disponible en français et en anglais sur le site internet du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. Le Forum s'associe aux chercheurs pour soutenir et promouvoir ce sondage, qui est également appuyé par l'Association canadienne des journalistes et la FPJQ.

Le Forum est un organisme de bienfaisance fédéral qui fait la promotion de la sécurité et du bien-être psychologique des journalistes au Canada et à l'étranger. Plusieurs de ses actions sont soutenues par le Globe and Mail, CBC News, la Société Radio-Canada, la Commission de santé mentale du Canada, l'Association canadienne pour la santé mentale, la Canada Vie et par des donateurs individuels. Nous remercions Cision pour la diffusion de ce communiqué.

