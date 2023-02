L'importance d'encadrer les conditions d'exercice de la MOI

MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) salue le Projet de loi no 10, Loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux, déposé aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Un meilleur encadrement du recours à la main-d'œuvre indépendante, combiné à de meilleures conditions de travail pour le personnel, est nécessaire afin d'assurer la pérennité du réseau des ressources intermédiaires (RI) et du réseau de la santé dans son ensemble.



Devant la pénurie de main-d'oeuvre, les RI n'ont d'autres choix que de recourir à des agences privées de placement pour éviter les bris de services. Dans certains cas, les coûts peuvent représenter jusqu'à trois fois le taux horaire des employés réguliers en ressource intermédiaire. Rappelons que dans certaines régions, les employés d'agence peuvent représenter plus de 30 % de la main-d'œuvre.

« Le recours à la main-d'œuvre indépendante est une situation qui non seulement n'est pas viable économiquement, mais qui entrave également la qualité des services aux usagers étant donné le roulement du personnel : une situation non optimale dans un environnement qui héberge des personnes vulnérables ayant besoin d'une grande stabilité. », soutient Carl Veilleux, président de l'ARIHQ.

Mieux soutenir les RI et leurs employés

« À court terme, il importe d'octroyer une aide financière aux ressources intermédiaires qui doivent recourir à la main-d'œuvre indépendante afin d'éviter de fragiliser les installations et de continuer de répondre aux besoins des personnes aînées et vulnérables. L'ARIHQ profitera de ce projet de loi ainsi que du prochain budget pour rappeler l'importance d'améliorer les conditions salariales du personnel des RI » conclut Luc Bourgoin, directeur général de l'ARIHQ.

À cet égard, voici les principales recommandations prébudgétaires de l'ARIHQ :

Recommandation 1 :

Octroyer une aide financière aux ressources intermédiaires contraintes de faire appel à de la main-d'œuvre indépendante (MOI) pour assurer la continuité de leurs services.

Recommandation 2 :

Permettre l'application de la Mesure d'atténuation de l'écart salarial (MAES) aux heures travaillées par la MOI, et ce, rétroactivement à sa mise en place.

Recommandation 3 :

Encadrer les conditions d'exercice de la MOI en santé notamment en plafonnant les frais facturables par les agences privées.

Recommandation 4 :

Soutenir les RI en leur octroyant une aide financière rétroactive pour faire face à l'augmentation importante des coûts d'opération.

Recommandation 5 :

Réduire à nouveau l'écart salarial entre les employés oeuvrant en RI et le réseau public en révisant notamment la MAES pour tenir compte de la hausse importante du salaire minimum.

Recommandation 6 :

Mettre sur pied un comité ayant pour mandat d'harmoniser les conditions de travail du personnel PAB à travers le réseau de la santé.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Renseignements: Courriel : [email protected], Téléphone : 514 742-2883